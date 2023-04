Montréal, le 14 avril 2023 /CNW/ - Makila (makila.ai), solution d'analyse prédictive et de simulations propulsée par l'IA, vient d'annoncer la clôture de sa deuxième ronde de financement, menée par Crédit Mutuel Equity. Ce nouveau financement permettra à Makila AI de réaliser son plan d'affaires visant une forte croissance de ses activités à l'international et viendra stimuler le développement de ses solutions technologiques innovantes afin de mieux servir son réseau de clients et partenaires.

Une croissance exponentielle depuis son lancement

Le soutien de Crédit Mutuel Equity permet de renforcer les équipes commerciales et R&D pour conquérir de nouveaux marchés et élargir son écosystème de partenaires stratégiques en Europe et en Amérique du Nord. Makila AI a renforcé sa plateforme de valorisation des données grâce à une IA Explicable, Éthique et de Confiance. La solution est actuellement déployée pour des grandes organisations du secteur public et privé.

« Avec l'appui de Crédit Mutuel Equity, le développement international de Makila AI que nous envisageons se fera à plus grande échelle afin de poursuivre notre stratégie d'expansion et notre volonté d'investir dans notre équipe et notre technologie. », précise Layla Nasr, CEO, Makila AI.

Une solution de valorisation des données propulsée par l'IA répondant aux besoins du marché

Makila AI est une plateforme de transformation et de valorisation des données qui permet de gérer le cycle de vie de la donnée de bout en bout avec des modèles d'apprentissage automatique. La solution a été déployée dans plusieurs secteurs et domaines d'affaires comme en santé, en ressources humaines, incluant le volet diversité et inclusion, et en finance. La feuille de route de Makila prévoit également étendre les capacités de son offre dans des domaines où la protection des données est critique tels que la défense et la sécurité.

L'équipe Makila est composée d'experts des sciences de la donnée qui accompagnent les organisations dans l'implémentation de solutions de valorisation des données par des méthodes agiles permettant aux parties prenantes de suivre de façon transparente l'avancement de projets complexes.

« En tant qu'acteur transatlantique, nous sommes fiers de soutenir l'équipe de Makila, tant au Canada qu'en Europe, dans leur mission d'aider les entreprises dans leur prise de décisions stratégiques. En effet, en combinant des algorithmes d'intelligence artificielle responsable avec une expertise approfondie de l'analyse des données dans un environnement sécurisé, Makila a le potentiel de devenir un leader de l'analyse prédictive appliquée au marché du FP&A, et notamment dans le domaine des Ressources Humaines. », a déclaré, Ludovic André, Directeur Général Capital Risque de Crédit Mutuel Equity au Canada.

Ses partenariats avec des organisations comme Inetum, CGI France, Alixio et Sopra HR en Europe ou Labranche Therrien Daoust Lefrançois (LTDL) et L'effet A au Canada lui permettent de répondre au plus haut niveau d'exigences de ses clients.

A propos de Makila AI

Avec des bureaux à Montréal et à Paris, Makila AI conçoit et développe des solutions de simulation et d'analyse prédictive de données intégrant tous les leviers de l'intelligence artificielle. Les entreprises font appel aux services de Makila AI pour les aider à orienter et planifier leurs décisions stratégiques. Depuis sa fondation, Makila AI a développé une clientèle principalement composée d'organisations du secteur public et de la santé, d'entreprises des secteurs bancaires, de l'assurance, du commerce de détail, de l'informatique et des télécommunications. Les solutions propulsées par la puissance d'une IA de confiance développée par Makila AI tiennent compte des exigences de la diversité et de l'inclusion.

À propos de Crédit Mutuel Equity

Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation. Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise - de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en œuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (4 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu'en Allemagne, en Suisse et au Canada.

