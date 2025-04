Manifestation nationale des CPE - Des milliers de travailleuses réclament que le gouvernement en fasse plus pour les CPE

QUÉBEC, le 3 avril 2025 /CNW/ - Des milliers de travailleuses et de travailleurs des CPE de la CSN ont participé à la manifestation nationale pour réclamer que le gouvernement Legault écoute leurs solutions pour freiner la pénurie de personnel et valoriser les emplois en CPE. La CSN annonce de plus que la prochaine séquence de grève sera les 7 et 8 avril prochain.

Les travailleuses et travailleurs des CPE qui participent à la manifestation nationale proviennent de toutes les régions du Québec. Depuis des décennies, les travailleuses des CPE et la CSN luttent sans cesse pour faire des gains pour bonifier les conditions de travail afin de maintenir ce réseau qui est un joyau collectif depuis sa création. Malheureusement, la convention collective est échue depuis plus de deux ans et le gouvernement tarde toujours à donner des conditions qui permettraient de s'assurer d'avoir une relève dans le secteur. Alors que les travailleuses sont à bout de souffle, sa préoccupation principale est d'augmenter la force de travail.

« En prenant la rue aujourd'hui, les travailleuses des CPE veulent que le gouvernement comprenne qu'elles sont déterminées à bonifier leurs conditions de travail. Pendant qu'on lui parle de la pénurie qui frappe notre secteur et des cohortes qui sont vides dans les cégeps, le gouvernement veut nous faire travailler encore plus. Le problème dans les CPE, ce n'est certainement pas qu'on n'en fait pas assez pour les enfants, c'est qu'on ne nous donne pas toutes les conditions pour faire notre travail. Comment expliquer que le gouvernement continue d'accepter une disparité de traitement entre le secteur des CPE et le secteur public? », demande Stéphanie Vachon, représentante des CPE de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

En grève les 7 et 8 avril

Si les pourparlers ne sont pas rompus, la négociation ne progresse pas suffisamment pour espérer arriver à une entente de principe rapidement. Les employeurs et le gouvernement restent campés sur leur position et refusent surtout d'en faire davantage pour aider un réseau qui en a grand besoin. Chaque journée de grève supplémentaire met la pression nécessaire pour que la négociation chemine avant de se rendre à la grève générale illimitée. C'est pourquoi la CSN indique dès maintenant que deux nouvelles journées de grève s'ajoutent, soit les 7 et 8 avril.

« Les CPE sont un réseau créé par et pour les femmes. Ce que les travailleuses et les parents veulent, c'est que les services reprennent dans les CPE avec de meilleures conditions de travail. Le gouvernement aura grand besoin d'être plus attractif s'il veut réussir à créer les milliers de places que les parents attendent tellement. Comme le gouvernement bouge trop peu, les travailleuses accentuent la pression avec deux nouvelles journées de grève », lance Lucie Longchamp, vice-présidente responsable des secteurs privés de la FSSS-CSN.

« La détermination des travailleuses des CPE est remarquable. Depuis toujours elles se battent pour améliorer leurs conditions de travail et les services aux enfants. Les conditions qu'elles ont aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau des gouvernements, c'est le fruit de leurs luttes. Cette bataille des 13 000 travailleuses des CPE de la CSN bénéficie à l'ensemble des enfants qui fréquentent un service de garde. Que ça plaise ou non aux employeurs et aux gouvernements, la grève est l'ultime moyen qui permet à des milliers de travailleuses et de travailleurs d'améliorer leur sort. C'est pourquoi le gouvernement doit retirer le projet de loi 89 », de conclure Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Une grève partout au Québec

La CSN représente plus de 80 % des travailleuses syndiquées dans les CPE. La grève touche l'ensemble des régions du Québec, alors que la CSN est présente dans plus de 400 CPE. Voici le nombre de centres affiliés à la CSN par région :

7 CPE en Abitibi-Témiscamingue

11 CPE au Bas-Saint-Laurent

10 CPE sur la Côte-Nord

22 CPE dans le Centre-du-Québec et la Mauricie

36 CPE en Estrie

12 CPE en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

11 CPE dans Lanaudière

25 CPE dans les Laurentides

51 CPE en Montérégie

112 CPE à Montréal et à Laval

23 CPE en Outaouais

64 CPE à Québec et dans Chaudière-Appalaches

31 CPE au Saguenay-Lac-Saint-Jean

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) constitue l'organisation syndicale la plus importante dans le secteur des centres de la petite enfance (CPE) au Québec. Elle regroupe 80 % des CPE syndiqués, soit près de 13 000 travailleuses et travailleurs.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

