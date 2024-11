Collaboration audacieuse entre Le Pain dans les Voiles et le RAPLIQ : Un exemple d'innovation pour l'inclusion

MONTRÉAL, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Nous sommes ravis d'annoncer un partenariat exemplaire, entre la boulangerie *Le Pain dans les Voiles" située dans le quartier Villeray à Montréal et le RAPLIQ, une initiative visant à améliorer l'accessibilité pour tous les clients, y compris les personnes en situation de handicap.

Même si rendre leur boulangerie totalement accessible présente des défis techniques insurmontables, *Le Pain dans les Voiles* - Villeray a pris des mesures innovantes pour faciliter l'accès à leurs produits à tous. Grâce à leur volonté sans faille et à leur créativité, la boulangerie a mis en place des solutions audacieuses telles que :

1. Service de commande en ligne amélioré : Un site Web facile à naviguer pour toutes les personnes, incluant des fonctionnalités d'accessibilité

2. Terminaux de point vente et tablettes amovibles : Des terminaux de point de vente amovibles sont disponibles sur demande afin de permettre aux employés de servir les clients à l'extérieur qui ne peuvent pas se déplacer à l'intérieur. De plus, des tablettes sont disponibles afin de permettre aux employés les produits disponibles.

3. Lignes de communication inclusives : Un personnel formé pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et faciliter les commandes par téléphone ou via des tablettes mobiles.

Cette collaboration démontre, au-delà de tout doute, que l'innovation et l'inclusion peuvent transformer des obstacles en opportunités.

À PROPOS:

Le RAPLIQ est un organisme panquébécois qui appuie et accompagne les personnes handicapées victimes de discrimination à défendre et revendiquer leurs droits et à en faire la promotion en visant l'éradcation de cette discrimination trop souvent faite à leur égard.

La Boulangerie "Le Pain dans les voiles" ouvre ses portes à Villeray en 2012. Cette ouverture fait suite à la première boulangerie Le Pain dans les voiles qui a ouvert ses portes à Mont Saint-Hilaire en 2009. Dans les boulangeries Le Pain dans les Voiles, nous travaillons de manière artisanale en adaptant notre savoir-faire aux farines, au levain et aux produits avec lesquels nous travaillons. Nous nous laissons guider par nos émotions et notre expertise pour offrir des pains, des viennoiseries et toute une variété de produits d'une qualité incomparable jour après jour avec la volonté de vous plaire à chacune de vos visites.

Pour infos: RAPLIQ, Steven Laperrière, D.G., (514) 836-6376, www.rapliq .org; Boulangerie Le Pain dans les voiles - Villeray, Sasha Ghavami, administrateur, (514) 898-5593, [email protected]