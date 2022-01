En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 27 janv. 2022 /CNW/ - Manuvie est incluse dans l'indice d'égalité des sexes de Bloomberg pour 2022 pour la quatrième année consécutive. L'indice d'égalité des sexes de Bloomberg suit le rendement des sociétés ouvertes qui se sont engagées à faire part de leurs efforts en faveur de l'égalité des sexes au moyen de l'élaboration de politiques, de la représentation et de la transparence. Il met également en lumière les pratiques et les politiques, notamment les modalités de travail flexible, qui peuvent créer des avantages concurrentiels pour des sociétés comme le groupe mondial et chef de file des services financiers.

« Nous sommes honorés d'avoir une fois de plus été reconnus pour nos progrès en matière d'égalité des sexes dans le cadre de notre engagement à promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion dans l'ensemble de notre entreprise à l'échelle mondiale et dans les collectivités où nous vivons et travaillons, a déclaré Michelle Taylor-Jones, chef mondiale de la diversité, l'équité et l'inclusion de Manuvie. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli, mais nous savons que nous pouvons continuer à nous améliorer et à nous mettre au défi d'établir des ambitions plus audacieuses pour réaliser d'autres avancées. »

En juin 2020, Manuvie et John Hancock ont pris l'engagement d'investir plus de 3,5 millions de dollars sur deux ans pour promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion au travail et dans les collectivités qu'elles servent. Ces investissements ciblés comportent trois objectifs : accroître la représentation de talents diversifiés à tous les échelons de l'organisation; favoriser une plus grande inclusion dans l'ensemble de la Société grâce à une formation améliorée; et soutenir les organisations qui aident les communautés de personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC).

Nous mettons à profit notre équipe de la haute direction pour obtenir un engagement durable et comptons sur les membres de notre conseil mondial sur la diversité, l'équité et l'inclusion pour accroître la responsabilité au sein de l'organisation afin d'atteindre nos objectifs.

