Place à la courtoisie sur les routes du Québec : Tecnic lance la toute première édition de la Semaine de la bonne conduite

MONTRÉAL, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Les écoles de conduite Tecnic sont heureuses de donner le coup d'envoi à la toute première Semaine de la bonne conduite, du 30 septembre au 6 octobre 2024. Cette initiative vise à promouvoir la sécurité routière et la courtoisie au volant auprès de tous les conducteurs québécois. La Semaine encourage l'adoption de comportements responsables au volant en misant sur une approche positive et sur le plaisir de conduire en toute sécurité.

Un nouvel incontournable par un leader de l'éducation routière

Afin de poursuivre sa mission de sensibiliser les Québécois et Québécoises à l'importance de la sécurité routière et de créer un environnement routier plus courtois, Tecnic s'engage à faire de la Semaine de la bonne conduite un événement annuel incontournable. Pour cette première édition, des échanges en direct sur les médias sociaux et des capsules avec des formateurs et agents du service à la clientèle sont proposés pour conscientiser la population aux comportements responsables au volant.

« Pour Tecnic, former des conducteurs responsables, c'est investir dans la sécurité routière de demain. Nous voulons inspirer un changement de comportement sur nos routes, pour un avenir où chaque conducteur conduira de manière responsable et sécuritaire. La Semaine de la bonne conduite est l'occasion d'ouvrir le dialogue avec les Québécois sur cet enjeu crucial », déclare Ronan Vandeputte, président, Groupe Tecnic Canada Inc.

Étienne Boulay, un ambassadeur engagé derrière le volant de la Semaine

Sensible aux enjeux de sécurité routière, l'animateur, entrepreneur et ancien joueur de football, Étienne Boulay, sera l'ambassadeur officiel de la première édition de la Semaine de la bonne conduite.

« Sur la route comme au football, le respect des autres est fondamental, et c'est pourquoi je suis fier de m'associer à Tecnic pour cette belle initiative qui met en lumière la courtoisie au volant », souligne Étienne Boulay. « J'invite les Québécois et Québécoises à réfléchir à leur propre comportement sur la route. Une conduite responsable et respectueuse est toujours plus agréable, pour les autres, tout comme pour soi », ajoute-t-il.

Pour une conduite de calibre A+

Tecnic est un leader québécois de l'éducation routière et un acteur majeur en matière de formation des conducteurs, et ce depuis 1985. Pour refléter son engagement continu envers l'excellence, Tecnic dévoile, en marge de la Semaine, son tout nouveau programme A+ dédié aux apprentis conducteurs. Ce programme innovant s'appuie sur le cours de conduite obligatoire (PESR) accrédité par la SAAQ, tout en étant adapté à l'expertise de Tecnic. Les étudiants et étudiantes bénéficient non seulement d'une approche humaine personnalisée, mais également, de techniques d'apprentissages plus pointues favorisant le développement d'une réelle autonomie.

Pour en apprendre plus sur la Semaine de la bonne conduite, consultez : https://tecnic.ca/fr/la-semaine-de-la-bonne-conduite.

À propos de Tecnic

Tecnic constitue le réseau d'écoles de conduite le plus important au Québec, comptant plus de 175 écoles aux quatre coins de la province. Il s'agit du plus grand réseau d'écoles de conduite au pays. Tecnic offre des cours de conduite de haute qualité à plus de 70 000 nouveaux étudiants et étudiantes chaque année, en misant sur un apprentissage sécuritaire et rigoureux pour préparer adéquatement les futurs conducteurs et conductrices. Au Québec, c'est plus de la moitié des étudiants et étudiantes en conduite automobile qui obtiennent leur permis grâce à Tecnic chaque année. Tecnic se démarque grâce à son approche personnalisée et par l'utilisation d'outils pédagogiques à l'avant-garde. Depuis 1985, Tecnic exploite son créneau dans le but d'améliorer le bilan routier du Québec. Son siège social est situé à Laval. Pour plus d'informations, consultez le site Web de Tecnic : https://tecnic.ca/fr

