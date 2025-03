Mandat de grève adopté à 97 % au centre de distribution Jean Coutu

VARENNES, QC, le 27 mars 2025 /CNW/ - En réaction à des offres insuffisantes, les salarié-es de l'immense centre de distribution Jean Coutu ont voté à 97 % en faveur d'un mandat de grève de cinq jours à utiliser au moment voulu. Jean Coutu et Metro doivent en faire plus pour freiner la sous-traitance et partager les profits avec les salarié-es.

Les près de 900 salarié-es du centre de distribution Jean Coutu ont adopté ce mandat de grève alors que la négociation ne chemine pas assez rapidement et que plusieurs enjeux majeurs restent sur la table. Non seulement l'employeur porte des demandes de reculs inacceptables pour le syndicat, mais ses offres salariales entraineraient un appauvrissement des travailleurs et des travailleuses. Le centre de distribution, qui est en fonction 24 heures sur 24, joue un rôle névralgique dans les activités des pharmacies Jean Coutu et Brunet.

« Les travailleurs et les travailleuses du centre de distribution Jean Coutu ont parlé : en adoptant le mandat de grève, ils disent clairement à l'employeur que ses offres ne font pas le travail. Notre négociation doit permettre de régler le fléau de la sous-traitance et d'augmenter nos salaires après une vague inflationniste importante », explique Audrey Benoît, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de PJC entrepôt-CSN.

« Jean Coutu et Metro ne font pas pitié. Les profits se comptent par millions et tout ça, c'est grâce au travail de salarié-es comme ceux du centre de distribution de Varennes. L'entreprise ne peut pas continuellement s'en mettre plus dans les poches. Elle doit partager ses profits avec celles et ceux qui font le travail sur le plancher », poursuit Serge Monette, président de la Fédération du commerce (FC-CSN).

« La négociation chez Jean Coutu a un impact important en Montérégie. Les travailleurs et les travailleuses sont prêts à se faire entendre pour améliorer leurs conditions de travail et leur salaire. Ils vont se mobiliser pour s'assurer que leur employeur montre l'exemple en accordant de bonnes conditions », de conclure Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN.

À propos de la CSN

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans 8 fédérations ainsi que dans 13 conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

SOURCE Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Renseignements : Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]