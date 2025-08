Manuvie présente ses résultats pour le deuxième trimestre de 2025

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945 en $ CA, sauf indication contraire

TORONTO, le 6 août 2025 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») a présenté ses résultats du deuxième trimestre clos le 30 juin 2025, au cours duquel elle a continué sur sa solide lancée et a généré une bonne croissance des affaires nouvelles et une croissance robuste du résultat des activités à très fort potentiel1.

Principaux faits saillants pour le deuxième trimestre de 2025 (« T2 2025 ») :

Résultat tiré des activités de base 2 de 1,7 milliard de dollars, en baisse de 2 % selon un taux de change constant 3 par rapport à celui du deuxième trimestre de 2024 (« T2 2024 ») Compte non tenu de l'incidence des variations de la provision pour pertes de crédit attendues, le résultat tiré des activités de base s'est établi à 1,8 milliard de dollars, en hausse de 2 % en regard de celui du T2 2024 2, 3

de 1,7 milliard de dollars, en baisse de 2 % selon un taux de change constant par rapport à celui du deuxième trimestre de 2024 (« T2 2024 ») Résultat net attribué aux actionnaires de 1,8 milliard de dollars, en hausse de 0,7 milliard de dollars par rapport à celui du T2 2024

RPA tiré des activités de base 4 de 0,95 $, en hausse de 2 % 3 par rapport à celui du T2 2024. RPA de 0,98 $, en hausse de 88 % 3 en comparaison de celui du T2 2024 Compte non tenu de l'incidence des variations de la provision pour pertes de crédit attendues, le RPA tiré des activités de base s'est chiffré à 0,99 $, en hausse de 7 % par rapport à celui du T2 2024 3, 4

de 0,95 $, en hausse de 2 % par rapport à celui du T2 2024. 0,98 $, en hausse de 88 % en comparaison de celui du T2 2024 RCP tiré des activités de base 4 de 15,0 % et RCP de 15,6 %

de 15,0 % et RCP de 15,6 % Ratio du TSAV 5 de 136 %

de 136 % Souscriptions d'EPA en hausse de 15 % 6 , MSC au titre des affaires nouvelles en hausse de 37 % 3 et valeur des affaires nouvelles (« VAN ») en hausse de 20 % 6 par rapport à celles du T2 2024 7, 8

, MSC au titre des affaires nouvelles en hausse de 37 % et valeur des affaires nouvelles (« VAN ») en hausse de 20 % par rapport à celles du T2 2024 Entrées de fonds nettes 6 de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de 0,9 milliard de dollars, en hausse par rapport à 0,1 milliard de dollars au T2 2024

de patrimoine et d'actifs, Monde de 0,9 milliard de dollars, en hausse par rapport à 0,1 milliard de dollars au T2 2024 Annonce faite aujourd'hui de la conclusion d'une entente visant l'acquisition d'une participation de 75 % dans Comvest Credit Partners, qui accroît de 14,7 milliards de dollars américains9 la valeur de notre plateforme de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde. La transaction devrait être clôturée au quatrième trimestre de 202510

« Nos résultats du deuxième trimestre témoignent de la solidité et de la résilience de notre entreprise mondiale, alors que nous continuons de générer une croissance de grande qualité à l'échelle de notre portefeuille diversifié. Nos trois sous-secteurs de l'assurance ont enregistré une croissance de plus de 30 % d'un exercice à l'autre de la MSC au titre des affaires nouvelles, ce qui démontre clairement notre dynamisme et la capacité de nos activités à générer des résultats dans l'avenir. Notamment, le secteur Asie a continué de générer de solides souscriptions d'EPA et a fait croître la marge sur la VAN séquentiellement6. Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde a encore accru sa marge BAIIA tirée des activités de base4 et a généré une croissance supérieure à 10 % du résultat tiré des activités de base par rapport à celui du trimestre correspondant de l'exercice précédent7. ‌ ‌J'ai l'immense privilège de diriger Manuvie, et je me sens énergisé par la passion et la performance de notre équipe. Nous nous appuyons sur nos assises solides et, grâce à notre orientation claire et à notre raison d'être, nous sommes en bonne position pour composer avec la conjoncture économique dynamique à laquelle nous faisons face. Alors que nous écrivons un nouveau chapitre de Manuvie, je suis convaincu que notre engagement solide envers les clients et nos solutions numériques et propulsées par l'IA établiront les nouvelles normes d'excellence, d'efficience et de croissance durable de notre entreprise mondiale. ‌ Notre intention stratégiquement ciblée d'investir dans nos activités à très fort potentiel est cruciale, et je suis ravi d'annoncer l'acquisition de Comvest Credit Partners, qui nous procure des capacités additionnelles hautement complémentaires et évolutives dans le domaine du crédit privé, une stratégie d'actifs qui, nous en sommes convaincus, contribuera à la croissance future des sous-secteurs d'activité de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde. » -- Phil Witherington, président et chef de la direction de Manuvie ‌ « Bien que la croissance du RPA tiré des activités de base ait été freinée par les difficultés liées aux résultats techniques défavorables des activités d'assurance vie aux États-Unis et l'accroissement de la provision pour pertes de crédit attendues, les données fondamentales sous-jacentes de nos activités sont demeurées robustes, et nous affichons une croissance solide des résultats dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde ainsi que dans les secteurs Asie et Canada, laquelle est soutenue par notre gestion rigoureuse continue des charges qui a donné lieu à une diminution de 3 % de l'ensemble des charges liées aux activités de base par rapport à celles du T2 20242. La valeur comptable par action ordinaire a continué d'être solide, augmentant de 5 % d'un exercice à l'autre, et nous poursuivons les rachats d'actions ordinaires, notamment le rachat d'actions ordinaires de 1,1 milliard de dollars depuis le début de l'exercice, ce qui témoigne de notre engagement indéfectible à améliorer la valeur pour les actionnaires. » -- Colin Simpson, chef des finances de Manuvie

Nos résultats en bref

(en millions de dollars, sauf indication contraire) Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

T2 2025

T2 2024

Variation3, 6

2025

2024

Variation3, 6

Résultat net attribué aux actionnaires 1 789 $ 1 042 $ 72 % 2 274 $ 1 908 $ 16 % Résultat tiré des activités de base7 1 726 $ 1 737 $ (2) % 3 493 $ 3 447 $ (2) % RPA ($) 0,98 $ 0,52 $ 88 % 1,23 $ 0,97 $ 23 % RPA tiré des activités de base ($)7 0,95 $ 0,91 $ 2 % 1,94 $ 1,82 $ 3 % RCP 15,6 %‌ 9,0 % 6,6 pp 9,7 %‌ 8,5 % 1,2 pp RCP tiré des activités de base7 15,0 %‌ 15,7 % (0,7) pp 15,3 %‌ 16,0 % (0,7) pp Valeur comptable par action ordinaire ($) 24,90 $ 23,71 $ 5 % 24,90 $ 23,71 $ 5 % Valeur comptable ajustée par action ordinaire ($)4, 7 35,78 $ 33,32 $ 7 % 35,78 $ 33,32 $ 7 % Ratio de levier financier (%)4, 7 23,6 %‌ 25,0 % (1,4) pp 23,6 %‌ 25,0 % (1,4) pp Souscriptions d'EPA 2 230 $ 1 907 $ 15 % 4 919 $ 3 790 $ 26 % MSC au titre des affaires nouvelles 882 $ 628 $ 37 % 1 789 $ 1 286 $ 34 % VAN7 846 $ 691 $ 20 % 1 753 $ 1 332 $ 27 % Apports nets de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (en milliards de dollars)6 0,9 $ 0,1 $ 417 % 1,4 $ 6,8 $ (80) %

Résultats par secteur

(en millions de dollars, sauf indication contraire) Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

T2 2025 T2 2024 Variation6

2025 2024 Variation6

Asie (dollars US)























Résultat net attribué aux actionnaires 600 $ 424 $ 44 % 1 035 $ 694 $ 49 % Résultat tiré des activités de base7 520

449

13 % 1 012

914

10 % Souscriptions d'EPA 1 233

920

31 % 2 645

1 870

41 % MSC au titre des affaires nouvelles 480

349

34 % 978

713

36 % VAN7 451

346

28 % 908

669

35 % Canada























Résultat net attribué aux actionnaires 390 $ 79 $ 394 % 612 $ 352 $ 74 % Résultat tiré des activités de base 419

402

4 % 793

766

4 % Souscriptions d'EPA 345

520

(34) % 836

970

(14) % MSC au titre des affaires nouvelles 100

76

32 % 191

146

31 % VAN 161

159

1 % 341

316

8 % États-Unis (dollars US)























Résultat net attribué aux actionnaires 26 $ 98 $ (73) % (371) $ 18 $ - % Résultat tiré des activités de base 141

