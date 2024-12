Manifestation de l'APTS de Montréal au centre-ville : Santé Québec, ce n'est pas un cadeau!

MONTRÉAL, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Une manifestation rassemblant plus d'une centaine de membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a eu lieu ce matin devant les bureaux de l'agence Santé Québec du centre-ville de la métropole. Sous le thème « Santé Québec, ce n'est pas un cadeau », cette mobilisation dénonçait l'implantation de la nouvelle agence, officialisée le 1er décembre.

La représentante nationale de l'APTS pour le Nord de l'île de Montréal, Sabrina Caty, s'exprimant au nom de tous les secteurs de la ville, a souligné les inquiétudes des travailleur•se•s du réseau. « Derrière cette soi-disant réforme administrative se cachent des compressions budgétaires et une centralisation extrême. Ce sont des décisions qui risquent de fragiliser davantage un système déjà sous pression », a-t-elle déclaré.

Durant la manifestation, les personnes intervenantes ont critiqué les coupes annoncées, notamment les compressions de 1,5 milliard de dollars, la réduction des affichages de poste et la limitation des heures supplémentaires. « On impose même des décisions mur à mur sans consulter celles et ceux qui soutiennent le réseau au quotidien. C'est ça, la vision de l'agence d'un réseau fonctionnel? » a ajouté Sabrina Caty, sous les applaudissements des manifestant•e•s.

Un message clair au gouvernement

Les manifestant•e•s ont aussi mis en lumière les répercussions de cette réforme sur la qualité des soins et les conditions de travail des employé•e•s du réseau et exigé un système de santé public mieux financé et plus humain. « Les solutions existent : offrir des conditions de travail décentes, cesser de gaspiller des fonds publics dans des services externes inutiles, et prioriser les expertises internes », a affirmé Sabrina Caty.

Des souhaits pour l'avenir

Les membres de l'APTS ont partagé des souhaits pour un système de santé solidaire et accessible. Ces témoignages, livrés lors de l'événement, reflètent l'urgence de prioriser les besoins des patient•e•s et les réalités des professionnel•le•s. Les équipes locales APTS de Montréal ont réitéré leur engagement à défendre un réseau public de santé. La manifestation d'aujourd'hui avait pour objectif de rappeler au gouvernement que les réformes ne doivent pas se faire au détriment des soins et services ou des conditions de travail des gens qui les donnent.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Pour renseignements : Marc-Antoine Audette, Conseiller en communications et relations publiques, APTS, 514-606-2815