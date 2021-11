Manuvie lance le programme Geste de bonté 2021

TORONTO, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Dans le but d'aider les gens à vivre mieux pendant la période des Fêtes, Manuvie donne à chacun des 37 000 membres de son équipe mondiale l'équivalent de 50 $ CA en monnaie locale pour qu'il pose un geste de bonté dans sa communauté. Lancé pour la première fois en 2020, le programme #GestedebontéManuvie de cette année permet une fois de plus aux collègues du monde entier de faire preuve de générosité.

« Notre réussite en tant que société dépend du succès des communautés que nous servons, et nous reconnaissons que cette période a été difficile pour de nombreuses personnes, familles et communautés dans le monde entier », a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie. « Nous croyons que, pris ensemble, les petits gestes de bonté peuvent avoir une grande incidence. C'est pourquoi nous sommes si enthousiastes à l'idée de faire revenir notre programme #GestedebontéManuvie. »

En renonçant aux activités de célébration et aux cadeaux de fin d'année de la Société, chaque membre de l'équipe mondiale de Manuvie aura plutôt l'occasion de poser son geste de bonté dans sa communauté, de la manière qui lui semble la plus significative.

Les collègues de Manuvie sont invités à publier leurs témoignages de soutien sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #GestedebontéManuvie. Ces témoignages seront republiés sur le site manulife.com/fr/about/actofkindness.

En plus de ce programme et conformément à nos valeurs de base qui sont Faire ce qui est bien et Faire preuve d'humanité, nous travaillons en partenariat avec des organisations qui partagent nos valeurs pour apporter des changements significatifs qui permettent aux gens de vivre en meilleure santé et de jouir d'une meilleure sécurité financière. Notre soutien à ces organismes et programmes revêt différentes formes, y compris du financement direct, des dons provenant de nos employés et des dons jumelés. En 2020, les dons directs de la Société ont totalisé 21 millions de dollars. De plus, les dons de collègues ont totalisé 4,2 millions de dollars.

Nous encourageons également le bénévolat afin d'accroître les retombées de nos investissements, tout en donnant à nos employés l'occasion de perfectionner leurs compétences, de faire du réseautage et de contribuer à des causes qui leur tiennent à cœur. Les membres de l'équipe de Manuvie ont fait 31 795 heures de bénévolat en 2020.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, son secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2020, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 118 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 30 millions de clients. Au 30 septembre 2021, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 400 milliards de dollars canadiens (1 100 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,6 milliards de dollars.

Elle exerce ses activités principalement en Asie et au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.ca.

SOURCE Manulife Financial Corporation

Renseignements: Communications avec les médias : Sean B. Pasternak, Manuvie, 416 852-2745, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Hung Ko, Manuvie 416 806-9921, [email protected]