303

(53) % 392

638

(39) % Souscriptions d'EPA 130

93

40 % 250

206

21 % MSC au titre des affaires nouvelles 86

54

59 % 156

126

24 % VAN 46

41

12 % 94

78

21 % Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde























Résultat net attribué aux actionnaires 482 $ 350 $ 36 % 925 $ 715 $ 25 % Résultat tiré des activités de base7 463

386

19 % 917

735

22 % Apports bruts (en milliards de dollars)6 43,8

41,4

5 % 94,1

86,9

5 % ASGA moyens (en milliards de dollars)6 1 005

933

7 % 1 022

917

9 % Marge BAIIA tirée des activités de base (%) 30,1 % 26,3 % 380 pb 29,2 % 25,9 % 330 pb

Faits saillants stratégiques

Nous intégrons l'IA à tous les aspects de nos activités, et accélérons le rythme de notre transformation visant à devenir un chef de file dans le monde numérique axé sur le client et à nous classer au premier rang dans notre secteur au chapitre de la maturité de l'IA

Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons lancé une solution de soutien à la souscription propulsée par l'IA dans le sous-secteur des régimes de retraite aux États-Unis, qui génère des informations éclairées et du contenu personnalisé en temps réel afin d'améliorer nos activités de souscription et la productivité, de bonifier le ratio de conclusion des souscriptions et de stimuler la croissance des produits. Ainsi, nous avons pu doubler le nombre de possibilités de souscription par rapport à celui du T2 2024 et réduire de plus de 50 % le temps consacré à la recherche d'informations.

En Asie, nous avons déployé un tableau de bord à signaux multiples, VOICE, à Singapour et au Japon, qui comprend des analyses des tendances en matière d'appels, des cotes nettes de la confiance, des informations sur les tendances thématiques et des points de vue éclairés découlant des transcriptions provenant des centres d'appels. Le tableau de bord VOICE utilise l'IA générative pour catégoriser les données, repérer des corrélations et personnaliser les informations en analysant les tendances à partir des interactions des clients en temps presque réel. Ces informations éclairées nous aident à mieux comprendre les préoccupations des clients et leurs principaux intérêts, à améliorer les services, à bonifier la formation et à repérer les possibilités de mieux générer de la valeur pour nos clients.

Aux États-Unis, nous avons lancé une fonctionnalité d'IA générative dans le sous-secteur des soins de longue durée (« SLD ») pour améliorer le traitement automatisé des demandes de règlement afin de renforcer la valeur de nos activités de SLD et de générer des informations éclairées aux fins d'innovation future.

Au Canada, nous avons mis en place une plateforme numérique de bout en bout d'assurance voyage grâce à laquelle nous pouvons moderniser l'expérience du distributeur et simplifier le processus de souscription pour les Canadiens et les membres de leur famille.

Nous nous sommes classés au premier rang du secteur de l'assurance vie au chapitre de la maturité de l'IA dans le tout premier Evident AI Index for Insurance11, et parmi les cinq premiers pour l'ensemble du secteur de l'assurance. Notre performance robuste, notamment en matière de leadership et de transparence, témoigne des investissements pluriannuels faits par la Société dans l'IA, qui reflètent notre capacité à faire évoluer efficacement l'IA.

Nous continuons de renforcer nos capacités de distribution et d'élargir notre gamme de produits pour répondre aux besoins en évolution des clients

En Asie, nous avons fait la preuve de la solidité de notre réseau d'agents grâce à une augmentation de 23 % d'un exercice à l'autre du nombre des membres de Manulife Asia qui font partie de la Million Dollar Round Table (« MDRT »), de sorte que nous sommes en troisième position à l'échelle mondiale au chapitre de la participation au MDRT12 en 2025.

En outre, nous sommes devenus le premier assureur vie international à ouvrir des bureaux dans le Dubai International Financial Centre13 et à offrir des contrats d'assurance vie et des conseils en cette matière aux clients fortunés. Cette stratégie nous permet d'accroître notre présence au Moyen-Orient et d'améliorer notre capacité de répondre aux besoins grandissants en matière de patrimoine et de protection des clients fortunés et ultra-fortunés de la région.

Dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous avons continué d'offrir des solutions de placement exhaustives en élargissant notre gamme mondiale de produits à l'intention des particuliers, grâce au lancement en Malaisie d'une stratégie diversifiée axée sur les actifs réels visant à aider les investisseurs à faire face à la volatilité du marché. En outre, nous avons instauré quatre nouvelles séries de FNB gérés activement au Canada, améliorant ainsi l'accès à des expositions diversifiées aux actions et aux titres à revenu fixe pour répondre aux besoins en évolution des investisseurs.

Par ailleurs, nous avons amélioré la plateforme Manulife iFUNDS, pour en faire la première solution numérique intégrée de gestion de patrimoine de Singapour à offrir aux conseillers une vue d'ensemble des positions des clients dans les plans d'assurance en unités de compte (« ULIP »). Ces améliorations, qui permettent de regrouper les ULIP sur une plateforme unique et d'incorporer les capacités propulsées par l'IA d'analyse des données sur les ULIP, simplifient la surveillance du portefeuille, accélèrent la réalisation des transactions et aident les conseillers à offrir des conseils financiers plus personnalisés et plus éclairés.

Au Canada, nous nous sommes associés avec Maven Clinic, la plus grande clinique virtuelle au monde pour la santé des femmes et de la famille14, pour offrir aux participants des régimes d'assurance collective admissibles un accès virtuel en tout temps à un soutien personnalisé pendant certaines des étapes les plus importantes de leur vie, notamment la fertilité, la maternité, les services aux parents et la ménopause. Cette initiative vise à combler les lacunes en matière de soins critiques qui ont une incidence sur la santé des femmes et la participation de la main-d'œuvre.

Aux États-Unis, nous avons élargi notre équipe de souscription en gros à l'appui de stratégies de croissance plus ciblées et pour accélérer la pénétration dans les marchés des clients fortunés et des clients aisés des États-Unis.

Résultats résilients grâce aux solides contributions de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde et du secteur Asie 15

Résultat tiré des activités de base de 1,7 milliard de dollars au T2 2025, en baisse de 2 % par rapport à celui du T2 2024

Le résultat tiré des activités de base a diminué, la solide croissance des activités dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde ainsi que dans les secteurs Asie et Canada ayant été contrebalancée par les résultats techniques défavorables des activités d'assurance vie aux États-Unis et l'accroissement des provisions pour pertes de crédit attendues.

Le résultat tiré des activités de base du secteur Asie a progressé de 13 %, reflétant la croissance soutenue des activités, les résultats techniques favorables au chapitre des demandes de règlement et l'amélioration de l'incidence des affaires nouvelles, le tout contrebalancé en partie par l'accroissement des provisions pour pertes de crédit attendues.

Le résultat tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde a augmenté de 19 %, ce qui s'explique par une hausse des produits d'honoraires nets reflétant l'incidence favorable des marchés au cours des 12 derniers mois et les apports nets positifs, par la hausse des honoraires liés au rendement et par la rigueur soutenue au chapitre des charges, le tout contrebalancé en partie par l'incidence de la baisse des marges sur les honoraires et la hausse des impôts.

patrimoine et d'actifs, Monde a augmenté de 19 %, ce qui s'explique par une hausse des produits d'honoraires nets reflétant l'incidence favorable des marchés au cours des 12 derniers mois et les apports nets positifs, par la hausse des honoraires liés au rendement et par la rigueur soutenue au chapitre des charges, le tout contrebalancé en partie par l'incidence de la baisse des marges sur les honoraires et la hausse des impôts. Le résultat tiré des activités de base du secteur Canada a augmenté de 4 %, la croissance du sous-secteur de l'assurance collective et la hausse des écarts de taux des placements ayant plus que contrebalancé les incidences d'une reprise de la provision pour pertes de crédit attendues au T2 2024 et la transaction de réassurance de produits d'assurance vie universelle avec RGA Canada 16 .

a augmenté de 4 %, la croissance du sous-secteur de l'assurance collective et la hausse des écarts de taux des placements ayant plus que contrebalancé les incidences d'une reprise de la provision pour pertes de crédit attendues au T2 la transaction de réassurance de produits d'assurance vie universelle avec RGA Canada . Dans le secteur États-Unis, le résultat tiré des activités de base a diminué de 53 %, ce qui s'explique par les résultats techniques défavorables des activités d'assurance vie, la diminution des écarts de taux des placements et l'accroissement des provisions pour pertes de crédit attendues.

L'augmentation de 12 millions de dollars du résultat tiré des activités de base de Services généraux et autres s'explique essentiellement par la baisse de la rémunération incitative à long terme.

