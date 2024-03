Manifestation de la FIQ à Québec : il faut que les négociations bougent!

QUÉBEC, le 16 mars 2024 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ a tenu une manifestation de plus de 3000 personnes cet après-midi, alors que les négociations se sont grandement intensifiées dans la dernière semaine, allant jusqu'au blitz dans les derniers jours. Nous faisons face à un gouvernement récalcitrant qui refuse de reconnaître les couleurs et spécificités du travail des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes cliniques (catégorie 1) dans ses offres. « La CAQ n'est pas au rendez-vous lorsqu'il est question de reconnaître notre expertise. Mais nous, nous sommes encore et toujours là, prêtes à négocier de meilleures conditions de travail dans la prochaine convention collective, après tout, c'est le but d'une renégociation », affirme Julie Bouchard, présidente de la FIQ. Les membres, militantes, leur famille et ami-e-s se sont rassemblé-e-s aujourd'hui afin de lancer un message clair au gouvernement concernant la négociation des professionnelles en soins : il faut que ça bouge!

« Le gouvernement doit avoir le courage de redresser notre réseau de la santé qui est en péril. Qu'il nous donne une fois pour toutes, par l'entremise d'offres à la table, les moyens de mieux faire notre travail. Il a tout à gagner : il attirera et retiendra plus de professionnelles en soins dans le réseau et, ce faisant, allégera les nombreuses listes d'attentes dans le réseau », de renchérir madame Bouchard.

La FIQ souligne le soutien de ses collègues du Canada, dont la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers, l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario et la Nova Scotia Nurses Union, qui sont venus au rassemblement nous démontrer leur solidarité. La FIQ et les différents syndicats et associations du Canada luttent tous pour un but commun : donner aux professionnelles en soins la reconnaissance qu'elles méritent, améliorer les soins aux patient-e-s et redresser les réseaux de la santé, pour tous.

À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

