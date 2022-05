Manuvie publie son rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et sa Déclaration de contribution à la collectivité 2021

En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 11 mai 2022 /CNW/ - Manuvie a publié son rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 2021, ainsi que sa Déclaration de contribution à la collectivité 2021. Les rapports présentent le comportement de Manuvie en 2021 en ce qui a trait aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

« Nous avons un rôle essentiel à jouer pour protéger et préserver l'environnement, favoriser la santé et le bien-être de nos clients et de notre équipe, et contribuer aux collectivités où nous vivons et travaillons. Nous continuerons de prendre des mesures concrètes pour bâtir un avenir plus sain et plus équitable », indique Roy Gori, président et chef de la direction, Manuvie. « Je suis fier des progrès réalisés et de l'impact que Manuvie a eu cette année et, en collaborant avec notre équipe mondiale, j'ai hâte de voir ce que nous pourrons accomplir en 2022 dans le cadre de notre mission : Rendre les décisions plus simples. Vivre mieux. »

Faits saillants sur le rendement relatif aux facteurs ESG en 2021

Facteurs environnementaux

67,4 milliards de dollars en investissements durables à l'échelle de Manuvie 1

82 % du portefeuille de placements immobiliers de Gestion de placements Manuvie consiste d'immeubles certifiés conformes aux normes de construction écologique

placements Manuvie consiste d'immeubles certifiés conformes aux normes de construction écologique 100 % des GAB de la Banque Manuvie sont alimentés par de l'énergie verte

1,51 million de tonnes métriques d'équivalent en dioxyde de carbone ont été retirées par les forêts et les fermes appartenant à Manuvie (moyenne mobile sur cinq ans)

61 % des fermes appartenant à Gestion de placements Manuvie utilisent des pratiques de régénération

placements Manuvie utilisent des pratiques de régénération 3 000 000 d'abeilles sont abritées dans 78 ruches urbaines sur 51 propriétés de Gestion de placements Manuvie, et produisent plus de 900 kilogrammes de miel

Facteurs sociaux

2,7 millions de clients à l'échelle mondiale ont accès à nos plateformes d'assurance comportementale

Cote Net Promoter Score (NPS) mondiale de +21, une amélioration de 9 points par rapport à 2020

21,7 millions de dollars directement investis dans des collectivités de partout dans le monde

31 % des postes de vice-président et d'échelons supérieurs à Manuvie sont occupés par des femmes, ce qui a permis d'atteindre l'objectif de 2022 plus tôt que prévu

31,8 millions de dollars investis dans la formation et le perfectionnement des employés

Facteurs de gouvernance

1 400 milliards de dollars en actif géré et administré

2,5 milliards de dollars en dividendes versés aux actionnaires

45 % des administrateurs indépendants siégeant au conseil d'administration de Manuvie sont des femmes

23 % des administrateurs indépendants siégeant au conseil d'administration de Manuvie sont membres d'un groupe racial ou ethnique

99,4 % des employés admissibles ont suivi une formation sur la protection des renseignements personnels et la sécurité de l'information

336 129 tests de simulation d'hameçonnage ont été effectués à l'échelle mondiale avec des employés et des entrepreneurs de Manuvie

La structure et le contenu du rapport de Manuvie sur les facteurs ESG sont conformes aux normes et directives des organismes suivants : Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC), ainsi qu'aux objectifs de développement durable des Nations Unies et aux Stakeholder Capitalism Metrics publiés par l'International Business Council du Forum économique mondial.

Pour en savoir plus et télécharger une copie des rapports, visitez le site manulife.com/fr/about/sustainability.html.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. Elle exerce ses activités principalement en Asie et au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