Résultat net attribué aux actionnaires de 1,8 milliard de dollars au T2 2025, en hausse de 0,7 milliard de dollars par rapport à celui du T2 2024

L'augmentation de 0,7 milliard de dollars du résultat net reflète l'amélioration des résultats techniques du marché. Le profit net découlant des résultats techniques du marché du T2 2025 tient compte des rendements plus élevés que prévu des actions cotées et des profits attribuables aux dérivés et à l'inefficacité des couvertures aux fins comptables, le tout contrebalancé en partie par les rendements moins élevés que prévu des actifs alternatifs à long terme en lien essentiellement avec les placements dans le secteur immobilier et dans des actions de sociétés fermées.

Vigueur soutenue des résultats des affaires nouvelles des activités d'assurance et apports nets positifs dans le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

Les souscriptions d'EPA, la MSC au titre des affaires nouvelles et la VAN ont augmenté respectivement de 15 %, 37 % et 20 %, reflétant la vigueur soutenue des souscriptions et l'augmentation des marges

Le secteur Asie a continué de générer une croissance solide des souscriptions d'EPA, de la MSC au titre des affaires nouvelles et de la VAN, qui ont augmenté respectivement de 31 %, 34 % et 28 % d'un exercice à l'autre, ce qui témoigne de la hausse des volumes de souscriptions à Hong Kong et dans les autres régions d'Asie 17 . La marge sur la VAN de 40,0 % était à peu près conforme à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent et a augmenté séquentiellement.

et dans les autres régions d'Asie . La marge sur la 40,0 % était à peu près conforme à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent et a augmenté séquentiellement. Les souscriptions d'EPA dans le secteur Canada ont diminué de 34 %, les solides souscriptions de produits d'assurance vie avec participation ayant été plus que contrebalancées par la non-récurrence de la souscription pour un groupe de grande taille dans le sous-secteur de l'assurance collective au T2 2024. Ces résultats au chapitre des souscriptions, combinés à la composition plus favorable des produits, ont entraîné une hausse de 1 % de la VAN. La MSC au titre des affaires nouvelles a augmenté de 32 %, ce qui témoigne de la hausse solide des souscriptions de produits d'assurance individuelle.

ont diminué de 34 %, les solides souscriptions de produits d'assurance vie avec participation ayant été plus que contrebalancées par la non-récurrence de la souscription pour un groupe de grande taille dans le sous-secteur de l'assurance collective au T2 2024. Ces résultats au chapitre des souscriptions, combinés à la composition plus favorable des produits, ont entraîné une hausse de 1 % de la VAN. La MSC au titre des affaires nouvelles a augmenté de 32 %, ce qui témoigne de la hausse solide des souscriptions de produits d'assurance individuelle. Le secteur États-Unis a généré une croissance robuste des affaires nouvelles au cours du trimestre, les souscriptions d'EPA ayant augmenté de 40 %, la MSC au titre des affaires nouvelles, de 59 % et la VAN, de 12 %, ce qui témoigne de la demande continue pour nos produits d'accumulation fondés sur l'assurance.

Entrées de fonds nettes de 0,9 milliard de dollars au T2 2025 dans Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, en hausse de 0,8 milliard de dollars en comparaison des entrées de fonds nettes de 0,1 milliard de dollars au T2 2024

Les entrées de fonds nettes dans le sous-secteur des régimes de retraite se sont chiffrées à 2,0 milliards de dollars au T2 2025, en comparaison de sorties de fonds nettes de 1,3 milliard de dollars au T2 2024, une augmentation qui s'explique par la hausse des souscriptions de régimes de retraite dans toutes les régions et le rachat d'un régime de retraite pour groupe de grande taille aux États-Unis au T2 2024.

Les sorties de fonds nettes du sous-secteur de la gestion d'actifs pour des particuliers se sont fixées à 3,2 milliards de dollars au T2 2025, en hausse par rapport à celles de 0,1 milliard de dollars au T2 2024, du fait du recul des souscriptions nettes par l'intermédiaire de tiers en Amérique du Nord et de fonds du marché monétaire en Chine continentale, le tout contrebalancé en partie par la hausse des souscriptions nettes au moyen de notre plateforme de gestion de patrimoine à l'intention des particuliers.

Les entrées de fonds nettes dans le sous-secteur de la gestion d'actifs pour des clients institutionnels se sont établies à 2,1 milliards de dollars au T2 2025, en hausse comparativement aux entrées de fonds nettes de 1,4 milliard de dollars au T2 2024 du fait des rachats moins importants de mandats de titres à revenu fixe, contrebalancés en partie par les rachats plus considérables de mandats d'actions.

L'augmentation des affaires nouvelles continue de stimuler la croissance de la MSC liée à des facteurs internes et du solde de la MSC

La MSC18 était de 22 316 millions de dollars au 30 juin 2025.

La MSC a augmenté de 189 millions de dollars par rapport à celle au 31 décembre 2024. La variation de la MSC liée à des facteurs internes correspond à une augmentation de 1 162 millions de dollars au premier semestre de 2025, soit une croissance de 11 %6 sur une base annualisée, attribuable essentiellement à l'incidence des affaires nouvelles, à la capitalisation des intérêts et aux résultats techniques nets favorables des activités d'assurance, le tout contrebalancé en partie par l'amortissement comptabilisé dans le résultat tiré des activités de base. La variation de la MSC liée à des facteurs externes correspond à une diminution de 973 millions de dollars pour cette même période, du fait surtout des incidences des fluctuations des taux de change. La MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle2 était de 18 527 millions de dollars au 30 juin 2025.

_____________________________________ 1) Les activités à très fort potentiel comprennent le secteur Asie, le secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde ainsi que le sous-secteur de l'assurance collective au Canada et les produits d'assurance comportementale en Amérique du Nord. 2) Le résultat tiré des activités de base, le résultat tiré des activités de base compte non tenu de l'incidence des variations de la provision pour pertes de crédit attendues, les charges liées aux activités de base et la marge sur services contractuels après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle ») sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après et dans le rapport de gestion du T2 2025. 3) Le taux de croissance ou de recul du résultat tiré des activités de base, du résultat tiré des activités de base compte non tenu de l'incidence des variations de la provision pour pertes de crédit attendues, du résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »), du résultat dilué par action ordinaire (« RPA »), du RPA tiré des activités de base compte non tenu de l'incidence des variations de la provision pour pertes de crédit attendues, de la marge sur services contractuels au titre des affaires nouvelles (« MSC au titre des affaires nouvelles ») nette des participations ne donnant pas le contrôle et du résultat net attribué aux actionnaires est présenté selon un taux de change constant et est un ratio non conforme aux PCGR. 4) Le RPA tiré des activités de base, le RPA tiré des activités de base compte non tenu de l'incidence des variations de la provision pour pertes de crédit attendues, le RCP tiré des activités de base, la marge BAIIA tirée des activités de base, le ratio de levier financier et la valeur comptable ajustée par action ordinaire sont des ratios non conformes aux PCGR. 5) Ratio du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (« TSAV ») de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers ») au 30 juin 2025. Le ratio du TSAV est présenté selon la ligne directrice intitulée « Exigences de communication publique afférente au Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie » du Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF »). 6) Pour plus d'information sur les souscriptions d'équivalents primes annualisées (« EPA »), la valeur des affaires nouvelles (« VAN »), les apports nets, les apports bruts, les actifs sous gestion et administration moyens (« ASGA moyens ») et la marge sur la valeur des affaires nouvelles (« marge sur la VAN »), se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-après. Dans le présent communiqué, le taux de croissance ou de recul des souscriptions d'EPA, de la VAN, des apports nets, des apports bruts, des ASGA moyens et de la variation de la MSC liée à des facteurs internes est présenté selon un taux de change constant. 7) Le résultat tiré des activités de base, la VAN, le RPA tiré des activités de base, le RCP tiré des activités de base, la valeur comptable ajustée par action ordinaire et le ratio de levier financier des trimestres et du cumul de l'exercice 2024 ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'impôt minimum mondial (« IMM ») adoptée en 2025. Se reporter à la rubrique A7 « Impôt minimum mondial (« IMM ») » de notre rapport de gestion du T2 2025 pour plus de renseignements. 8) Voir la rubrique « Nos résultats en bref » pour plus d'informations sur les résultats du T2 2025 et du T2 2024. 9) Comprend les ASG donnant droit à des honoraires de Comvest de 11 milliards de dollars américains et le capital engagé de Comvest de 3,7 milliards de dollars américains. 10) Sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles et de l'obtention des approbations. Se reporter à la rubrique « Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs » ci-après. Se reporter au communiqué de presse sur l'annonce de l'acquisition pour de plus amples renseignements sur la transaction et sur Comvest Credit Partners. 11) L'Evident AI Index for Insurance évalue la maturité de l'IA de 30 des plus grandes sociétés d'assurance d'Amérique du Nord et d'Europe, et mesure les progrès qu'elles ont réalisés dans quatre catégories principales : talents, innovation, leadership et transparence. 12) Annonce faite en juillet 2025, d'après les souscriptions d'affaires nouvelles de 2024. 13) Le Dubai International Financial Centre est une zone économique spéciale de Dubaï conçue pour faciliter les activités financières et commerciales dans les régions du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud. 14) Maven Clinic, Meet Maven, 2024. 15) Se reporter à la rubrique A1 « Rentabilité » de notre rapport de gestion du T2 2025 pour plus d'information sur les éléments importants attribuables au résultat tiré des activités de base et au résultat net attribué aux actionnaires. 16) La transaction de réassurance avec RGA Life Reinsurance Company of Canada (la « transaction de réassurance avec RGA Canada ») a été clôturée le 1er avril 2024. 17) Les autres régions d'Asie excluent Hong Kong et le Japon. 18) Nette des participations ne donnant pas le contrôle.

