Manifestation pour une réforme du soutien à domicile

En raison des mauvaises prévisions météorologiques prévue à Montréal, la manifestation physique est annulée…… mais…… pour une première au Québec, la manifestation se tiendra en virtuel à 14H30.

« Ensemble, stoppons l'exode de notre personnel et notre transfert vers les institutions d'hébergement publiques et privées »

À travail égal - Salaire égal

« Ensemble, obtenons le respect de nos besoins de soutien à domicile, des services de qualité et des budgets »

À besoin égal - Service égal

Partout au Québec, le 2 septembre 2020

Pour nos droits, par nos voix

Par les personnes handicapées, pour les personnes handicapées

Au bénéfice de nos préposés aux bénéficiaires (PAB)

MONTRÉAL, le 2 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La crise du COVID démontre que lorsque nos gouvernements sont sous pression, les réunions et commissions ne semblent pas nécessaires et les problèmes sur la table avancent. De sa cage devant l'Assemblée Nationale, l'action de Jonathan Marchand avec le soutien d'une poignée de militants est venue nous rappeler que le gouvernement négocie mieux et plus vite quand le rapport de force est là.

« Nous, personnes handicapées et alliées, nous nous mobilisons, aujourd'hui, le 2 septembre 2020, partout au Québec pour affirmer l'importance de nos droits. Forts de notre mobilité réduite, nous occuperons l'espace virtuel. Acteurs invisibles de par la diversité de nos besoins, chacune et chacun exprimera son message et ses solutions. Certains choisiront d'écrire à leurs élus de tous paliers » affirme avec conviction Linda Gauthier du RAPLIQ, une des deux porte-parole de la manifestation.

« Cette année, nous défendrons l'augmentation immédiate du plafond d'heures à domicile et de meilleures conditions de travail pour celles et ceux qui nous permettent d'exercer notre droit de vivre à domicile, nos préposées aux bénéficiaires, auxiliaires comme personnel de gré à gré ou de répit » - s'exclame Véronique Vézina, de la COPHAN et une des deux porte-parole de l'événement.

Cet évènement sera relayé par l'entremise de l'émission Les Capés, sur les ondes de CKIA 88,3FM (Québec) et partout au Québec via la page Facebook de l'émission (https://ckiafm.org/emission/les-capes). Les Capés, qui célèbre son 5e anniversaire produira, pour l'occasion, une émission spéciale de deux heures soit de 14h30 @ 16h30 heures pour l'évènement.

Ensemble, ici comme partout au Québec, nous réclamerons :

À travail égal, salaire égal : Les salaires des préposé.es soutenant notre vie à domicile doivent être rehaussés et harmonisés, afin de concurrencer les conditions salariales des préposées aux bénéficiaires du secteur public sans diminuer l'offre de service ou les enveloppes budgétaires dédiées aux heures de services. Ces conditions de travail sont parmi les causes majeures du manque de préposées à domicile.

Les heures requises de service à domicile doivent être reconnues et attribuées sans égard au programme, la région, la cause du handicap ou l'âge.

Dans ce contexte, nous, signataires de cet appel, vous invitons vous les personnes handicapées, vos proches, ainsi que toute personne désirant contribuer à l'avancement de nos droits à participer à nos actions le

Le 2 septembre, ici à Montréal, nous ferons connaître nos revendications via Zoom. Nous sollicitons votre présence via ce lien : https://us02web.zoom.us/j/87321280231 .

Prises de paroles et témoignages seront au rendez-vous dès 14H30.

SOURCE RAPLIQ (Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec)

Renseignements: Montréal : Linda Gauthier - RAPLIQ (514-656-1664); Québec : Véronique Vézina - COPHAN (418-576-9750); Trois-Rivières : Sylvie Séguin - (819-694-6195)

