Dans ce rapport, la société fait état de ses progrès continus visant à générer de la valeur à long terme pour l'entreprise, ses collectivités et la planète

TORONTO, le 9 mai 2023 /CNW/ - Manuvie (TSX: MFC) a communiqué aujourd'hui son rapport 2022 sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), de même son énoncé 2022 de responsabilité à l'égard du public. Elle fournit des détails sur son approche, son rendement et ses réalisations quant à ses efforts globaux en matière de durabilité dans tous les aspects des tendances mondiales touchant les changements climatiques, la perte de la nature, l'augmentation des inégalités, la numérisation et les talents.

Le rapport ESG 2022 de la société comprend les éléments suivants1 :

Environnement

Un portefeuille de 68,6 milliards de dollars canadiens en investissements verts à l'échelle de Manuvie 2 ;

en investissements verts à l'échelle de Manuvie ; Gestion de placements Manuvie a planté plus de 1,3 milliard d'arbres depuis 1985;

placements Manuvie depuis 1985; 100 % d'énergie verte alimentant les guichets automatiques de la Banque Manuvie partout au Canada ;

alimentant les guichets automatiques de la Banque Manuvie partout au ; 98 % des fermes gérées par Gestion de placements Manuvie utilisent des pratiques régénératives;

des fermes gérées par placements Manuvie utilisent des pratiques régénératives; 100 % de notre plateforme agricole aux États-Unis est certifiée Leading Harvest, une norme de durabilité tierce3.

Social

1,9 milliard de dollars investis dans des projets ou des initiatives offrant des soins de santé accessibles et abordables aux populations mal desservies dans le monde 4 ;

investis dans des projets ou des initiatives offrant des soins de santé accessibles et abordables aux populations mal desservies dans le monde ; 40,2 millions de dollars investis dans la formation et le perfectionnement des employés;

investis dans la formation et le perfectionnement des employés; 37 % de femmes occupent des postes de direction au niveau de vice-présidente adjointe;

de femmes occupent des postes de direction au niveau de vice-présidente adjointe; Nous avons été classés dans le premier quartile pour l'engagement des employés parmi nos pairs des services financiers 5 ;

pour l'engagement des employés parmi nos pairs des services financiers ; 25,1 millions de dollars en investissements communautaires dans le monde.6

Gouvernance

27 % des administrateurs indépendants du conseil d'administration de Manuvie s'identifient comme membres d'une minorité visible 7 ;

des administrateurs indépendants du conseil d'administration de Manuvie s'identifient comme membres d'une minorité visible ; 64 % de femmes parmi les administrateurs indépendants de Manuvie siégeant au conseil d'administration de la société 8 ;

de femmes parmi les administrateurs indépendants de Manuvie siégeant au conseil d'administration de la société ; 100 % des employés de Manuvie ont suivi la formation sur le Code de conduite dans le monde entier;

des employés de Manuvie ont suivi la formation sur le Code de conduite dans le monde entier; Un cadre rigoureux de gouvernance des produits reflétant les valeurs de l'entreprise qui sont de se brancher sur le client et de faire ce qui est bien;

reflétant les valeurs de l'entreprise qui sont de se brancher sur le client et de faire ce qui est bien; 100 % des employés admissibles ont suivi la formation sur la protection des renseignements personnels et la sécurité de l'information, qui fait partie du cadre de gouvernance de l'information et de la cybersécurité de l'entreprise.

« En tant qu'assureur vie et gestionnaire d'actifs à l'échelle mondiale, nous comprenons les liens fondamentaux entre notre environnement, la santé humaine et le bien-être collectif de nos clients et de nos collectivités, a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction, Manuvie. L'impact que nous avons eu en 2022 reflète notre stratégie à long terme pour bâtir une meilleure entreprise afin d'améliorer le monde. Pour tous nos intervenants, nous cherchons à favoriser une santé et un bien-être durables afin d'appuyer le cheminement vers une vie meilleure, de créer des occasions économiques inclusives pour uniformiser les règles du jeu pour tous et d'accélérer un avenir durable qui préserve la planète que nous partageons tous. »

Toutes les offres ne sont pas disponibles dans tous les territoires. Veuillez visiter le site manuvie.com/durabilité pour accéder à des copies des rapports et pour en savoir plus sur notre programme axé sur les effets récemment publié par la société.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un important fournisseur de services financiers internationaux qui aide les gens à prendre des décisions plus faciles et à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada, et nous offrons des conseils financiers et des services d'assurance sous les noms de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'entremise de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de notre secteur Gestion de patrimoine et d'actifs à l'échelle mondiale, nous servons les particuliers, les institutions et les participants aux régimes de retraite partout dans le monde. À la fin de 2022, nous avions plus de 40 000 employés, plus de 116 000 agents et des milliers de partenaires de distribution, au service de plus de 34 millions de clients. La société est inscrite aux Bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC » et sous le symbole « 945 » à la Bourse de Hong Kong.

1Veuillez consulter notre rapport ESG pour plus de détails sur nos mesures de rendement, y compris la méthodologie de calcul et de définition des investissements verts. 2Les titres de créance privés et de placements en actions, les titres publics exclus, à l'exception de plusieurs titres obligataires verts. 3Certification en date du 17 mai 2021 par Leading Harvest et fondée sur une évaluation annuelle de la conformité à la norme de gestion des terres agricoles. Les données les plus récentes sont affichées. Veuillez consulter le site https://www.leadingharvest.org. 4Installations gratuites ou considérablement subventionnées et/ou sans but lucratif qui fournissent des soins de santé accessibles et abordables sans égard à la capacité de payer des populations mal desservies, comme les minorités, les jeunes vulnérables, les personnes vivant sous le seuil de pauvreté ou les ménages dont le revenu est inférieur à 80 % du revenu moyen du secteur. Les investissements correspondent (i) aux placements privés de fonds généraux liés à la construction d'établissements de soins de santé au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni et (ii) aux placements privés de fonds généraux dans des hôpitaux sans but lucratif et des établissements de soins de longue durée sans but lucratif au Canada. 5Par rapport à l'indice de référence de Gallup en matière de compagnies de finances et d'assurance. 6Cela comprend la trésorerie, les coûts de gestion et la valeur monétaire du bénévolat pendant les heures de travail. 7Données au 28 février 2023. 8 Données au 28 février 2023.