Conférence téléphonique sur ses résultats financiers

Manuvie tiendra une conférence téléphonique et une webémission en direct sur ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2025 le 7 août 2025 à 8 h (HE). Vous pouvez participer à la conférence téléphonique en composant le 1 800-806-5484 ou le 1 416-340-2217 (code 8528599#). Veuillez téléphoner 15 minutes avant le début de la conférence. Vous devrez donner votre nom ainsi que le nom de l'entreprise que vous représentez. Vous pouvez accéder à la webémission à partir du site Web de Manuvie à l'adresse https://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports .

La webémission archivée sera accessible à partir de la même adresse après la conférence téléphonique. Il sera aussi possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 6 septembre 2025 en appelant au 1 800-408-3053 ou au 1 905-694-9451 (code 1098664#).

Les données statistiques du deuxième trimestre de 2025 et sont aussi disponibles sur le site Web de Manuvie à l'adresse https://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports .

Le présent communiqué sur les résultats doit être lu avec le rapport aux actionnaires de la Société pour le deuxième trimestre de 2025, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2025 qui ont été préparés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board, qui est disponible sur notre site Web à l'adresse https://www.manulife.com/fr/investors/results-and-reports . Le rapport de gestion du T2 2025 de la Société et de l'information additionnelle relative à la Société sont disponibles sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse https://www.sedarplus.ca et sur le site Web de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») à l'adresse https://www.sec.gov .

Les renseignements figurant sur les sites Web mentionnés dans le présent communiqué ou accessibles sur ceux-ci ne font pas partie du présent document, sauf s'ils sont expressément intégrés par renvoi.

Communications avec les médias

Fiona McLean

(437) 441-7491

[email protected]

Relations avec les investisseurs

Derek Theobalds

(416) 254-1774

[email protected]

Résultats

Le tableau qui suit présente le résultat net attribué aux actionnaires, qui comprend le résultat tiré des activités de base, et des précisions sur les éléments exclus du résultat tiré des activités de base :



Résultats trimestriels Cumul de l'exercice (en millions de dollars) T2 2025 T1 2025 T2 2024 2025 2024 Résultat tiré des activités de base1



















Asie 720 $ 705 $ 616 $ 1 425 $ 1 242 $ Canada 419

374

402

793

766

États-Unis 194

361

415

555

867

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 463

454

386

917

735

Services généraux et autres (70)

(127)

(82)

(197)

(163)

Total du résultat tiré des activités de base 1 726 $ 1 767 $ 1 737 $ 3 493 $ 3 447 $ Éléments exclus du résultat tiré des activités de base



















Profits (pertes) liés aux résultats techniques du marché 113

(1 332)

(665)

(1 219)

(1 444)

Charges de restructuration -

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres1 (50)

50

(30)

-

(95)

Résultat net attribué aux actionnaires 1 789 $ 485 $ 1 042 $ 2 274 $ 1 908 $

1) Le résultat tiré des activités de base par secteur d'activité des trimestres et du cumul de l'exercice 2024 et le résultat tiré des activités de base total du T1 2024 ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025, et des montants correspondants ont été présentés dans les éléments exclus du résultat tiré des activités de base. Se reporter à la rubrique A7 « Impôt minimum mondial (« IMM ») » de notre rapport de gestion du T2 2025 pour plus de renseignements.

Impôt minimum mondial (« IMM »)

Le 20 juin 2024, le gouvernement du Canada a adopté la Loi de l'impôt minimum mondial. Au Canada, l'IMM s'applique rétrospectivement pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023. Puisque d'autres territoires devraient adopter l'IMM en 2025, l'IMM est désormais comptabilisé en résultat net dans les secteurs à présenter dont le résultat est assujetti à cet impôt. L'IMM est présenté dans le résultat tiré des activités de base et dans les éléments exclus du résultat tiré des activités de base, conformément à notre définition du résultat tiré des activités de base qui figure à la rubrique E3 « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du rapport de gestion du T2 2025.

Pour améliorer la comparabilité des résultats de 2025 avec ceux de 2024, nous avons mis à jour certaines mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières de 2024 pour tenir compte de l'incidence de l'IMM, y compris le résultat tiré des activités de base, le RCP tiré des activités de base, le RPA tiré des activités de base, le ratio de levier financier, la valeur comptable ajustée par action ordinaire, la valeur des affaires nouvelles et la MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle des trimestres. Se reporter à la rubrique A7 « Impôt minimum mondial (« IMM ») » du rapport de gestion du T2 2025, laquelle est intégrée par renvoi, pour plus de renseignements et une liste complète des mesures financières touchées.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

La Société prépare ses états financiers consolidés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board. Nous utilisons diverses mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour évaluer la performance de la Société dans son ensemble et de chacun de ses secteurs. La présente rubrique présente l'information à fournir selon le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières à l'égard des « mesures financières déterminées » (définies aux présentes).

Les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent le résultat tiré (la perte découlant) des activités de base; le résultat tiré des activités de base compte non tenu de l'incidence des variations de la provision pour pertes de crédit attendues; le résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires compte non tenu de l'incidence des variations de la provision pour pertes de crédit attendues; le résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires; le résultat tiré des activités de base avant intérêts, impôts sur le résultat et amortissements (« BAIIA tiré des activités de base »); les charges liées aux activités de base; la valeur comptable ajustée; la marge sur services contractuels après impôts; la marge sur services contractuels après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle (« MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle »); les actifs sous gestion (« ASG ») et les produits tirés des activités de base. En outre, les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent les mesures suivantes présentées selon un taux de change constant : les mesures financières non conformes aux PCGR dont il est question ci-dessus; le résultat net attribué aux actionnaires; et le résultat net attribué aux porteurs d'actions ordinaires.

Les ratios non conformes aux PCGR comprennent le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base »); le résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire (« RPA tiré des activités de base »);le résultat tiré des activités de base dilué par action ordinaire compte non tenu de l'incidence des variations de la provision pour pertes de crédit attendues (« RPA tiré des activités de base compte non tenu de l'incidence des variations de la provision pour pertes de crédit attendues »); le ratio d'efficience sur le plan des charges; la valeur comptable ajustée par action ordinaire; le ratio de levier financier; la marge BAIIA tirée des activités de base; et le taux de croissance ou de recul selon un taux de change constant des mesures financières non conformes aux PCGR et des ratios non conformes aux PCGR décrits ci-dessus, du résultat net attribué aux actionnaires, du résultat dilué par action ordinaire (« RPA »), de la MSC et de la MSC au titre des affaires nouvelles.

