TORONTO, le 12 nov. 2021 /CNW/ - Mediacorp Canada Inc. a reconnu Manuvie comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada en 2022. Ce prix national récompense les entreprises qui, en offrant des milieux de travail exceptionnels à leurs équipes, sont à la pointe de leur secteur d'activité.

« Nous sommes honorés d'être reconnus comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada, car cela confirme nos efforts pour créer une culture inclusive et hautement performante », a déclaré Pam Kimmet, chef des ressources humaines, Manuvie. « Nous nous sommes efforcés de créer un environnement où chacun de nos coéquipiers se sent soutenu, reconnu et inclus, et profite de nombreuses occasions d'apprendre et de se perfectionner. »

En 2021, Manuvie a mis l'accent sur la création de politiques et de programmes progressifs liés au mieux-être, à la diversité, à l'équité et à l'inclusion ainsi qu'à une culture hautement performante. Cette orientation lui a permis d'offrir une expérience enrichissante aux employés, qui peuvent ainsi être eux-mêmes au travail et réaliser tout leur potentiel. Cela fait également de Manuvie un employeur de choix! Voici quelques-uns des programmes et des événements qui ont été célébrés en 2021 :

Vendredis de ravitaillement : Une journée par mois, de septembre à décembre 2021, consacrée à l'apprentissage et au repos, et cinq journées personnelles additionnelles à utiliser en 2021.

Une journée par mois, de septembre à décembre 2021, consacrée à l'apprentissage et au repos, et cinq journées personnelles additionnelles à utiliser en 2021. Journée de remerciement : Une journée de congé à l'échelle mondiale pour permettre à l'équipe de se reposer et de se détendre à la mi-juin.

Une journée de congé à l'échelle mondiale pour permettre à l'équipe de se reposer et de se détendre à la mi-juin. Après-midi mondial de réflexion et d'apprentissage : Toute l'équipe à l'échelle mondiale a consacré un après-midi à en apprendre davantage sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI).

Toute l'équipe à l'échelle mondiale a consacré un après-midi à en apprendre davantage sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI). Programme Elevate : Ce printemps, l'équipe mondiale a participé au programme Elevate, une série d'activités et de célébrations liée au mode de vie sain tout au long de 2021.

Ce printemps, l'équipe mondiale a participé au programme Elevate, une série d'activités et de célébrations liée au mode de vie sain tout au long de 2021. Mois de la sensibilisation à la santé mentale : En mai, Manuvie a célébré le mois de la sensibilisation à la santé mentale en organisant un grand nombre d'activités axées sur la santé.

En mai, Manuvie a célébré le mois de la sensibilisation à la santé mentale en organisant un grand nombre d'activités axées sur la santé. Manuvie a du talent : Un deuxième spectacle virtuel mettant en valeur les talents de Manuvie à l'échelle mondiale et auquel des employés de toutes les régions ont participé.

Un deuxième spectacle virtuel mettant en valeur les talents de Manuvie à l'échelle mondiale et auquel des employés de toutes les régions ont participé. Podium : Célébration du premier anniversaire de notre plateforme mondiale de reconnaissance, qui permet aux employés de tous les échelons de donner et de recevoir des marques de reconnaissance authentiques.

Célébration du premier anniversaire de notre plateforme mondiale de reconnaissance, qui permet aux employés de tous les échelons de donner et de recevoir des marques de reconnaissance authentiques. Investissements dans l'apprentissage : Manuvie a investi dans une nouvelle plateforme d'apprentissage pour permettre à tous de poursuivre leur apprentissage et leur croissance de façon autonome au moyen d'une sélection de cours en ligne offerts par l'entremise d'une plateforme interne, Pursuit, et d'autres canaux.

Manuvie a investi dans une nouvelle plateforme d'apprentissage pour permettre à tous de poursuivre leur apprentissage et leur croissance de façon autonome au moyen d'une sélection de cours en ligne offerts par l'entremise d'une plateforme interne, Pursuit, et d'autres canaux. Série avec des conférenciers invités : Un programme regroupant des conférenciers invités de premier plan qui présentent des stratégies et des outils uniques qui aident à préserver l'équilibre, un sentiment de bonheur et le bien-être mental en période difficile.

Le projet Canada's Top 100 Employers est un concours national dans le cadre duquel les employeurs sont évalués par les rédacteurs du palmarès Canada's Top 100 Employers (100 meilleurs employeurs du Canada) en fonction de huit critères. Les rédacteurs s'entretiennent avec des milliers d'employeurs partout au Canada pour déterminer quelles organisations offrent les initiatives de ressources humaines les plus avant-gardistes. Les employeurs sont comparés à d'autres organisations dans leur domaine pour déterminer celles qui offrent les programmes les plus progressifs et les plus avant-gardistes. Les gagnants sont annoncés chaque année en novembre dans un magazine spécial publié dans The Globe and Mail et en ligne à l'adresse Eluta.ca.

