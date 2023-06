Corporate Knights récompense Manuvie pour la troisième année consécutive

TORONTO , le 28 juin 2023 /CNW/ - Pour la troisième année consécutive, Manuvie (MFC à la Bourse de Toronto) a été classée parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada par Corporate Knights. La société poursuit en effet les engagements qu'elle a pris dans le cadre de son programme axé sur les effets visant à promouvoir le maintien de la santé et du bien-être, à créer des occasions économiques inclusives et à favoriser un avenir durable.

Le classement des 50 meilleures entreprises citoyennes canadiennes du monde établi par Corporate Knights repose sur une évaluation rigoureuse de sociétés cotées en bourse, privées et d'État au Canada dont le chiffre d'affaires annuel brut est supérieur à un milliard de dollars. Pour cela, 25 indicateurs clés de performance tels que la gestion des ressources, la gestion des salariés, la gestion financière, les revenus et investissements propres, ainsi que le rendement des fournisseurs, sont utilisés. Pour 2023, Manuvie s'est classée parmi les 2 % les plus élevés de son secteur des services financiers et de ses groupes de pairs de l'industrie de l'assurance (classification Global Industry Classification Standard [GICS]).

« Les besoins de nos clients, de nos collectivités et de notre environnement continuent d'évoluer, et nous prenons des mesures en améliorant notre entreprise pour améliorer le monde », a déclaré Sarah Chapman, chef mondiale, Développement durable de Manuvie. « Nous sommes honorés d'être reconnus parmi les chefs de file reconnus par Corporate Knights en ce qui a trait aux placements durables et aux revenus, car nous cherchons à fournir des produits et des services qui améliorent les résultats en matière de santé et assurent la sécurité financière de nos intervenants. »

Manuvie a obtenu un score du premier quartile en matière de revenus durables. En outre, son portefeuille de placements verts s'élève à 68,6 milliards de dollars à l'échelle de la société1, en plus d'une plateforme novatrice d'assurance comportementale. Dans le cadre de son Plan d'action climatique, Manuvie s'est engagée à avoir un portefeuille de placements du fonds général carboneutre d'ici 2050, à faire croître le portefeuille de placements respectueux de l'environnement et à réduire les émissions de portée 1 et 2 de 40 % d'ici 2035, en valeur absolue, par rapport à la valeur de référence de 20192.

Elle a également obtenu des scores du premier quartile supérieur dans trois autres catégories : Conseil d'administration non masculin, Diversité raciale au sein du conseil d'administration et Diversité raciale parmi les cadres. En 2022, 64 % des administrateurs indépendants du conseil d'administration de Manuvie se sont identifiés comme des femmes3 et 27 % comme des membres d'une minorité visible4. Le tableau de bord complet de Manuvie est accessible sur le site Web de Corporate Knights.

Veuillez consulter la page https://www.manulife.com/fr/about/sustainability.html pour en savoir plus sur le programme axé sur les effets de l'entreprise et pour lire son rapport sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de 2022.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions plus simples et à aider les gens à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2022, elle comptait plus de 40 000 salariés, plus de 116 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 34 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

_______________________________ 1 Placements en titres de créance privés et en actions; titres publics exclus, à l'exception de plusieurs obligations vertes. 2 L'année de référence 2019 est une année typique pour nos activités. La pandémie de COVID-19 a mené à l'adoption du télétravail dans l'ensemble de nos activités, de sorte que nos émissions de 2020 ne sont pas représentatives d'une année typique. 3 Données au 28 février 2023. 4 Selon la définition de la Loi sur l'équité en matière d'emploi (Canada). Données au 28 février 2023.

