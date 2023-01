Le modèle Explore des pontons Manitou a été récompensé lors de la remise des prix Innovation de la National Marine Manufacturers Association à Minneapolis.

VALCOURT, QC, le 24 janv. 2023 /CNW Telbec/ - BRP Inc. (TSX : DOO) (NASDAQ : DOOO) a l'honneur d'annoncer que Manitou a reçu le prix Innovation de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) dans la catégorie « Ponton » lors de l'édition 2023 du salon nautique de Minneapolis.

Les tout nouveaux pontons Manitou transforment l’expérience de la navigation avec un design moderne et intemporel, une expérience à bord unique et le révolutionnaire RotaxMD S, le premier moteur hors-bord au monde muni de la technologie furtive. © BRP 2022 (Groupe CNW/BRP Inc.)

Organisé par la NMMA et décerné par Boating Writers International (BWI), le prix Innovation reconnaît les nouveaux produits marins particulièrement innovants destinés aux consommateurs qui « se distinguent des autres produits actuellement offerts dans l'industrie des bateaux par leur caractère novateur; offrent des avantages uniques pour l'industrie et les consommateurs; sont pratiques à utiliser; et présentent un excellent rapport qualité-prix. »

« Le modèle Explore de Manitou redéfinit le ponton pour une nouvelle génération de plaisanciers avec son design moderne et intemporel et son expérience à bord révolutionnaire. Grâce à son intérieur unique et flexible, les amateurs de bateau peuvent choisir l'aménagement qui reflète leur style de vie pour une journée parfaite sur l'eau. Combiné à notre nouvelle plateforme MAX, les plaisanciers bénéficient aussi de plus d'espace et d'une vue panoramique », affirme Garrett Koschak, Chef de service mondial, Stratégie de produit, Manitou.

La nouvelle génération de pontons Manitou a été conçue pour aller bien au-delà des attentes et complètement réinventer l'expérience d'une journée sur l'eau. Le Manitou Explore se distingue par un extérieur audacieux et facile d'entretien grâce à un procédé de transformation de l'aluminium traditionnellement utilisé uniquement dans l'industrie automobile de luxe. En plus d'ajouter une touche de style, le tout nouveau toit Bimini Sport offre également une fonctionnalité améliorée. Il s'intègre harmonieusement à la forme de la coque et de la plateforme MAX, et permet d'atteindre une vitesse allant jusqu'à 88 km/h (55 MPH) lorsque le toit est déployé.

Lorsque muni du tout nouveau Rotax S, le premier moteur hors-bord au monde avec technologie furtive, le Manitou Explore offre une expérience incomparable à l'arrière du ponton. Les modèles Explore munis du moteur Rotax S sont équipés de la toute nouvelle plateforme MAX qui libère 3,53 mètres carrés (38 pieds carrés) d'espace utilisable supplémentaire tout en offrant plus de confort. Les chaises longues à dossier pivotant situées à l'arrière peuvent faire face à la proue lorsque le ponton est en mouvement et face à la poupe lorsqu'il est immobile, permettant d'utiliser la plateforme MAX pour encore plus de possibilités de loisirs.

La banquette 3 en 1 comporte une section centrale qui peut être utilisée comme banquette ou se replier dans le mur de manière à former deux sièges face à face. Lorsque la section centrale est repliée, une table à manger intégrée à sa base se déplie au besoin pour créer un coin repas, permettant ainsi une troisième option d'aménagement. Cette triple fonctionnalité de la banquette est la base de l'expérience à bord révolutionnaire offerte par le Manitou Explore 2023. Avec son design unique et son ingénierie exceptionnelle, la banquette 3 en 1 définit une nouvelle norme de polyvalence et d'expérience consommateur chez Manitou.

De plus, l'intégration de matériaux innovants tels qu'un pont 100 % fait de composite et plusieurs éléments de design d'intérieur modernes complètent le design intemporel et moderne du Manitou Explore 2023.

Pour en savoir davantage sur la nouvelle génération de pontons Manitou, consultez le site ManitouPontoonBoats.com .

