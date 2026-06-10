Manifeste électoral de la FCEI : 10 priorités pour soutenir les PME

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion de la dernière semaine de session parlementaire avant les prochaines élections provinciales, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) dévoile aujourd'hui son manifeste électoral, qui propose une série de mesures concrètes pour soutenir les PME, piliers centraux de l'économie québécoise. Dans un contexte international incertain où les coûts augmentent à une vitesse alarmante, il est essentiel de poser des gestes forts pour nos PME.

Les petites et moyennes entreprises représentent 98 % des entreprises au Québec, plus de la moitié des emplois et près de 50 % du PIB. Pourtant, elles font face à des défis croissants : pression fiscale élevée, lourdeur réglementaire, pénurie de main-d'œuvre et hausse importante des coûts d'exploitation. De plus, la FCEI lance un avertissement : le Québec fait face à un essoufflement entrepreneurial préoccupant, marqué par une baisse du nombre d'entrepreneurs dans un contexte où le Québec a tant besoin de relève entrepreneuriale.

« Trop de contraintes, trop de coûts et trop d'incertitudes freinent l'initiative entrepreneuriale. Il est temps d'inverser la tendance. Les PME seront à l'écoute durant la campagne électorale et veulent des engagements concrets. Les engagements pris auront un impact direct sur leur capacité à croître, à embaucher et à investir », affirme François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI et auteur du manifeste.

Dix priorités pour soutenir les PME

À travers son manifeste, la FCEI met de l'avant 10 priorités essentielles pour améliorer le climat d'affaires au Québec pour les petites et moyennes entreprises:

Accélérer la productivité et l'automatisation

Réduire les obstacles à l'investissement et favoriser l'adoption de technologies pour combler le retard de productivité du Québec. Réduire la paperasserie et les règles uniques au Québec

Alléger le fardeau administratif, éliminer les taxes et réglementations propres au Québec et adopter une véritable loi sur l'allègement réglementaire. Alléger la fiscalité des PME

Mettre fin aux iniquités fiscales qui pénalisent les petites entreprises et réduire les taxes sur la masse salariale, parmi les plus élevées au pays. Mieux encadrer les coûts énergétiques

Limiter la hausse des tarifs d'électricité et mieux accompagner les PME dans leur transition énergétique. Lutter contre la pénurie de main-d'œuvre

Adapter les politiques d'immigration, soutenir la formation en entreprise et améliorer la productivité pour pallier les besoins persistants. Améliorer l'efficacité de l'État

Réduire la taille de l'appareil gouvernemental et mieux contrôler les dépenses publiques. Favoriser la relève entrepreneuriale

Soutenir le repreneuriat et faciliter le transfert des entreprises afin d'assurer un tissu entrepreneurial dynamique sur tout le territoire. Stimuler l'achat local

Encourager les Québécois à soutenir les entreprises d'ici, moteur essentiel de l'économie régionale. Ouvrir le marché interprovincial

Éliminer les barrières au commerce intérieur pour stimuler la croissance économique. Diversifier les marchés internationaux

Réduire la dépendance aux États-Unis en facilitant l'accès à de nouveaux marchés.

« Sans PME fortes, il n'y a pas d'économie résiliente ni de régions prospères. Le prochain gouvernement devra poser des gestes concrets et rapides pour soutenir les entrepreneurs québécois. Il doit agir sur la fiscalité trop lourde et unique au pays qui entrave les petites entreprises, réduire la paperasserie, aider les PME à naviguer dans ce contexte où l'incertitude est la nouvelle normalité, et surtout, il ne doit pas ajouter de nouveaux coûts aux PME déjà sous haute pression. L'avenir économique du Québec passe par ses PME », conclut M. Vincent.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 22 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]