Manque de main-d'œuvre en santé en régions éloignées - Québec annonce son intention de mettre en place une équipe volante publique en collaboration avec la CSN et la FTQ

QUÉBEC, le 16 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) s'allient afin de répondre au manque criant de main-d'œuvre dans les régions éloignées. Ils annoncent aujourd'hui l'intention de mettre en place dans les prochaines semaines une équipe volante publique, constituée d'infirmières et de préposées aux bénéficiaires, qui offrira des conditions avantageuses pour le personnel œuvrant dans le réseau public. Cette équipe volante pourra être déployée, en priorité, dans les régions où la situation est critique, comme la Côte-Nord et l'Abitibi-Témiscamingue. Elle permettra de protéger l'offre de services à la population et d'avoir des solutions adaptées aux réalités régionales. À terme, l'intention est d'élargir cette initiative à tout le Québec.

Des conditions avantageuses pour le personnel

Compte tenu de la situation actuelle de manque de main-d'œuvre dans certaines régions, le gouvernement et les centrales syndicales souhaitent accélérer la mise en place d'une équipe volante publique. Cette équipe sera composée d'infirmières et de préposées aux bénéficiaires de la CSN et de la FTQ. Ces équipes pourront être déployées, en priorité, dans les régions où la situation est critique, comme la Côte-Nord et l'Abitibi-Témiscamingue.

Il s'agira d'une alternative plus qu'avantageuse pour le personnel qui souhaite quitter les entreprises de main-d'œuvre indépendante ou rejoindre le réseau public de la santé et des services sociaux afin de contribuer à son renforcement. Le personnel de cette nouvelle équipe bénéficiera des avantages liés à la mobilité qui ont été négociés avec le Front commun, tout comme d'une grande flexibilité des horaires. Le tout s'appliquera à la signature des conventions collectives qui demeure une priorité. Les offres d'emploi seront affichées prochainement. D'ici là, les personnes intéressées à déposer leur candidature peuvent faire parvenir leur curriculum vitæ à [email protected] .

Un réseau public fort

Avec le Plan santé, le gouvernement du Québec s'est engagé à ce que le réseau de la santé et des services sociaux devienne un employeur de choix. Pour atteindre cet objectif, il faut, entre autres, réintégrer les professionnels et professionnelles de la santé dans le réseau public et leur offrir une meilleure prévisibilité, en parallèle de nos efforts pour attirer et former davantage de personnel. Ainsi, avec le plafonnement des tarifs payés aux agences de placement de main-d'œuvre indépendante depuis le mois d'avril, le gouvernement a franchi une nouvelle étape pour mettre fin graduellement au recours à la main-d'œuvre indépendante. Soulignons que les établissements du réseau de la santé et des services sociaux sont en action dans cette transition : en date de cette semaine, près de 2 400 personnes provenant des agences ont été embauchées dans le réseau.

Citations :

« Toutes les actions que nous faisons pour redresser notre réseau de la santé et des services sociaux sont dans l'intérêt des Québécoises et des Québécois. Le déploiement d'une équipe volante publique est un bel exemple de collaboration entre le gouvernement et deux centrales syndicales, toujours dans l'intérêt du patient. Cette équipe volante a toujours été un élément central de notre plan pour mettre fin graduellement à la main-d'œuvre indépendante. Les nouvelles conventions collectives négociées avec le Front commun vont maintenant faciliter sa mise en place. Je tiens aussi à remercier toutes les équipes de l'ensemble du réseau qui se sont mobilisées afin de protéger l'offre de services à la population. Nous devons poursuivre notre objectif commun de mettre fin aux agences de main-d'œuvre indépendante dans notre réseau public. Les Québécoises et les Québécois méritent que l'on s'unisse pour leur redonner un réseau public de la santé fort, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Pour la CSN, il a toujours été clair que de s'affranchir des agences privées était nécessaire pour renforcer notre réseau public de santé et de services sociaux. Pour nous, le privé en santé ne constituera jamais une solution à préconiser. C'est pourquoi nous continuons de militer en faveur d'un réseau vraiment public, en espérant que les pistes mises de l'avant aujourd'hui puissent, à terme, se pérenniser. Nos équipes respectives travailleront d'arrache-pied pour négocier les modalités afin de mettre en place le plus rapidement possible cette équipe volante. »

Caroline Senneville, présidente, CSN

« La FTQ salue l'initiative du ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, pour prendre la relève des agences privées, et tient à l'assurer qu'elle sera au rendez-vous pour faire de cette nouvelle équipe volante un succès. En créant cette équipe volante formée de préposées aux bénéficiaires et d'infirmières, le ministre Dubé répond à un besoin criant qui ne pourra qu'être bénéfique aux régions, aux établissements et surtout, à la population du Québec. Pour la FTQ, c'est la preuve que le réseau public peut relever ces défis et nous allons mettre l'épaule à la roue pour en faire un succès qui ne pourra que servir d'exemple. »

Magali Picard, présidente, FTQ

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