Les autres mesures financières déterminées comprennent la VAN; les souscriptions d'EPA; les apports bruts; les apports nets; les actifs sous gestion et administration moyens (« ASGA moyens »); la marge sur la VAN; et le taux de croissance ou de recul de ces mesures financières déterminées. En outre, des explications sur les composantes de la variation de la MSC, autre que celle de la MSC au titre des affaires nouvelles, sont fournies dans le rapport de gestion du T2 2025.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR sont des mesures financières qui ne sont pas définies selon les PCGR et qui, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être utilisées seules ou en remplacement d'autres données financières préparées selon les PCGR. Pour plus d'information sur les mesures financières non conformes aux PCGR, y compris celles dont il est fait mention

ci-dessus, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de notre rapport de gestion du T2 2025, qui est intégré par renvoi.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T2 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T2 2025

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 1 092 $ 526 $ 31 $ 575 $ 37 $ 2 261 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (94)

(110)

(37)

(89)

32

(298)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (55)

(5)

42

(4)

(18)

(40)

(Charges) recouvrements d'impôt (149)

(115)

5

(93)

14

(338)

Résultat net (après impôts) 943

411

36

482

51

1 923

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 49

-

-

-

-

49

Titulaires de contrats avec participation 64

21

-

-

-

85

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 830

390

36

482

51

1 789

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de

base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché 161

(27)

(158)

16

121

113

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (51)

(2)

-

3

-

(50)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 720 $ 419 $ 194 $ 463 $ (70) $ 1 726 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 94

110

37

89

(32)

298

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 814 $ 529 $ 231 $ 552 $ (102) $ 2 024 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T2 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T2 2025

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 720 $ 419 $ 194 $ 463 $ (70) $ 1 726 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

-

-

-

-

-

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 720 $ 419 $ 194 $ 463 $ (70) $ 1 726 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 94

110

37

89

(32)

298

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 814 $ 529 $ 231 $ 552 $ (102) $ 2 024 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis























Résultat tiré des activités de base (après impôts)3, en dollars US 520 $



141 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 -





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts), en dollars US 520 $



141 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2025. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T2 2025 utilisés pour préparer le compte de résultat. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T2 2025.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T1 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T1 2025

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 870 $ 305 $ (731) $ 528 $ (273) $ 699 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (101)

(89)

(84)

(86)

29

(331)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (30)

30

246

2

7

255

(Charges) recouvrements d'impôt (131)

(59)

162

(84)

36

(76)

Résultat net (après impôts) 739

246

(569)

444

(237)

623

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 67

-

-

1

(2)

66

Titulaires de contrats avec participation 48

24

-

-

-

72

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 624

222

(569)

443

(235)

485

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (77)

(152)

(930)

(11)

(162)

(1 332)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (4)

-

-

-

54

50

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 705 $ 374 $ 361 $ 454 $ (127) $ 1 767 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 101

89

84

86

(29)

331

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 806 $ 463 $ 445 $ 540 $ (156) $ 2 098 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T1 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T1 2025

Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 705 $ 374 $ 361 $ 454 $ (127) $ 1 767 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (16)

-

(13)

(11)

-

(40)

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 689 $ 374 $ 348 $ 443 $ (127) $ 1 727 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 99

89

81

84

(29)

324

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 788 $ 463 $ 429 $ 527 $ (156) $ 2 051 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis





















Résultat tiré des activités de base (après impôts)3, en dollars US 492 $



251 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 6





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts), en dollars US 498 $



251 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2025. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur au T2 2025 utilisés pour préparer le compte de résultat. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T1 2025.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - T2 20241

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T2 2024



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 763 $ 141 $ 156 $ 383 $ (59) $ 1 384 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (95)

(107)

(95)

(59)

36

(320)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (20)

68

74

27

(81)

68

(Charges) recouvrements d'impôt (115)

(39)

(21)

(32)

(45)

(252)

Résultat net (après impôts) 648

102

135

351

(104)

1 132

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 38

-

-

1

-

39

Titulaires de contrats avec participation 28

23

-

-

-

51

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 582

79

135

350

(104)

1 042

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (58)

(364)

(280)

(7)

44

(665)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres 24

41

-

(29)

(66)

(30)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 616 $ 402 $ 415 $ 386 $ (82) $ 1 737 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 95

107

95

59

(36)

320

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 711 $ 509 $ 510 $ 445 $ (118) $ 2 057 $

1) Ce rapprochement et les rapprochements connexes du résultat tiré des activités de base ci-après ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025. Se reporter à la rubrique A7 « Impôt minimum mondial (« IMM ») » de notre rapport de gestion du T2 2025 pour plus de renseignements.

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - T2 2024

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



T2 2024



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 616 $ 402 $ 415 $ 386 $ (82) $ 1 737 $ Ajustement selon un taux de change constant1 19

-

4

3

-

26

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 635 $ 402 $ 419 $ 389 $ (82) $ 1 763 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 96

107

97

59

(36)

323

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 731 $ 509 $ 516 $ 448 $ (118) $ 2 086 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis





















Résultat tiré des activités de base (après impôts)3, en dollars US 449 $



303 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 10





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts), en dollars US 459 $



303 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2025. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat au T2 2025. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat du T2 2024.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - Cumul de l'exercice 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Cumul de l'exercice 2025



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 1 962 $ 831 $ (700) $ 1 103 $ (236) $ 2 960 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (195)

(199)

(121)

(175)

61

(629)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (85)

25

288

(2)

(11)

215

(Charges) recouvrements d'impôt (280)

(174)

167

(177)

50

(414)

Résultat net (après impôts) 1 682

657

(533)

926

(186)

2 546

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 116

-

-

1

(2)

115

Titulaires de contrats avec participation 112

45

-

-

-

157

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 1 454

612

(533)

925

(184)

2 274

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché 84

(179)

(1 088)

5

(41)

(1 219)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres (55)

(2)

-

3

54

-

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 425 $ 793 $ 555 $ 917 $ (197) $ 3 493 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 195

199

121

175

(61)

629

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 1 620 $ 992 $ 676 $ 1 092 $ (258) $ 4 122 $

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - Cumul de l'exercice 2025

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Cumul de l'exercice 2025



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 425 $ 793 $ 555 $ 917 $ (197) $ 3 493 $ Ajustement selon un taux de change constant1 (16)

-

(13)

(11)

-

(40)

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts) 1 409 $ 793 $ 542 $ 906 $ (197) $ 3 453 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 193

199

118

173

(61)

622

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 1 602 $ 992 $ 660 $ 1 079 $ (258) $ 4 075 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis





















Résultat tiré des activités de base (après impôts)3, en dollars US 1 012 $



392 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 6





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts), en dollars US 1 018 $



392 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2025. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat au T2 2025. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat pour les trimestres respectifs qui composent le résultat tiré des activités de base du cumul de l'exercice 2025.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du résultat net attribué aux actionnaires - Cumul de l'exercice 20241

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Cumul de l'exercice 2024



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine

et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat avant impôts sur le résultat 1 357 $ 522 $ 2 $ 809 $ (54) $ 2 636 $ (Charges) recouvrements d'impôt























Résultat tiré des activités de base (193)

(198)

(198)

(125)

64

(650)

Éléments exclus du résultat tiré des activités de base (72)

76

223

32

(141)

118

(Charges) recouvrements d'impôt (265)

(122)

25

(93)

(77)

(532)

Résultat net (après impôts) 1 092

400

27

716

(131)

2 104

Moins : résultat net (après impôts) attribué aux :























Participations ne donnant pas le contrôle 93

-

-

1

-

94

Titulaires de contrats avec participation 54

48

-

-

-

102

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 945

352

27

715

(131)

1 908

Moins : éléments exclus du résultat tiré des activités de base (après impôts)























Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché (308)

(455)

(814)

(1)

134

(1 444)

Modifications apportées aux méthodes et hypothèses actuarielles comptabilisées directement en résultat -

-

-

-

-

-

Charges de restructuration -

-

-

-

-

-

Transactions de réassurance, éléments fiscaux et autres 11

41

(26)

(19)

(102)

(95)

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 242 $ 766 $ 867 $ 735 $ (163) $ 3 447 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 193

198

198

125

(64)

650

Résultat tiré des activités de base (avant impôts) 1 435 $ 964 $ 1 065 $ 860 $ (227) $ 4 097 $

1) Ce rapprochement et les rapprochements connexes du résultat tiré des activités de base ci-après ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025. Se reporter à la rubrique A7 « Impôt minimum mondial (« IMM ») » de notre rapport de gestion du T2 2025 pour plus de renseignements.

Résultat tiré des activités de base selon un taux de change constant et en dollars US - Cumul de l'exercice 2024

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Cumul de l'exercice 2024



Asie

Canada

États-Unis

Gestion de

patrimoine et d'actifs,

Monde

Services

généraux

et autres

Total

Résultat tiré des activités de base (après impôts) 1 242 $ 766 $ 867 $ 735 $ (163) $ 3 447 $ Ajustement selon un taux de change constant1 38

-

16

10

1

65

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de

change constant (après impôts) 1 280 $ 766 $ 883 $ 745 $ (162) $ 3 512 $ Impôts sur le résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant2 197

198

202

126

(63)

660

Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (avant impôts) 1 477 $ 964 $ 1 085 $ 871 $ (225) $ 4 172 $ Résultat tiré des activités de base (en dollars US) - secteurs Asie et États-Unis























Résultat tiré des activités de base (après impôts)3, en dollars US 914 $



638 $











Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 11





-













Résultat tiré des activités de base, selon un taux de change constant (après impôts), en dollars US 925 $



638 $













1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2025. 2) Impôts sur le résultat tiré des activités de base ajusté pour tenir compte des taux de change en vigueur utilisés pour préparer le compte de résultat au T2 2025. 3) Le résultat tiré des activités de base (après impôts) en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat des trimestres respectifs qui composent le résultat tiré des activités de base du cumul de l'exercice 2024.

