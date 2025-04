La liaison entre le Canada et les Philippines sera assurée quatre fois par semaine, toute l'année

Correspondances pour 25 destinations canadiennes au départ de la plaque tournante transpacifique de YVR d'Air Canada

Manille représente la 12e destination d'Air Canada en Asie-Pacifique et en fait la société aérienne nord-américaine desservant le plus de destinations sans escale en Asie du Sud-Est

VANCOUVER, BC, le 1er avril 2025 /CNW/ - Air Canada célèbre aujourd'hui l'inauguration de sa toute dernière liaison internationale entre Vancouver et Manille, renforçant ainsi sa présence en Asie du Sud-Est et apportant son soutien à la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique. Le lancement du service à destination de Manille positionne également Air Canada en tant que société aérienne nord-américaine desservant le plus de destinations sans escale en Asie du Sud-Est.

Air Canada célèbre aujourd’hui l’inauguration de sa toute dernière liaison internationale entre Vancouver et Manille. (Groupe CNW/Air Canada)

Les célébrations organisées à la plaque tournante transpacifique de la société aérienne ont d'abord eu lieu le 1er avril, et se sont poursuivies avant le départ du vol AC017 à 1 h 55, le 2 avril. L'arrivée à Manille est prévue pour le 3 avril à 6 h 20.

« Nous sommes fiers d'être le seul transporteur canadien à desservir les Philippines, et nous nous appuyons sur les liens de longue date entre nos deux pays pour faciliter plus que jamais les visites à la famille et aux amis, les voyages d'affaires ou les départs en vacances, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau, et président - Fret. Comme plus d'un million de Philippins vivent au Canada et qu'ils constituent donc un marché important, des services aériens directs faciliteront le tourisme, les échanges commerciaux et la connectivité en offrant le moyen le plus rapide de se rendre à Manille. Que vous commenciez ou terminiez votre voyage à notre plaque tournante transpacifique de Vancouver ou à l'une des destinations avantageusement desservies de notre réseau, nous sommes ravis de vous accueillir à bord de notre tout nouveau vol reliant le Canada et la région Asie-Pacifique. »

« La nouvelle liaison Vancouver-Manille est une excellente nouvelle pour les Britanno-Colombiens, et permettra de mieux relier à leurs proches les plus de 170 000 Canadiens d'origine philippine vivant ici, a déclaré le premier ministre David Eby. À l'heure où nous nous concentrons sur l'expansion de nos marchés internationaux, ce nouveau vol favorisera le tourisme et le commerce, et renforcera notre économie globale. »

« Il s'agit certainement d'un gain important, tant pour Vancouver que pour l'extraordinaire communauté philippine que recense la ville, a confirmé le maire de la Ville de Vancouver, Ken Sim. Grâce aux nouveaux vols sans escale d'Air Canada à destination de Manille, nous pourrons permettre aux familles de se rapprocher, créer de nouveaux débouchés et resserrer les liens qui existent entre le Canada et les Philippines. Vancouver est fière d'ouvrir une passerelle donnant accès à cette fabuleuse expansion, et nous nous réjouissons à l'idée d'accueillir encore plus de gens dans notre métropole de classe mondiale. »

« Nous sommes ravis d'accueillir ce nouveau service à destination de Manille, et nous tenons à remercier Air Canada d'avoir maintenu ses investissements à YVR dans le cadre de l'agrandissement du réseau liant le Canada aux Philippines et ailleurs, a déclaré Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction à YVR. Cette nouvelle destination sans escale s'appuie sur notre accès aérien déjà bien pourvu à la région Asie-Pacifique, et offrira de meilleures correspondances, tout en bonifiant les voyages et les échanges commerciaux au départ de YVR. »

Horaire des vols d'Air Canada à destination et au départ de Manille :

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours d'exploitation AC017 Vancouver (YVR) Manille (MNL) 01:55 06:20 (+1 jour) Mois d'avril : Lun., mer., ven. À partir du 1er mai 2025 : Mar., jeu., ven., dim. AC018 Manille (MNL) Vancouver (YVR) 09:25 06:20 Mois d'avril : Mar., jeu., sam. À partir du 2 mai 2025 : Lun., mer., ven., sam.

Les vols d'Air Canada à destination de Manille représentent la 12e liaison du transporteur dans son réseau transpacifique au départ de Vancouver. Ce réseau comprend le Japon, la Corée du Sud, la République populaire de Chine, la région administrative spéciale de Hong Kong, la Thaïlande, Singapour, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il tire parti de la position géographique de Vancouver, qui est la grande ville d'Amérique du Nord la plus proche de l'Asie. À l'été 2025, Air Canada offrira plus de 180 vols hebdomadaires entre le Canada et la région du Pacifique, ce qui représente le plus grand nombre de vols sans escale offerts par un transporteur sur ce marché. Le lancement de cette liaison s'inscrit dans la poursuite de l'expansion d'Air Canada sur les marchés en forte croissance de l'Asie du Sud-Est, qui s'appuie sur les ajouts récents de Singapour et de Bangkok pour plus que doubler le nombre de places à bord de vols transpacifiques pendant l'été par rapport à 2022.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici.

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada