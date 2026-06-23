Les PME au centre de la nouvelle stratégie gouvernementale québécoise des marchés publics 2026-2030

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) accueille favorablement la nouvelle Stratégie gouvernementale des marchés publics 2026-2030 présentée aujourd'hui par la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau. Les grands axes rejoignent des demandes formulées par les PME québécoises. Selon le gouvernement du Québec, 1,9 G$ supplémentaires seront injectés dans des entreprises québécoises. Dans un contexte de ralentissement économique et de guerre tarifaire, porter une attention particulière aux PME est une bonne orientation économique.

La FCEI souligne particulièrement les mesures portant sur la fin du plus bas prix conforme, l'amélioration de l'accessibilité et de la prévisibilité ainsi que le renforcement des compétences des acheteurs publics. Ces trois orientations rejoignent des attentes des PME selon les résultats d'un sondage de la FCEI avec une participation de 1 209 membres, dont 437 ayant fait affaire avec un organisme public. En effet,

63 % des PME, dont 85 % des PME ayant contracté avec l'État, souhaitent le retrait du concept du plus bas soumissionnaire au profit d'une sélection des offres basée sur des critères tels que la qualité, l'innovation, l'expertise, la durabilité et l'impact socio-environnemental, ce qui encouragerait leur participation aux appels d'offres publics;

60 % des PME, dont 81 % des PME ayant contracté avec l'État, mentionnent vouloir voir des délais de traitement et d'approbation plus courts pour encourager leur participation aux marchés publics;

49 % des PME, dont 65 % des PME ayant contracté avec l'État, proposent un meilleur soutien et des formations pour les entreprises afin d'augmenter l'intérêt d'y participer.

« Les PME jouent un rôle central dans l'économie québécoise et sont présentes dans toutes les régions administratives du Québec. Que le gouvernement propose une stratégie d'approvisionnement public qui mise sur la participation des PME au processus, c'est tout le Québec qui en sort gagnant : ses PME, ses régions, ses travailleurs et son économie », commente François Vincent, vice-président Québec de la FCEI.

La FCEI rappelle que sur 1 $ dépensé dans une PME locale, 0,66$ restent dans l'économie locale, comparativement à 0,11 $ pour une multinationale ou 0,08$ pour les géants en ligne.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 22 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]