Maladie cœliaque : un plan d'action citoyen inédit au Québec pour répondre à des enjeux persistants

MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - Près de 90 000 personnes vivent avec la maladie cœliaque au Québec. Afin de répondre aux défis persistants auxquels elles font face, notamment les délais de diagnostic, les coûts élevés de l'alimentation sans gluten et l'exclusion sociale persistante, les principaux acteurs concernés ont dévoilé aujourd'hui à l'Université de Montréal un plan d'action provincial inédit, une première au Québec.

Des actions concrètes pour répondre à un enjeu de santé publique

Déployé sur cinq ans, de 2026 à 2030, le Plan d'action sur la maladie cœliaque 2026-2030 s'appuie sur une démarche collective visant à identifier des actions spécifiques pour améliorer le parcours de soins, l'inclusion sociale et la qualité de vie des personnes vivant avec la maladie cœliaque. Le Bureau de la responsabilité sociale et le Département de nutrition de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, Coeliaque Québec ainsi que le Dr Prévost Jantchou, pédiatre spécialisé en gastroentérologie pédiatrique et clinicien‑chercheur au CHU Sainte‑Justine ont collaboré à l'élaboration du plan d'action qui s'articule autour de quatre axes majeurs :

Chaque axe se décline en projets concrets, assortis d'indicateurs de succès, portés conjointement par les milieux universitaire, clinique et communautaire.

Afin d'illustrer les enjeux au‑delà des constats et des données, quatre capsules vidéo correspondant aux quatre axes du plan donnent la parole à la communauté et à ses partenaires Les témoignages et les situations vécues exprimés mettent en lumière les impacts concrets de la maladie cœliaque sur le parcours de soins et la vie quotidienne. Ces vidéos sont accessibles en cliquant sur leur titre respectif.

Une démarche citoyenne rigoureuse

Le plan d'action s'appuie sur une démarche de recherche‑action participative, au cœur de laquelle un Forum citoyen sur la maladie cœliaque a permis de placer la voix des personnes concernées au centre de l'identification des enjeux et des pistes de solution.

Les travaux ayant mené à ce forum citoyen, notamment une étude sur la qualité de vie des adultes québécois vivant avec la maladie, ont mis en lumière l'urgence d'agir de façon concertée et structurée.

Inspiré du pentagone du partenariat défini par l'Organisation mondiale de la santé, ce forum visait à dégager des actions concrètes et porteuses de changements durables. Il a réuni 73 participantes et participants, incluant des personnes vivant avec la maladie cœliaque, des proches, des professionnels de la santé, des chercheurs, des gestionnaires, des décideurs publics ainsi que des représentants du milieu communautaire et de l'industrie alimentaire.

À propos de Cœliaque Québec

Cœliaque Québec est un organisme communautaire dédié à l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec la maladie cœliaque et de leur entourage, par l'information, le soutien, l'éducation et la représentation.

Porte‑paroles disponibles pour entrevues :

D r Prévost Jantchou, M.D., M.P.H., Ph.D., MBA, pédiatre spécialisé en gastroentérologie pédiatrique et clinicien‑chercheur, Centre de recherche Azrieli du CHU Sainte‑Justine

Prévost Jantchou, M.D., M.P.H., Ph.D., MBA, pédiatre spécialisé en gastroentérologie pédiatrique et clinicien‑chercheur, Centre de recherche Azrieli du CHU Sainte‑Justine Edith Lalanne, directrice générale, Cœliaque Québec

Maude Perreault, Dt.P., Ph.D., nutritionniste‑diététiste et professeure adjointe, Département de nutrition, Université de Montréal

Denis Trudel, comédien et porte-parole de Cœliaque Québec

Pour planifier une entrevue : Valérie Borduas : 514-529-8806, poste 224 ou [email protected]

Pour obtenir des photos de l'événement, rendez-vous sur la page : centre des médias

SOURCE Cœliaque Québec

Source : Valérie Borduas, Coordonnatrice communication marketing, Cœliaque Québec, [email protected], 514-529-8806, poste 224