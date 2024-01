Se plaçant en quatrième position dans le secteur de l'assurance, Manuvie s'est distinguée par son rendement en matière de revenus et de placements durables.

DAVOS, Switzerland, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Manuvie (TSX: MFC) a été nommée dans l'édition 2024 du palmarès Global 100 de Corporate Knights comme l'une des entreprises les plus durables au monde. Le palmarès Global 100, qui en est maintenant à sa 20e édition, compare et classe quantitativement la façon dont les plus grandes sociétés du monde cotées en bourse adoptent la durabilité dans le cadre de leur stratégie, en insistant tout autant sur l'impact des activités d'une entreprise que de ses produits et services principaux sur les gens et la planète. Le classement est fondé sur une évaluation rigoureuse de 6 720 entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel brut de plus de 1 milliard de dollars américains.

« Lorsque nous avons présenté notre programme axé sur les effets pour la première fois, nous étions ravis d'avoir un cadre en place pour nous aider à continuer de bâtir une entreprise capable de répondre aux besoins changeants de nos clients, de nos collectivités et de notre environnement, a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie. Alors que le monde continue de vivre l'incertitude géopolitique, environnementale et économique, il est important que les contributions de nos produits et services à l'économie mondiale soient guidées par cette vision. Cet honneur témoigne du travail accompli par nos équipes pour faciliter la prise de décisions et améliorer la vie de nos plus de 34 millions de clients. »

Le rendement de Manuvie dans l'évaluation Global 100 est attribuable en grande partie aux revenus tirés de sources durables. Grâce à son programme d'assurance comportementale, Manuvie continue d'accroître la disponibilité de produits et de services qui favorisent une santé et un bien-être soutenus, comme Vitalité et ManulifeMOVE, qui permettent aux clients admissibles d'avoir accès à des innovations de pointe, comme le système de dépistage précoce de multiple cancers Galleri® de GRAIL. Par l'intermédiaire de son service de gestion de placements, l'organisation dispose d'un solide programme d'investissement durable grâce à l'intégration des facteurs ESG du portefeuille dans ses placements sur les marchés publics et privés; elle est le plus grand gestionnaire de capital naturel au monde, avec près de 15 milliards de dollars d'actifs sous gestion au total dans les terrains forestiers exploitables et l'agriculture.

Corporate Knights a également reconnu l'importance à long terme que Manuvie accorde à la diversité aux niveaux du conseil d'administration et de la haute direction, ainsi qu'au lien entre la durabilité et la rémunération et le rendement. En 2022, 64 % des administrateurs indépendants du conseil d'administration de Manuvie se sont déclaré être des femmes1 et 27 % des administrateurs indépendants du conseil se sont déclaré être membres d'une minorité visible2. Le rapport d'évolution complet de Manuvie est disponible sur le site Web de Corporate Knights.

« En tant que société proposant des services de gestion de patrimoine et de santé, nous savons à quel point il est important de favoriser un avenir durable et de créer des possibilités économiques inclusives, a déclaré Sarah Chapman, chef mondiale, Développement durable, Manuvie. Grâce à notre programme axé sur les effets, nous continuons de répondre aux besoins mondiaux urgents qui comptent le plus pour nos collègues, nos clients et les collectivités que nous servons. Le fait de figurer au palmarès Global 100 est un honneur, et nous demeurons déterminés à tirer parti de nos forces uniques et de la diversité de notre entreprise pour offrir des avantages à notre entreprise, à notre population et à notre planète. »

En plus de figurer au palmarès Global 100 de cette année, Manuvie a également été reconnue par Corporate Knights comme l'une des 50 meilleures entreprises au Canada au cours des trois dernières années. En 2023, Manuvie s'est classée parmi les 2 % les plus élevés de son secteur des services financiers et de ses groupes de pairs de l'industrie de l'assurance (classification Global Industry Classification Standard [GICS]). Le rapport d'évolution complet de Manuvie est disponible sur le site Web de Corporate Knights.

Plus récemment, Manuvie a été l'un des huit assureurs seulement à être nommés à l'indice Dow Jones Sustainability North America de cette année, ce qui souligne les pratiques commerciales durables de pointe de Manuvie et sa capacité éprouvée d'offrir de la valeur à long terme aux actionnaires.

Visitez le site Manulife.com/sustainability pour en savoir plus sur le programme axé sur les effets de la société et pour lire son rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de 2023.

________________________ 1 Données au 28 février 2023. 2 Au sens de la Loi sur l'équité en matière d'emploi (Canada). Données au 28 février 2023.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un important fournisseur de services financiers internationaux qui aide les gens à prendre des décisions plus faciles et à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada, et nous offrons des conseils financiers et des services d'assurance sous les noms de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'entremise de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de notre secteur Gestion de patrimoine et d'actifs à l'échelle mondiale, nous servons les particuliers, les institutions et les participants aux régimes de retraite partout dans le monde. À la fin de 2022, nous avions plus de 40 000 employés, plus de 116 000 agents et des milliers de partenaires de distribution, au service de plus de 34 millions de clients. La société est inscrite aux Bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC » et sous le symbole « 945 » à la Bourse de Hong Kong.

SOURCE Manulife

Renseignements: Personne-ressource pour les médias, Luke Shane, [email protected], +1-857-206-2351