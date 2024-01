Le partenariat pluriannuel permettra d'attirer des entreprises mondiales en démarrage qui travaillent à façonner l'avenir de l'innovation favorisant la longévité et à bâtir un écosystème propice à accélérer leur croissance

DAVOS, Suisse, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat pluriannuel avec UpLink, la plateforme d'innovation ouverte du Forum économique mondial (FEM) dans le but de façonner l'avenir de l'innovation favorisant la longévité et les investissements dans ce domaine. Ce partenariat d'une durée de trois ans comprendra des défis annuels axés sur l'innovation favorisant la longévité à l'échelle mondiale, qui seront gérés par UpLink. Manuvie appuiera également les efforts plus généraux déployés par le FEM pour relever les défis démographiques et financiers associés au vieillissement de la population mondiale afin d'aider plus de personnes à vivre plus longtemps, en meilleure santé et en profitant d'une vie meilleure.

« Partout dans le monde, les gens vivent plus longtemps, mais pas nécessairement en meilleure santé », a déclaré Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie. « On s'attend maintenant à ce qu'une personne passe en moyenne le cinquième de sa vie malade ou atteinte de morbidité. Pour résoudre cette crise de longévité, il faudra adopter une approche globale afin de promouvoir des modes de vie plus sains, résoudre les inégalités socioéconomiques et investir dans de nouvelles études et technologies. En travaillant dans tous les secteurs et en collaboration avec des partenaires comme le Forum économique mondial, nous pouvons stimuler l'économie de la longévité pour l'avenir de la santé et du bien-être de la société. »

Les défis Uplink de Manuvie soutiendront un écosystème d'innovateurs qui peuvent contribuer à accélérer les solutions favorisant la longévité et axées sur les finances, la santé et le bien-être à long terme. Fait important, le programme sera mis en œuvre au siège social mondial de Manuvie au Canada, aux États-Unis et en Asie, alors que l'entreprise s'efforce d'apporter des changements à l'échelle mondiale au moyen de solutions adaptées au milieu.

« Cette collaboration stimulera l'innovation dans l'écosystème de la retraite en offrant des solutions financières et des recommandations stratégiques pour une vie prolongée résiliente, équitable et durable », a déclaré Olivier Schwab, directeur du Forum économique mondial. « Combinant l'expertise de Manuvie, l'engagement d'UpLink à améliorer les jeunes entrepreneurs et le travail du Centre for Financial and Monetary Systems du Forum, cette initiative jouera un rôle central dans la promotion du vieillissement en santé et de l'amélioration de la qualité de vie partout dans le monde. »

Cet investissement pluriannuel repose sur le partenariat de 2023 entre Manuvie et la plateforme UpLink du FEM pour relever des défis en matière d'innovation afin de stimuler des solutions aux changements climatiques axées sur la nature dans deux domaines clés. Le premier était axé sur l'approvisionnement de solutions novatrices dans toute la chaîne de valeur de la foresterie durable, tandis que le second a mis au jour des innovations visant à améliorer la relation entre la santé de la planète et celle des humains. Au total, 21 jeunes éco-entreprises offrant des modèles innovants et évolutifs pour la gestion durable des forêts et plus encore ont été désignées comme gagnantes du défi. Pour tout complément d'information sur le programme, cliquez ici.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un important fournisseur de services financiers internationaux qui aide les gens à prendre des décisions plus faciles et à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada, et nous offrons des conseils financiers et des services d'assurance sous les noms de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'entremise de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de notre secteur Gestion de patrimoine et d'actifs à l'échelle mondiale, nous servons les particuliers, les institutions et les participants aux régimes de retraite partout dans le monde. À la fin de 2022, nous avions plus de 40 000 employés, plus de 116 000 agents et des milliers de partenaires de distribution, au service de plus de 34 millions de clients. La société est inscrite aux Bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC » et sous le symbole « 945 » à la Bourse de Hong Kong.

Toutes les offres ne sont pas disponibles dans tous les territoires. Pour en savoir plus, consultez le manuvie.com.

À propos d'UpLink

UpLink est la plateforme d'innovation ouverte du Forum économique mondial, conçue pour ouvrir la voie à une « révolution des entrepreneurs » pour les gens et la planète en soutenant les jeunes entreprises au moyen de solutions innovantes aux enjeux les plus pressants de la planète, comme l'indiquent les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Lancée à l'occasion de l'assemblée annuelle 2020 du Forum économique mondial à Davos en partenariat avec Deloitte et Salesforce, la plateforme UpLink établit des liens entre les entrepreneurs et les investisseurs, les experts et les partenaires qui peuvent les aider à prendre de l'expansion. UpLink rassemble toute l'information sur les plus récentes innovations grâce à un cadre concurrentiel connu sous le nom de défis en matière d'innovation. À ce jour, UpLink a géré plus de 43 défis et identifié plus de 350 entrepreneurs dotés de solutions novatrices dans des domaines critiques associés aux ODD, notamment la santé, l'alimentation, l'eau douce, les océans, les plastiques, l'éducation, le climat et plus encore. Pour en savoir plus, visitez le site https://uplink.weforum.org.

