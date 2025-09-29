Maîtriser ses émotions au volant : la Semaine de la bonne conduite de retour pour une 2e édition

MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - La Semaine de la bonne conduite revient en force du 29 septembre au 5 octobre 2025, afin de promouvoir la sécurité routière et la courtoisie au volant, en encourageant l'adoption de comportements responsables sur la route. Alors qu'une hausse notable des cas de rage au volant est observée depuis la pandémie, la thématique de cette 2e édition, « Maîtriser ses émotions au volant », prend tout son sens.

Depuis la crise sanitaire de COVID-19, le civisme semble s'être effrité. Qu'il s'agisse de moments d'agressivité dans la sphère publique ou de manque de respect envers du personnel de service à la clientèle, les gens sont à fleur de peau, et ceux derrière le volant n'y font pas exception. En effet, la maîtrise des émotions au volant demeure un défi pour plusieurs conducteurs. Plus encore, le nombre de dossiers rapportant des cas de rage au volant a augmenté de 64 %, passant de 224 en 2020 à 368 en 2024, selon la Sûreté du Québec.

« La maîtrise de soi est l'une des compétences les plus importantes au volant, et pourtant elle est souvent négligée. La frustration au volant peut parfois être une réalité, mais ne doit pas être une fatalité. En cette Semaine de la bonne conduite, nous souhaitons rappeler aux conducteurs que garder son calme peut aider à sauver des vies, en plus de rendre la conduite plus agréable pour tous », explique Ronan Vandeputte, président, Groupe Tecnic Canada Inc.

Bien que le bilan routier de 2024 de la SAAQ montre une très légère baisse du nombre de décès (-1), la tendance des cinq dernières années demeure à la hausse (+5,6 %). La Semaine de la bonne conduite offre un cadre propice pour une prise de conscience collective, nous rappelant que la sécurité routière est l'affaire de tous et nous invitant à adopter des comportements plus responsables au volant en tout temps.

Des initiatives pour inspirer le changement

Pour marquer cette deuxième édition de la Semaine de la bonne conduite, Tecnic souhaite lancer une conversation publique sur la maîtrise des émotions au volant. Les conducteurs sont donc invités à réfléchir à leurs propres comportements, mais aussi à ceux de leurs proches, car une saute d'humeur peut rapidement mener à de fâcheuses conséquences.

Une conférence exclusive sur la gestion des émotions sera d'ailleurs offerte aux apprentis conducteurs chez Tecnic par M. Eric Diamond, expert de contenu chez Tecnic, policier à Montréal depuis plus de 25 ans et instructeur en formation routière pour le SPVM.

De plus, l'athlète olympique en saut en longueur, conférencier et créateur de contenu Stevens Dorcelus agira comme ambassadeur de cette deuxième édition de la Semaine sur les médias sociaux. Reconnu pour son engagement auprès des jeunes via sa fondation Jump Like Me, Stevens est un modèle de persévérance et de positivisme, qui saura sensibiliser les conducteurs à l'importance d'adopter de bons comportements sur la route. Des capsules vidéo seront également diffusées sur les médias sociaux de Tecnic, mettant en lumière le travail essentiel des formateurs et leur contribution au parcours des futurs conducteurs.

40 ans à former les conducteurs du Québec

Véritable fleuron québécois, Tecnic célèbre cette année son 40e anniversaire comme acteur incontournable de la sécurité routière et grand formateur des conducteurs d'ici. Depuis 1985, l'entreprise a su bâtir une véritable culture de la conduite, transmise de génération en génération. Tecnic s'engage à continuer d'innover pour demeurer le chef de file de la formation routière, notamment en s'appuyant sur son programme A+, un programme unique qui surpasse les exigences de la SAAQ, et en misant sur les nouvelles technologies pour rendre la conduite plus accessible.

Pour en apprendre plus sur la Semaine de la bonne conduite, consultez : https://tecnic.ca/fr/la-semaine-de-la-bonne-conduite.

À propos de Tecnic

Tecnic constitue le réseau d'écoles de conduite le plus important au Québec, comptant plus de 175 écoles aux quatre coins de la province. Il s'agit du plus grand réseau d'écoles de conduite au pays. Tecnic offre des cours de conduite de haute qualité à plus de 80 000 nouveaux étudiants et étudiantes chaque année, en misant sur un apprentissage sécuritaire et rigoureux pour préparer adéquatement les futurs conducteurs et conductrices. Au Québec, c'est près de la moitié des étudiants et étudiantes en conduite automobile qui obtiennent leur permis grâce à Tecnic chaque année. Tecnic se démarque grâce à son approche personnalisée et par l'utilisation d'outils pédagogiques à l'avant-garde. Depuis 1985, Tecnic exploite son créneau dans le but d'améliorer le bilan routier du Québec. Son siège social est situé à Laval. Pour plus d'informations, consultez le site Web de Tecnic : https://tecnic.ca/fr

