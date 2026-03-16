MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - Alors que les restaurateurs font face à une pression croissante liée à la hausse des coûts, aux pénuries de main-d'œuvre et à des flux de trésorerie plus serrés, Maitre'D, un fournisseur de technologies de premier plan pour la restauration et une entreprise de PayFacto, annonce aujourd'hui le lancement de Maitre'D Virtuo, une plateforme de point de vente infonuagique de nouvelle génération conçue pour aider les restaurants à fonctionner de manière plus intelligente, plus rapide et avec une plus grande flexibilité financière.

Virtuo va au-delà des systèmes POS traditionnels en combinant la gestion des restaurants, les paiements intégrés et des services financiers intégrés au sein d'une seule plateforme, permettant aux exploitants de simplifier leurs opérations tout en accédant plus rapidement aux revenus qu'ils génèrent chaque jour.

L'industrie de la restauration évolue rapidement vers des plateformes technologiques intégrées qui connectent les opérations, les paiements et les services financiers. Avec des marges serrées et une complexité opérationnelle croissante, les restaurateurs recherchent des solutions capables non seulement de gérer les transactions, mais aussi d'améliorer la visibilité, l'efficacité et l'accès au fonds de roulement.

S'appuyant sur plus de quatre décennies d'expertise technologique en restauration développée par Maitre'D et Veloce, Maitre'D Virtuo combine la fiabilité reconnue par les restaurateurs avec la flexibilité et la connectivité d'une infrastructure infonuagique moderne.

« La technologie en restauration évolue au-delà du simple point de vente », a déclaré Denis Robert, vice-président exécutif chez PayFacto.

« Maitre'D Virtuo est conçue pour devenir la plateforme d'exploitation des restaurants modernes, en connectant les opérations, les paiements et les services financiers dans un environnement fluide et intégré. »

Conçue pour les réalités du service en restauration

Maitre'D Virtuo a été conçue spécifiquement pour répondre à la complexité des opérations en restauration, notamment grâce à :

Une gestion avancée des commandes et des flux de service

Des paiements intégrés et des rapports en temps réel

Une architecture ouverte pour les intégrations avec des solutions tierces

La gestion multi-établissements

Une visibilité centralisée des opérations et des finances

La plateforme crée un flux de travail fluide, de la commande au paiement, permettant aux restaurateurs de gérer leurs opérations, de suivre leurs performances et de prendre des décisions d'affaires plus rapidement.

« Maitre'D Virtuo représente exactement ce que devrait être la technologie POS aujourd'hui : intelligente, flexible et fiable. Elle a amélioré notre façon de travailler, » a déclaré Jakob Lutes, chef et propriétaire de Port City Royal.

Un accès intégré aux revenus et au fonds de roulement

Maitre'D Virtuo est également intégrée à Maitre'D Capital, offrant aux restaurateurs un accès direct à des services financiers conçus pour améliorer leur liquidité et soutenir leurs opérations quotidiennes.

Grâce à Maitre'D Cash Advance, les exploitants peuvent accéder à une portion de leurs ventes futures par carte sous forme d'avance, fournissant ainsi un fonds de roulement immédiat pour répondre à des besoins opérationnels tels que la paie, l'achat d'inventaire ou des investissements de croissance. Le remboursement est automatiquement prélevé sous forme d'un pourcentage des transactions par carte quotidiennes, alignant ainsi les remboursements avec le flux naturel de revenus du restaurant.

Les exploitants peuvent également accéder instantanément à leurs fonds disponibles grâce à la carte Maitre'D Mastercard®, qui offre un accès direct aux dépôts de paiements, y compris les fins de semaine et les jours fériés. Cela donne aux restaurateurs une plus grande flexibilité pour gérer leurs dépenses et saisir rapidement des opportunités d'affaires.

« L'accès aux liquidités est essentiel dans l'industrie de la restauration, » a déclaré Frances Wynne, vice-présidente, Finance intégrée chez PayFacto.

« En intégrant l'accès au capital directement dans l'environnement POS, Maitre'D permet aux exploitants de gérer à la fois leurs opérations et leur liquidité financière à partir d'une seule plateforme. »

Un écosystème connecté pour les restaurateurs

Ensemble, Maitre'D Virtuo et Maitre'D Capital créent un écosystème connecté qui combine gestion des restaurants, paiements et services financiers afin d'aider les exploitants à gérer leur entreprise plus efficacement et à s'adapter à une industrie de plus en plus dynamique.

Maitre'D Virtuo et Maitre'D Capital sont maintenant disponibles partout au Canada.

À propos de Maitre'D

Maitre'D est un fournisseur de technologies de premier plan pour la restauration, offrant des solutions de point de vente, des paiements intégrés et des services financiers spécialement conçus pour l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. Avec plus de quatre décennies d'expérience au service des restaurateurs partout au Canada, Maitre'D combine une technologie fiable, des intégrations flexibles et un service à la clientèle dédié afin d'aider les restaurants à optimiser leurs opérations et à développer leur entreprise. Maitre'D fait partie de PayFacto, un chef de file canadien en technologie de paiement et en solutions de commerce intégré.

SOURCE PayFacto Maitre’D

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