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires1

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats de

l'exercice

T2 2025

T1 2025

T4 2024

T3 2024

T2 2024

2025

2024

2024

Résultat tiré des activités de base 1 726 $ 1 767 $ 1 907 $ 1 828 $ 1 737 $ 3 493 $ 3 447 $ 7 182 $ Moins : dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres 103

57

101

56

99

160

154

311

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires 1 623

1 710

1 806

1 772

1 638

3 333

3 293

6 871

Ajustement selon un taux de change constant2 -

(40)

(9)

23

26

(40)

65

79

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires, selon un taux de change constant 1 623 $ 1 670 $ 1 797 $ 1 795 $ 1 664 $ 3 293 $ 3 358 $ 6 950 $

1) Les rapprochements de 2024 ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025. 2) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2025.

RCP tiré des activités de base1

(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats de

l'exercice

T2 2025

T1 2025

T4 2024

T3 2024

T2 2024

2025

2024

2024 Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires 1 623 $ 1 710 $ 1 806 $ 1 772 $ 1 638 $ 3 333 $ 3 293 $ 6 871 $ Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires annualisé (après impôts) 6 510 $ 6 935 $ 7 185 $ 7 049 $ 6 588 $ 6 721 $ 6 622 $ 6 871 $ Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires (voir ci-après) 43 448 $ 44 394 $ 43 613 $ 42 609 $ 41 947 $ 43 921 $ 41 466 $ 42 288 $ RCP tiré des activités de base (annualisé) (%) 15,0 % 15,6 % 16,5 % 16,6 % 15,7 % 15,3 % 16,0 % 16,2 % Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires































Total des capitaux propres des actionnaires et des porteurs d'autres instruments de capitaux propres 49 080 $ 51 135 $ 50 972 $ 49 573 $ 48 965 $ 49 080 $ 48 965 $ 50 972 $ Moins : actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

6 660

Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires 42 420 $ 44 475 $ 44 312 $ 42 913 $ 42 305 $ 42 420 $ 42 305 $ 44 312 $ Moyenne des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires 43 448 $ 44 394 $ 43 613 $ 42 609 $ 41 947 $ 43 921 $ 41 466 $ 42 288 $

1) Les rapprochements de 2024 ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025. Se reporter à la rubrique A7 « Impôt minimum mondial (« IMM ») » de notre rapport de gestion du T2 2025 pour plus de renseignements.

Information sur la MSC et la MSC après impôts1

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)

Aux 30 juin 2025

31 mars 2025

31 déc. 2024

30 sept. 2024

30 juin 2024

MSC 23 722 $ 23 713 $ 23 425 $ 22 213 $ 21 760 $ Moins : MSC attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 1 406

1 417

1 298

1 283

1 002

MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle 22 316 $ 22 296 $ 22 127 $ 20 930 $ 20 758 $ Ajustement selon un taux de change constant2 -

(737)

(582)

50

277

MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle, selon un taux de change constant 22 316 $ 21 559 $ 21 545 $ 20 980 $ 21 035 $ MSC par secteur



















Asie 15 786 $ 15 904 $ 15 540 $ 14 715 $ 13 456 $ Participations ne donnant pas le contrôle - Asie 1 406

1 417

1 298

1 283

1 002

Canada 4 133

4 052

4 109

4 036

3 769

États-Unis 2 386

2 329

2 468

2 171

3 522

Services généraux et autres 11

11

10

8

11

MSC 23 722 $ 23 713 $ 23 425 $ 22 213 $ 21 760 $ MSC - Ajustement selon un taux de change constant2



















Asie - $ (617) $ (453) $ 30 $ 288 $ Participations ne donnant pas le contrôle - Asie -

(55)

(40)

(14)

17

Canada -

-

-

-

-

États-Unis -

(121)

(128)

20

(12)

Services généraux et autres -

-

-

-

-

Total - $ (793) $ (621) $ 36 $ 293 $ MSC, selon un taux de change constant



















Asie 15 786 $ 15 287 $ 15 087 $ 14 745 $ 13 744 $ Participations ne donnant pas le contrôle - Asie 1 406

1 362

1 258

1 269

1 019

Canada 4 133

4 052

4 109

4 036

3 769

États-Unis 2 386

2 208

2 340

2 191

3 510

Services généraux et autres 11

11

10

8

11

Total de la MSC, selon un taux de change constant 23 722 $ 22 920 $ 22 804 $ 22 249 $ 22 053 $ MSC après impôts



















MSC 23 722 $ 23 713 $ 23 425 $ 22 213 $ 21 760 $ Taux d'imposition marginal sur la MSC (3 940)

(3 929)

(3 928)

(3 719)

(3 718)

MSC après impôts 19 782 $ 19 784 $ 19 497 $ 18 494 $ 18 042 $ MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle 22 316 $ 22 296 $ 22 127 $ 20 930 $ 20 758 $ Taux d'imposition marginal sur la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle (3 789)

(3 772)

(3 774)

(3 566)

(3 608)

MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle 18 527 $ 18 524 $ 18 353 $ 17 364 $ 17 150 $

1) Les rapprochements de 2024 ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025. Se reporter à la rubrique A7 « Impôt minimum mondial (« IMM ») » de notre rapport de gestion du T2 2025 pour plus de renseignements. 2) Incidence de la prise en compte de la MSC et de la MSC nette des participations ne donnant pas le contrôle au moyen des taux de change utilisés pour préparer le compte de résultat du T2 2025.

Information sur la MSC au titre des affaires nouvelles1, selon un taux de change constant

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats de

l'exercice



T2 2025

T1 2025

T4 2024

T3 2024

T2 2024

2025

2024

2024

MSC au titre des affaires nouvelles































Hong Kong 286 $ 316 $ 299 $ 254 $ 200 $ 602 $ 368 $ 921 $ Japon 74

81

66

86

90

155

138

290

Autres régions d'Asie2 303

318

221

253

188

621

463

937

Division internationale des clients fortunés



























187

Chine continentale



























270

Singapour



























391

Vietnam



























17

Autres marchés émergents



























72

Asie 663

715

586

593

478

1 378

969

2 148

Canada 100

91

116

95

76

191

146

357

États-Unis 119

101

140

71

74

220

171

382

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles 882 $ 907 $ 842 $ 759 $ 628 $ 1 789 $ 1 286 $ 2 887 $ MSC au titre des affaires nouvelles - Ajustement selon un taux de change constant3































Hong Kong - $ (11) $ (3) $ 4 $ 1 $ (11) $ 6 $ 6 $ Japon -

2

3

5

9

2

11

19

Autres régions d'Asie2 -

(6)

(1)

5

6

(6)

15

20

Division internationale des clients fortunés



























2

Chine continentale



























2

Singapour



























15

Vietnam



























(1)

Autres marchés émergents



























2

Asie -

(15)

(1)

14

16

(15)

32

45

Canada -

-

-

-

-

-

-

(1)

États-Unis -

(4)

(1)

1

1

(4)

4

3

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles - $ (19) $ (2) $ 15 $ 17 $ (19) $ 36 $ 47 $ MSC au titre des affaires nouvelles, selon un taux de change constant































Hong Kong 286 $ 305 $ 296 $ 258 $ 201 $ 591 $ 374 $ 927 $ Japon 74

83

69

91

99

157

149

309

Autres régions d'Asie2 303

312

220

258

194

615

478

957

Division internationale des clients fortunés



























189

Chine continentale



























272

Singapour



























406

Vietnam



























16

Autres marchés émergents



























74

Asie 663

700

585

607

494

1 363

1 001

2 193

Canada 100

91

116

95

76

191

146

356

États-Unis 119

97

139

72

75

216

175

385

Total de la MSC au titre des affaires nouvelles, selon un taux de change constant 882 $ 888 $ 840 $ 774 $ 645 $ 1 770 $ 1 322 $ 2 934 $

1) La MSC au titre des affaires nouvelles est présentée déduction faite des participations ne donnant pas le contrôle. 2) La MSC au titre des affaires nouvelles des autres régions d'Asie est présentée par pays annuellement pour l'exercice complet. Les autres marchés émergents dans les autres régions d'Asie comprennent l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge et le Myanmar. 3) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2025.

