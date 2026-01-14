LÀ OÙ NAISSENT TOUS LES RITUELS : DES TERRES ANCESTRALES AUX MAINS D'AUJOURD'HUI

La marque de soins capillaires célèbre la sagesse intemporelle de l'Ayurveda

MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Fable & Mane, la marque de soins capillaires moderne inspirée par la sagesse de l'Ayurveda, est fière d'annoncer que l'actrice et militante canadienne Maitreyi Ramakrishnan devient le visage de sa campagne mondiale 2026, « Là où naissent tous les rituels : des terres ancestrales aux mains d'aujourd'hui ».

MAITREYI RAMAKRISHNAN TO BE THE FACE OF FABLE & MANE 2026 GLOBAL CAMPAIGN (Groupe CNW/Fable & Mane)

Tournée entièrement en Inde, cette campagne raconte un voyage visuel où se mêlent rituels ancestraux et ingrédients naturels qui ont inspiré l'HoliRoots Hair Oil. Narrée par Maitreyi elle-même, la vidéo suit ses pas alors qu'elle récolte les herbes à l'origine de la marque, révélant l'histoire d'un soin enraciné dans la tradition et la richesse de la nature.

"J'ai grandi avec mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère qui prenaient soin de mes cheveux, un rituel hebdomadaire d'huile préparée avec des herbes et beaucoup d'amour. Aujourd'hui, Fable & Mane fait partie de mes soins personnels, même dans ma vie bien remplie. Il est essentiel pour moi qu'Akash partage mon engagement à mettre en lumière le pouvoir de l'Ayurveda dans la beauté et le bien-être. Cette campagne est une véritable déclaration d'amour à la nature et à ses trésors."

-- Maitreyi Ramakrishnan

"Nous sommes honorés d'accueillir Maitreyi dans la famille Fable & Mane. Ce qui a commencé comme une amitié organique a conduit à son rôle de première Fablemaker avec The Fable Fund, et cette campagne boucle parfaitement ce cercle. Maitreyi incarne parfaitement l'esprit et les valeurs de Fable & Mane et personne n'est mieux placée pour nous accompagner dans ce nouveau chapitre."

-- Akash Mehta, CEO et cofondateur, Fable & Mane

La campagne invite le public à découvrir l'histoire d'origine de Fable & Mane -- où les terres anciennes rencontrent les mains modernes, et où les rituels se réinventent pour le soin des cheveux d'aujourd'hui. Fable & Mane continue de promouvoir une beauté consciente et un soin personnel considéré comme un véritable acte d'amour et de bien-être.

À propos de Maitreyi Ramakrishnan

Maitreyi s'est imposée comme une figure de proue et une voix authentique dans le monde du cinéma et de l'engagement. Nommée au TIME100 Next en 2021 et figurant sur la liste du New York Times 2020 des meilleurs acteurs, elle a conquis le public mondial en tant que héroïne de la série Netflix à succès Never Have I Ever et continue de jouer dans des films acclamés à l'international. Récompensée comme Forbes 30 Under 30 en 2024, Maitreyi est également une militante engagée, défendant l'éducation publique, les droits des femmes et l'inclusion.

À propos de Fable & Mane

Fable & Mane allie tradition ayurvédique et innovation moderne pour créer des soins capillaires à partir d'ingrédients naturels et de rituels ancestraux. La marque célèbre le pouvoir transformateur du soin conscient et des rituels transmis de génération en génération. Fable & Mane est disponible exclusivement chez Sephora Canada.

Voir la vidéo de la campagne ICI

SOURCE Fable & Mane

