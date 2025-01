AVIS AUX MÉDIAS - Comité d'accueil pour la ministre pour dire non à sa politique énergétique

MONTRÉAL, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Demain, à 11 h 15, l'ACEF du Nord de Montréal, Attac Québec, GroupMobilisation, le Regroupement vigilance énergie Québec, le Syndicat canadien de la fonction publique et leurs allié(e)s tiendront une manifestation devant l'hôtel Bonaventure à Montréal où se tiendra un événement de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Les manifestant(e)s se réuniront pour accueillir Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et lui dire que le Québec ne veut pas du projet de loi no 69 et de son modèle économique d'une autre époque au bénéfice de compagnies privées.

Qui : Coalition contre le projet de loi 69 de la CAQ

Quoi : Manifestation devant l'hôtel Bonaventure

Quand : Jeudi 16 janvier, à 11 h 15

Où : 900, rue De la Gauchetière Ouest, Montréal, Québec, H5A 1E4

SOURCE ACEF du Nord de Montréal

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]