Mesures financières du résultat net selon un taux de change constant

(en millions de dollars CA, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats de

l'exercice



T2 2025

T1 2025

T4 2024

T3 2024

T2 2024

2025

2024

2024

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires :































Asie 830 $ 624 $ 583 $ 827 $ 582 $ 1 454 $ 945 $ 2 355 $ Canada 390

222

439

430

79

612

352

1 221

États-Unis 36

(569)

103

5

135

(533)

27

135

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 482

443

384

498

350

925

715

1 597

Services généraux et autres 51

(235)

129

79

(104)

(184)

(131)

77

Total du résultat net attribué (de la perte nette imputée) aux actionnaires 1 789

485

1 638

1 839

1 042

2 274

1 908

5 385

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres (103)

(57)

(101)

(56)

(99)

(160)

(154)

(311)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions ordinaires 1 686 $ 428 $ 1 537 $ 1 783 $ 943 $ 2 114 $ 1 754 $ 5 074 $ Ajustement selon un taux de change constant1































Asie - $ (33) $ (9) $ 8 $ (6) $ (33) $ 9 $ 8 $ Canada -

1

(4)

(1)

2

1

6

2

États-Unis -

19

(3)

2

1

19

9

8

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde -

(16)

(4)

4

4

(16)

11

11

Services généraux et autres -

5

(1)

(3)

(3)

5

(7)

(12)

Total du résultat net attribué (de la perte nette imputée) aux actionnaires -

(24)

(21)

10

(2)

(24)

28

17

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres -

-

-

-

-

-

-

-

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions ordinaires - $ (24) $ (21) $ 10 $ (2) $ (24) $ 28 $ 17 $ Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires selon un taux de change constant































Asie 830 $ 591 $ 574 $ 835 $ 576 $ 1 421 $ 954 $ 2 363 $ Canada 390

223

435

429

81

613

358

1 223

États-Unis 36

(550)

100

7

136

(514)

36

143

Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 482

427

380

502

354

909

726

1 608

Services généraux et autres 51

(230)

128

76

(107)

(179)

(138)

65

Total du résultat net attribué (de la perte nette imputée) aux actionnaires, selon un taux de change constant 1 789

461

1 617

1 849

1 040

2 250

1 936

5 402

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur autres instruments de capitaux propres, selon un taux de change constant (103)

(57)

(101)

(56)

(99)

(160)

(154)

(311)

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux porteurs d'actions ordinaires, selon un taux de change constant 1 686 $ 404 $ 1 516 $ 1 793 $ 941 $ 2 090 $ 1 782 $ 5 091 $ Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie, en dollars US































Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie, en dollars US2 600 $ 435 $ 417 $ 606 $ 424 $ 1 035 $ 694 $ 1 717 $ Ajustement selon un taux de change constant, en dollars US1 -

(8)

(2)

(3)

(7)

(8)

(5)

(10)

Résultat net attribué aux actionnaires du secteur Asie, en dollars US, selon un taux de change constant1 600 $ 427 $ 415 $ 603 $ 417 $ 1 027 $ 689 $ 1 707 $ Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (avant impôts)































Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (après impôts) 1 789 $ 485 $ 1 638 $ 1 839 $ 1 042 $ 2 274 $ 1 908 $ 5 385 $ Impôts sur le résultat net attribué aux actionnaires 307

47

388

229

238

354

485

1 102

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (avant impôts) 2 096

532

2 026

2 068

1 280

2 628

2 393

6 487

Ajustement selon un taux de change constant1 -

(3)

1

23

24

(3)

31

56

Résultat net attribué (perte nette imputée) aux actionnaires (avant impôts), selon un taux de change constant 2 096 $ 529 $ 2 027 $ 2 091 $ 1 304 $ 2 625 $ 2 424 $ 6 543 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2025. 2) Le résultat net attribué aux actionnaires (après impôts) du secteur Asie en dollars canadiens est converti en dollars américains au moyen du taux de change du dollar américain utilisé pour préparer le compte de résultat pour la période de présentation de l'information financière.

Valeur comptable ajustée1

(en millions de dollars)

Aux 30 juin

2025

31 mars 2025

31 déc.

2024

30 sept.

2024

30 juin 2024

(en millions de dollars) Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires 42 420 $ 44 475 $ 44 312 $ 42 913 $ 42 305 $ MSC après impôts nette des participations ne donnant pas le contrôle 18 527

18 524

18 353

17 364

17 150

Valeur comptable ajustée 60 947 $ 62 999 $ 62 665 $ 60 277 $ 59 455 $

1) Les rapprochements de 2024 ont été mis à jour pour se conformer à la présentation de l'IMM adoptée en 2025. Se reporter à la rubrique A7 « Impôt minimum mondial (« IMM ») » de notre rapport de gestion du T2 2025 pour plus de renseignements.

Rapprochement du résultat tiré des activités de base et du BAIIA tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde

(en millions de dollars, avant impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats de

l'exercice



T2 2025

T1 2025

T4 2024

T3 2024

T2 2024

2025

2024

2024

Résultat tiré des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (après impôts) 463 $ 454 $ 459 $ 479 $ 386 $ 917 $ 735 $ 1 673 $ Ajouter : impôts, frais d'acquisition, autres frais et commissions de vente différées































(Charges) recouvrements d'impôts sur le résultat tiré des activités de base (voir ci-dessus) 89

86

83

26

59

175

125

234

Amortissement des frais d'acquisition différés et autres amortissements 51

46

49

48

49

97

91

188

Amortissement des commissions de vente différées 20

22

20

19

19

42

39

78

BAIIA tiré des activités de base 623 $ 608 $ 611 $ 572 $ 513 $ 1 231 $ 990 $ 2 173 $ Ajustement selon un taux de change constant1 -

(15)

(5)

7

3

(15)

12

14

BAIIA tiré des activités de base, selon un taux de change constant 623 $ 593 $ 606 $ 579 $ 516 $ 1 216 $ 1 002 $ 2 187 $

1) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2025.

Marge BAIIA tirée des activités de base et produits tirés des activités de base

(en millions de dollars, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats de

l'exercice



T2 2025

T1 2025

T4 2024

T3 2024

T2 2024

2025

2024

2024

Marge BAIIA tirée des activités de base































BAIIA tiré des activités de base 623 $ 608 $ 611 $ 572 $ 513 $ 1 231 $ 990 $ 2 173 $ Produits tirés des activités de base 2 069 $ 2 140 $ 2 140 $ 2 055 $ 1 948 $ 4 209 $ 3 821 $ 8 016 $ Marge BAIIA tirée des activités de base 30,1 % 28,4 % 28,6 % 27,8 % 26,3 % 29,2 % 25,9 % 27,1 % Produits tirés des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde































Autres produits, selon les états financiers 1 851 $ 1 986 $ 2 003 $ 1 928 $ 1 849 $ 3 837 $ 3 657 $ 7 588 $ Moins : autres produits des secteurs, à l'exclusion de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (48)

11

(2)

53

40

(37)

98

149

Autres produits de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde (produits d'honoraires) 1 899 $ 1 975 $ 2 005 $ 1 875 $ 1 809 $ 3 874 $ 3 559 $ 7 439 $ Revenus de placement selon les états financiers 4 740 $ 4 234 $ 5 250 $ 4 487 $ 4 261 $ 8 974 $ 8 512 $ 18 249 $ Profits réalisés et latents (pertes réalisées et latentes) sur les actifs servant de soutien aux contrats d'assurance et de placement selon les états financiers 2 377

(992)

(622)

1 730

564

1 385

1 102

2 210

Total des revenus de placement 7 117

3 242

4 628

6 217

4 825

10 359

9 614

20 459

Moins : revenus de placement des secteurs, à l'exclusion de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 6 924

3 089

4 550

5 991

4 687

10 013

9 336

19 877

Revenus de placement de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 193 $ 153 $ 78 $ 226 $ 138 $ 346 $ 278 $ 582 $ Total des autres produits et des revenus de placement de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 2 092 $ 2 128 $ 2 083 $ 2 101 $ 1 947 $ 4 220 $ 3 837 $ 8 021 $ Moins : total des produits présentés dans les éléments exclus du résultat tiré des activités de base































Profits (pertes) sur les résultats techniques du marché 20

(14)

(28)

33

(9)

6

(1)

4

Produits liés à l'intégration et aux acquisitions 3

2

(29)

13

8

5

17

1

Produits tirés des activités de base de Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde 2 069 $ 2 140 $ 2 140 $ 2 055 $ 1 948 $ 4 209 $ 3 821 $ 8 016 $

Résultat tiré des activités de base compte tenu des variations de la provision pour pertes de crédit attendues

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)

Pour les trimestres clos les 30 juin 2025

2024

Résultat tiré des activités de base 1 726 $ 1 737 $ Moins : (augmentation) reprise de la provision pour pertes de crédit attendues1 (83)

(4)

Résultat tiré des activités de base, compte non tenu des variations de la provision pour pertes de crédit attendues 1 809

1 741

Ajustement selon un taux de change constant2 -

26

Résultat tiré des activités de base compte non tenu des variations de la provision pour pertes de crédit attendues, selon un taux de change constant 1 809 $ 1 767 $

1) Les données du T2 2024 ne tiennent pas compte des variations de la provision pour pertes de crédit attendues liées à la transaction de réassurance avec RGA Canada. 2) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2025.

