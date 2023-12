TORONTO, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui son inscription à l'indice de durabilité Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index) Amérique du Nord, se classant au 93e centile de son groupe sectoriel GICSMD et faisant partie des huit assureurs nord-américains figurant dans l'indice global. Cette reconnaissance souligne les pratiques de pointe de Manuvie en matière de développement durable et sa capacité éprouvée à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires.

L'indice de durabilité Dow Jones Amérique du Nord se compose de chefs de file du développement durable désignés par S&P Global, représentant la tranche supérieure de 20 % des 600 plus grandes sociétés ouvertes nord-américaines. L'indice est une norme reconnue qui mesure les progrès des sociétés en matière d'ESG dans l'ensemble des secteurs.

« En tant qu'assureur et gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale, nous sommes intrinsèquement tournés vers l'avenir et possédons une capacité innée à contribuer à la gestion les risques, ce qui joue un rôle déterminant dans notre approche en matière de durabilité », a déclaré Sarah Chapman, chef mondiale, Développement durable de Manuvie. « Le fait d'être inscrit à l'indice de durabilité Dow Jones Amérique du Nord est une reconnaissance de nos pratiques, de nos rapports et de nos informations en matière de développement durable et témoigne de nos efforts en faveur des trois piliers interreliés de notre Programme axé sur les effets - promouvoir le maintien de la santé et du bien-être, créer des occasions économiques inclusives et favoriser un avenir durable. »

En 2023, la Société continue de faire progresser sa stratégie de développement durable grâce à des initiatives dignes de mention:

Renforcement de son engagement à réduire les émissions en divulguant des cibles fondées sur des données scientifiques 1 , y compris une volonté accrue de réduire nos émissions absolues de portée 1 et 2, avec des cibles passant de 35 % à 40 % d'ici 2035, et une combinaison d'objectifs sectoriels et d'objectifs provisoires propres à des catégories d'actifs pour réduire les émissions associées aux placements de notre fonds général, comme le souligne notre Rapport sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance 2022 publié en mai 2023.

, y compris une volonté accrue de réduire nos émissions absolues de portée 1 et 2, avec des cibles passant de 35 % à 40 % d'ici une combinaison d'objectifs sectoriels et d'objectifs provisoires propres à des catégories d'actifs pour réduire les émissions associées aux placements de notre fonds général, comme le souligne notre Rapport sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance 2022 publié en mai 2023. Soutien continu des collègues dans leur apprentissage et leur perfectionnement grâce au programme « Vendredis de ravitaillement », qui consacre un après-midi par mois à l'amélioration des compétences et à l'apprentissage sur des thèmes qui correspondent aux priorités stratégiques à l'échelle mondiale. Dans le cadre du Mois de la Terre , le vendredi de ravitaillement d'avril était axé cette année sur le développement durable afin de permettre aux employés de mieux comprendre la stratégie de développement durable de la Société et la manière de protéger l'environnement pour favoriser un avenir durable et assurer la résilience de l'entreprise.

, le vendredi de ravitaillement d'avril était axé cette année sur le développement durable afin de permettre aux employés de mieux comprendre la stratégie de développement durable de la Société et la manière de protéger l'environnement pour favoriser un avenir durable et assurer la résilience de l'entreprise. Conclusion d'un partenariat d'un million de dollars avec Kiva pour aider cette plateforme mondiale de microprêts à financement participatif à soutenir des entrepreneurs à l'échelle mondiale et à prendre de l'expansion en Asie du Sud-Est. Grâce à ce partenariat, Manuvie aide Kiva à renforcer ses capacités et à atteindre un plus grand nombre d'emprunteurs aux Philippines , au Vietnam , au Cambodge et en Indonésie. Elle soutient également les entrepreneurs en créant le fonds de contrepartie « Manulife Match Fund », qui doublera les cotisations individuelles faites par l'entremise de la plateforme Kiva afin d'aider les emprunteurs à atteindre leurs objectifs plus rapidement.

Pour en savoir plus sur le développement durable à Manuvie, rendez-vous à l'adresse manulife.com/fr/about/sustainability.html.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2022, elle comptait plus de 40 000 employés, plus de 116 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 34 millions de clients. Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.



________________________________________________________________________

1 Les cibles sont établies conformément à la méthode qui s'applique aux institutions financières, décrite par la Science Based Targets initiative (SBTi), en association avec les méthodes du Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), pour la comptabilisation des émissions.

SOURCE Manulife

Renseignements: Communications avec les médias : Luke Shane, 857-206-2351, [email protected]