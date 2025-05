Le rapport fait état des progrès continus réalisés par la Société en vue de générer une valeur à long terme pour ses affaires, ses clients, ses collectivités et ses actionnaires.

TORONTO, le 7 mai 2025 /CNW/ - Manuvie a publié aujourd'hui son Rapport sur le développement durable 2024 et sa Déclaration de contribution à la collectivité 2024, qui présentent en détail son approche, son rendement et ses réalisations par rapport à sa stratégie de développement durable.

Le Rapport sur le développement durable 2024 de l'entreprise, qui appuie le Programme axé sur les effets de Manuvie visant à promouvoir une santé et un bien-être durables, à créer des occasions économiques inclusives et à favoriser un avenir durable, comprend les faits saillants suivantsi :

« À titre de compagnie d'assurance vie mondiale, de gestionnaire d'actifs et de fournisseur de régimes de retraite, Manuvie est idéalement positionnée pour créer des occasions qui aident les gens à vivre mieux et plus longtemps, a déclaré Sarah Chapman, cheffe du développement durable de Manuvie. Nous contribuons à l'obtention de résultats positifs dans les collectivités à l'échelle mondiale, ainsi que pour nos plus de 36 millions de clients, en encourageant et en récompensant la modification des comportements, en fournissant un accès à l'éducation, aux ressources et à la technologie, et en élargissant l'accès à la nature et à une bonne alimentation qui contribuent au bien-être. Je suis fière des progrès et de l'incidence de Manuvie cette année, et j'ai hâte de voir ce que nous accomplirons en 2025, alors que nous poursuivrons notre mission : Simplifier les décisions. Aider les gens à vivre mieux. »

Veuillez consulter le site manuvie.com/durabilité pour accéder aux rapports et en savoir plus sur le Programme axé sur les effets de Manuvie.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide ses clients à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social est situé à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, où nous fournissons des conseils financiers et de l'assurance aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, la Société Financière Manuvie comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulife.com/fr/html.

_________________________________ i Pour en savoir plus sur nos paramètres de rendement ainsi que la méthode utilisée pour calculer et définir les placements verts, consultez notre Rapport sur le développement durable.