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires compte non tenu des variations de la provision pour pertes de crédit attendues

(en millions de dollars, après impôts et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)

Pour les trimestres clos les 30 juin 2025

2024

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires 1 623 $ 1 638 $ Moins : (augmentation) reprise de la provision pour pertes de crédit attendues1 (83)

(4)

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires compte non tenu des variations de la provision pour pertes de crédit attendues 1 706

1 642

Ajustement selon un taux de change constant2 -

26

Résultat tiré des activités de base disponible pour les porteurs d'actions ordinaires compte non tenu des variations de la provision pour pertes de crédit attendues, selon un taux de change constant 1 706 $ 1 668 $

1) Les données du T2 2024 ne tiennent pas compte des variations de la provision pour pertes de crédit attendues liées à la transaction de réassurance avec RGA Canada. 2) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir compte des taux qui ont été utilisés au T2 2025. .

Charges liées aux activités de base

(en millions de dollars, et selon les taux de change en vigueur au cours de la période de présentation de l'information financière applicable, sauf indication contraire)



Résultats trimestriels

Cumul de l'exercice

Résultats de

l'exercice



T2 2025

T1 2025

T4 2024

T3 2024

T2 2024

2025

2024

2024

Charges liées aux activités de base































Frais généraux selon les états financiers 1 140 $ 1 202 $ 1 328 $ 1 204 $ 1 225 $ 2 342 $ 2 327 $ 4 859 $ Frais d'acquisition directement attribuables au titre des contrats évalués selon la MRP1 40

42

43

36

39

82

77

156

Charges de maintien directement attribuables1 514

532

517

509

509

1 046

1 048

2 074

Total des charges 1 694

1 776

1 888

1 749

1 773

3 470

3 452

7 089

Moins : frais généraux inclus dans les éléments exclus du résultat tiré des activités de bases































Charges de restructuration -

-

67

25

-

-

-

92

Frais d'intégration et d'acquisition -

-

-

-

57

-

57

57

Provisions pour litiges et autres frais 5

-

24

8

3

5

9

41

Total 5

-

91

33

60

5

66

190

Charges liées aux activités de base 1 689 $ 1 776 $ 1 797 $ 1 716 $ 1 713 $ 3 465 $ 3 386 $ 6 899 $ Ajustement selon un taux de change constant2 -

(29)

(5)

15

19

(29)

47

58

Charges liées aux activités de base, selon un taux de change constant 1 689 $ 1 747 $ 1 792 $ 1 731 $ 1 732 $ 3 436 $ 3 433 $ 6 957 $ Total des charges 1 694 $ 1 776 $ 1 888 $ 1 749 $ 1 773 $ 3 470 $ 3 452 $ 7 089 $ Ajustement selon un taux de change constant2 -

(30)

(5)

15

20

(30)

48

58

Total des charges, selon un taux de change constant 1 694 $ 1 746 $ 1 883 $ 1 764 $ 1 793 $ 3 440 $ 3 500 $ 7 147 $

1) Ces frais et charges sont des composantes des charges afférentes aux activités d'assurance présentées dans les comptes de résultat qui sont comptabilisées directement en résultat. 2) Incidence de la mise à jour des taux de change pour tenir des taux qui ont été utilisés au T2 2025..

MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

De temps à autre, Manuvie fait des énoncés prospectifs verbalement ou par écrit, y compris dans le présent document. En outre, nos représentants peuvent faire des énoncés prospectifs verbalement notamment auprès des analystes, des investisseurs et des médias. Tous ces énoncés sont faits au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Les énoncés prospectifs du présent document comprennent, notamment, des énoncés portant sur notre capacité à atteindre nos cibles financières et d'exploitation à moyen terme, les rachats continus d'actions ordinaires, la contribution prévue de Comvest à notre croissance future et le calendrier prévu de la clôture de l'acquisition de Comvest, et portant également, notamment, sur nos objectifs, nos buts, nos stratégies, nos intentions, nos projets, nos convictions, nos attentes et nos estimations, et se caractérisent habituellement par l'emploi de termes tels « pouvoir », « devoir », « probable », « soupçonner », « perspectives », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « prévoir », « croire », « projeter », « objectif », « chercher à », « viser », « continuer », « but », « restituer », « entreprendre » ou « s'efforcer » (ou de leur forme négative) et par l'emploi du conditionnel, ainsi que de mots et expressions semblables, et ils peuvent inclure des énoncés relatifs aux résultats futurs possibles ou présumés de la Société. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent, ni les interpréter comme une quelconque confirmation des attentes des marchés ou des analystes.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils expriment explicitement ou implicitement.

Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique (notamment le rendement et la volatilité des marchés des actions ainsi que les corrélations entre ces derniers; les taux d'intérêt; les écarts de taux et de swaps; les taux d'inflation; les taux de change; les pertes sur placements et les défaillances; la liquidité du marché et la solvabilité des garants, des réassureurs et des contreparties); les changements apportés aux lois et à la réglementation; les modifications apportées aux normes comptables applicables dans tous les territoires où nous exerçons nos activités; les modifications aux exigences en matière de fonds propres réglementaires; la capacité d'obtenir l'approbation des augmentations de primes sur les contrats en vigueur; la capacité à mettre en œuvre et à modifier des plans stratégiques; la baisse de nos notes de solidité financière ou de crédit; notre capacité à préserver notre réputation; la dépréciation du goodwill ou d'immobilisations incorporelles ou la constitution de provisions à l'égard d'actifs d'impôt différé; l'exactitude des estimations relatives à la morbidité, à la mortalité et aux comportements des titulaires de contrats; l'exactitude des autres estimations utilisées dans l'application des méthodes comptables et actuarielles ainsi que de la valeur intrinsèque; notre capacité à mettre à exécution des stratégies de couverture efficaces et à faire face aux conséquences imprévues découlant de ces stratégies; notre capacité d'obtenir des actifs appropriés au soutien de nos passifs à long terme; le niveau de concurrence et les regroupements; notre capacité de mettre en marché et de distribuer des produits par l'intermédiaire de réseaux de distribution existants et futurs; les passifs imprévus ou les dépréciations d'actifs découlant d'acquisitions et de cessions d'activités; la réalisation de pertes découlant de la vente de placements classés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global; notre liquidité, y compris la disponibilité du financement nécessaire pour satisfaire aux obligations financières existantes aux dates d'échéance prévues, le cas échéant; les obligations de nantissement de garanties additionnelles; la disponibilité de lettres de crédit afin d'assurer une gestion souple des fonds propres; l'exactitude de l'information reçue de contreparties et la capacité des contreparties à respecter leurs engagements; la disponibilité et le caractère abordable et approprié de la réassurance; les instances judiciaires et réglementaires, y compris les vérifications fiscales, les litiges fiscaux ou d'autres instances semblables; notre capacité à adapter les produits et services pour suivre l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à maintenir en poste les principaux membres de la direction, employés et agents; l'utilisation et l'interprétation appropriées de modèles complexes ou les défaillances des modèles utilisés; les risques politiques, juridiques, opérationnels et autres liés aux activités de la Société; l'incertitude géopolitique, y compris les conflits à l'échelle internationale et les différends commerciaux; les acquisitions et notre capacité à les mener à terme, y compris à obtenir le financement par emprunt ou par actions nécessaire; les perturbations et les changements touchant des éléments essentiels du système de la Société ou des infrastructures publiques; les préoccupations environnementales, y compris les changements climatiques; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation; notre incapacité à retirer des liquidités de nos filiales; le calendrier prévu de la clôture de l'acquisition de Comvest; et le fait que le montant et le moment des rachats d'actions ordinaires futurs seront tributaires des résultats, des besoins de liquidités et de la situation financière de Manuvie, des conditions du marché, des exigences de fonds propres (y compris selon les normes de fonds propres aux fins du TSAV), des exigences en matière d'émission d'actions ordinaires, des lois et règlements applicables (y compris les lois en valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et la réglementation canadienne régissant les sociétés d'assurance), et d'autres facteurs jugés pertinents par Manuvie, et pourraient être soumis à l'approbation des organismes de réglementation ou à des conditions.

Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées ainsi qu'à l'égard des facteurs et hypothèses importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés aux rubriques « Gestion du risque et facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du rapport de gestion de notre rapport annuel le plus récent, aux rubriques « Mise à jour de la gestion du risque et des facteurs de risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » du rapport de gestion de notre rapport intermédiaire le plus récent et à la note intitulée « Gestion du risque » des états financiers consolidés de nos rapports annuel et intermédiaire les plus récents, ainsi que dans d'autres documents que nous avons déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont, sauf indication contraire, formulés à la date des présentes et présentés dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation, nos activités futures, de même que nos objectifs et nos priorités stratégiques, et pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Nous ne nous engageons pas à réviser nos énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

SOURCE Société Financière Manuvie