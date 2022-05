En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO , le 12 mai 2022 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (Manuvie) a annoncé aujourd'hui que chaque candidat indiqué dans la circulaire d'information du 16 mars 2022 a été élu à titre d'administrateur lors de l'assemblée annuelle qui s'est tenue plus tôt aujourd'hui. Voici les résultats détaillés du vote :

NOM DU CANDIDAT VOTES FAVORABLES % ABSTENTIONS % Nicole S. Arnaboldi 1,083,464,926 99.24% 8,271,365 0.76% Guy L.T. Bainbridge 1,073,526,396 98.33% 18,209,895 1.67% Joseph P. Caron 1,078,666,596 98.80% 13,069,695 1.20% John M. Cassaday 1,053,167,244 96.47% 38,569,047 3.53% Susan F. Dabarno 1,087,636,204 99.62% 4,100,087 0.38% Julie E. Dickson 1,087,198,225 99.58% 4,537,340 0.42% Roy Gori 1,085,109,311 99.39% 6,626,254 0.61% Tsun-yan Hsieh 1,080,102,844 98.93% 11,632,721 1.07% Vanessa Kanu 1,079,137,456 98.85% 12,598,109 1.15% Donald R. Lindsay 1,064,713,043 97.52% 27,022,522 2.48% C. James Prieur 1,087,325,129 99.60% 4,410,436 0.40% Andrea S. Rosen 1,075,210,819 98.49% 16,524,746 1.51% May Tan 1,088,854,592 99.74% 2,880,973 0.26% Leagh E. Turner 1,084,302,297 99.32% 7,433,268 0.68%



Les résultats définitifs des votes à l'égard des questions soumises à l'assemblée annuelle figureront sous peu dans notre site Web et seront déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières.

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada.

Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».





