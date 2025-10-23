Manifestation : Les familles d'accueil méritent mieux

QUÉBEC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Réunies devant le Secrétariat du Conseil du trésor à Québec, une cinquantaine de personnes ont manifesté leur appui aux Ressources de type familial (RTF), les familles d'accueil affiliées à la CSN qui sont en négociation depuis plus de deux ans et demi.

« En ce moment, les familles d'accueil ont de la misère à donner des repas équilibrés à leurs bénéficiaires. Parce qu'on a la main sur le cœur, on finit souvent par piger à même notre rétribution, pour offrir une alimentation équilibrée aux personnes qu'on reçoit, mais ça n'a pas d'allure. Les familles d'accueil méritent mieux », explique Gabrielle Bellemare, elle même famille d'accueil et membre du comité de négociation.

Les RTF demandent une hausse du montant alloué pour couvrir l'alimentation et les besoins d'hygiène de base de leurs usagers qui est actuellement de 13 $ par jour. L'augmentation du panier d'épicerie ayant largement dépassé la hausse de l'inflation dans les dernières années, les RTF sont forcées d'absorber les différences de coûts avec ou à même leurs propres portefeuilles.

« Les familles d'accueil sont la dernière maille du filet social, parce qu'elles hébergent et accompagnent leurs bénéficiaires, elles les connaissent mieux que beaucoup de gens dans le réseau de la santé et des services sociaux. Pourtant, le message que le gouvernement leur envoie, c'est que leur travail ne compte pas », explique la vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN, Lucie Longchamp.

« C'est grâce à la mobilisation et à la solidarité que nous réussirons à faire bouger les choses. Chaque fois que les familles d'accueil se tiennent debout, elles rappellent au gouvernement que leur engagement est essentiel et qu'elles méritent d'être reconnues à leur juste valeur », conclut le secrétaire général du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, François Proulx-Dupéré. Des responsables de service de garde en milieu familial se sont jointes aux manifestantes afin de leur signifier leur appui.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Camila Rodriguez-Cea, conseillère aux communications, 438 882-1275 ou [email protected]