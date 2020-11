TORONTO, 16 novembre 2020 /CNW/ -- ManpowerGroup (NYSE : MAN) a annoncé aujourd'hui la nomination d'Anne-Marie Lanthier au poste de vice-présidente de marché, région du Québec, à compter du 16 novembre 2020. Mme Lanthier dirigera les activités de Manpower dans tout le territoire du Québec, y compris à Ottawa, à Gatineau, à Québec, dans la Montérégie et à Brossard, en mettant l'accent sur la création d'emplois intéressants et durables et sur la stimulation de l'innovation afin de créer encore plus de valeur pour les clients et les candidats de la région.

Mme Lanthier s'est jointe à ManpowerGroup en 2018 à titre de gestionnaire de marché pour l'est de l'Ontario. Elle possède une vaste expérience des stratégies d'approvisionnement, de vente et de recrutement, ayant déjà dirigé des équipes de recrutement interne et d'agence dans l'est du Canada.

« Anne-Marie est reconnue dans l'ensemble de l'organisation comme une initiatrice, une penseuse stratégique et une dirigeante qualifiée », a déclaré Darlene Minatel, directrice générale de ManpowerGroup au Canada. Elle possède de vastes connaissances locales, a fait ses preuves en matière de croissance du marché grâce à sa vision stratégique et à son esprit d'innovation. Son leadership sera un atout précieux pour la région du Québec. »

« Alors que le Canada et le reste du monde traversent une crise économique et sanitaire sans précédent, il est plus urgent que jamais de proposer aux Canadiens des emplois intéressants », a déclaré Mme Lanthier. « Je suis ravie de diriger une équipe de professionnels en placement talentueux alors que nous tirons parti de l'expertise mondiale et des solutions novatrices de ManpowerGroup pour présenter aux gens des emplois intéressants et aux organisations des talents qualifiés au Québec. »

ManpowerGroup® (NYSE : MAN ), la plus importante société mondiale de solutions en matière de main-d'œuvre, aide les organisations à se réinventer dans un monde du travail en évolution rapide en recrutant, en évaluant, en développant et en gérant les talents qui leur permettent d'obtenir du succès. Chaque année, nous élaborons des solutions novatrices pour des centaines de milliers d'organisations, en leur offrant des talents qualifiés tout en trouvant des emplois intéressants et durables pour des millions de personnes dans un large éventail d'industries et de compétences. Notre famille de marques expertes - Manpower, Experis et Talent Solutions - crée beaucoup plus de valeur pour les candidats et les clients dans plus de 75 pays et territoires, et ce, depuis plus de 70 ans. Nous sommes constamment reconnus pour notre diversité, comme une entreprise qui se soucie de l'équité entre les hommes et les femmes, de l'inclusion, de l'égalité et des handicaps. En 2020, ManpowerGroup a été nommée l'une des sociétés les plus éthiques au monde pour la onzième année, confirmant notre position comme marque de choix pour les talents en demande.

