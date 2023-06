Manque de ressources au site de consommation supervisée de Montréal - Les professionnelles en soins du Syndicat des professionnelles en soins du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal occupent la rue !

MONTRÉAL, le 19 juin 2023 /CNW/ - Des dizaines de professionnelles en soins ont manifesté leurs ras-le-bol en simulant un die-in, - une action symbolique - pour dénoncer les risques de décès si rien ne change! Il y a six ans, jour pour jour, les très attendus sites de consommation supervisée (SCS) ouvraient leurs portes. Si cette ouverture était porteuse d'espoir pour une approche humaniste de réduction des méfaits, force est de constater que six ans plus tard, le manque criant d'infirmières met à risque la survie des sites de consommation supervisée.

« Nous faisons face à un nombre record de décès par surdose dans la province et depuis plusieurs mois, l'équipe infirmière signale à ses gestionnaires de la Direction régionale de la santé publique les bris de services répétés, l'augmentation de la sévérité des surdoses et le manque d'écoute, qu'attend l'employeur pour agir? » questionne Denis Joubert, président du Syndicat des professionnelles en soins du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (FIQ-SPSS Centre-Sud).

Les professionnelles en soins dénoncent le manque de transparence et d'écoute de la gestion actuelle. Les solutions proposées par l'équipe sont ignorées : primes, gestion responsable d'horaires, sécurité au travail, soutien psychologique. Elles dénoncent l'absence d'une véritable campagne de recrutement. « Des primes spécifiques existent dans la convention collective pour rendre les postes attractifs, mais rien n'est fait. La population du Centre-Sud de Montréal a, elle aussi, droit à des services, alors pourquoi rien n'est fait? » ajoute Denis Joubert.

Avec trois sites fixes, soit Cactus Montréal, Spectre de rue et Dopamine, le premier site mobile d'injection supervisée en Amérique du Nord (L'Anonyme), Montréal offre enfin une approche humaniste aux personnes consommatrices de substances. « Les professionnelles en soins revendiquent le droit de soigner une population déjà trop marginalisée. Ce qui devait être un lieu sécuritaire ne l'est plus. Soigner en sécurité, c'est aussi un droit! » conclut Denis Joubert.

À propos du FIQ-SPSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Le FIQ-SPSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal représente plus de 3500 professionnelles en soins, des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes sur le territoire du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Renseignements: Sonia Djelidi, conseillère en communication, Fédération des infirmières du Québec-FIQ, Cell. 514 268-1676