« Travaillant en étroite collaboration avec la communauté agricole depuis plusieurs années déjà, à titre de fournisseur de chariots élévateurs télescopiques, il était naturel de nouer un partenariat qui entraîne des résultats concrets et immédiats avec l'embauche d'une première travailleuse de rang dans la région Capital-Nationale Côte-Nord consacrée à l'entraide auprès des entrepreneurs agricoles et de leurs familles » a dit aujourd'hui le directeur national des ventes agricoles de MANULIFT , Pierre Brulotte, qui a souligné qu'il était devenu intolérable d'assister passivement à la recrudescence du taux de détresse psychologique et de suicide qui est deux fois plus élevé chez les agriculteurs, à comparer à celui qui prévaut dans la population générale.

Sur un horizon de trois ans, MANULIFT s'est engagée, dans un premier temps, à verser 25 000 $ par année à l'ACFA, dont 12 500 $ à l'UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord, tout en s'assurant, dans un deuxième temps, de promouvoir la cause et d'organiser bon nombre de collectes de fonds ponctuelles permettant de contribuer davantage au développement de ce mandat.

Dans une optique préventive, la première travailleuse-de-rang embauchée pour la Capitale Nationale et la Côte-Nord, madame Myriam Lachance, sillonne déjà les rangs à la rencontre des agriculteurs pour prendre le pouls de leur santé psychologique et leur venir en aide ainsi qu'à leur famille. Ses services d'accompagnement sont offerts gratuitement aux personnes intéressées qui peuvent y faire appel en appelant ACFA au 450 768-6995. « Nous voulons participer à faire tomber les tabous de santé mentale dans le milieu agricole et encourager nos partenaires à verser des contributions afin de recruter davantage de ressources » a pour sa part poursuivi Pascal Prévost, le Directeur national marketing et communications de l'entreprise dont les modèles d'équipements conçus pour les agriculteurs leur permettent d'être plus productifs, plus efficaces et par le fait même, de réduire leur stress au travail. Ce stress accru découle de facteurs externes indépendants tels que les impacts imprévisibles des changements climatiques affectant les rendements, les problèmes de marché, l'accès au financement stratégique, la pénurie de main d'œuvre, les problèmes de consommation, les pensées suicidaires ou autres sont des facteurs, de poursuivre monsieur Prévost, en poussant malheureusement plus d'un dans les bas-fonds de la détresse psychologique.

Pour MANULIFT, ce nouveau partenariat actif s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de solidifier sa division agricole dans le but de mieux répondre aux besoins des agriculteurs et de leurs familles, en raffermissant des liens déjà solides.

Pour monsieur Prévost, cette initiative de proximité durable avec les producteurs constitue un message significatif de solidarité et de respect inébranlable envers les producteurs agricoles qui garantissent, à tout prendre, la sécurité alimentaire des Québécois.

Tout comme MANULIFT est un chef de file dans l'industrie du chariot élévateur télescopique, l'entreprise à propriété entièrement québécoise estime qu'il est de notre devoir à tous de soutenir les hommes et les femmes qui œuvrent inlassablement, et souvent en vase clos, dans le secteur des services essentiels; et qu'on ne peut plus se permettre de laisser à eux-mêmes.

Pour MANULIFT, cet engagement sociétal visant à fédérer les agriculteurs, toutes générations confondues, dans un environnement de bien-être, est aussi un enjeu sectoriel de santé qui exige une intervention qui va au-delà de l'appel à l'intervention de l'état-providence.

À propos de Manulift

