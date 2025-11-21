SOREL-TRACY, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Maison Riviera, reconnue pour ses produits laitiers et végétales novateurs, est fière d'annoncer la nomination de Michael Norman à titre de Chef de la direction (CEO). Leader chevronné du secteur agroalimentaire canadien, M. Norman prend les rênes de l'entreprise - dont l'histoire remonte à 1920 - à un moment où Riviera annonce son plan d'investissements majeurs industriels et marketing pour accélérer sa croissance en tant que marque emblématique du savoir-faire québécois.

Fort de près de 30 ans d'expérience dans l'industrie agroalimentaire, Michael Norman a occupé plusieurs postes de direction au sein de deux des plus grandes coopératives du pays tel que Agropur et Exceldor. Il est, entre autres, reconnu pour son leadership, sa vision et ces compétences en développements des affaires. Il occupait jusqu'à tout récemment le poste de Chef de la direction de Nutrinor, une importante coopérative du Québec.

M. Norman débutera officiellement ses fonctions le 5 janvier 2026.

« C'est un privilège de joindre une entreprise aussi emblématique que Maison Riviera. J'ai toujours été porté par des valeurs d'authenticité, d'innovation et de coopération. Je suis impatient de travailler avec les équipes pour accélérer la croissance de Riviera et renforcer notre engagement envers la qualité et la durabilité auprès des consommateurs canadiens. »

- Michael Norman, Chef de la direction de Maison Riviera

« La nomination de M. Norman réaffirme notre engagement envers l'avenir de Riviera et notre volonté de recentrer la stratégie de notre entreprise québécoise sur ses principaux facteurs clés de succès : La différentiation par la qualité et l'originalité de ses offres produits et services. Il s'agit de faire vivre nos savoir-faire authentiques et durables en s'appuyant sur notre fort ancrage régional. La connaissance de M. Norman du marché canadien des produits laitiers et son expérience seront des atouts déterminants pour piloter efficacement notre entreprise, guider nos équipes et mettre en œuvre notre stratégie de développement tout en respectant notre héritage d'artisans laitiers innovants. »

- Hervé Massot, Directeur Général / CEO du Groupe Alsace Lait

A propos de Maison Riviera

Fondée à Sorel-Tracy, Québec en 1920, Maison Riviera est un acteur reconnu de l'industrie laitière et de l'ultra frais végétal. D'abord artisans laitiers, Riviera propose une gamme diversifiée de produits : yogourts, crèmes, kéfirs, fromages fins et à la crème, ainsi que des créations d'origine végétales. Fidèle à son engagement envers la qualité, l'innovation et le respect de la tradition, la marque développe avec passion des aliments distinctifs qui célèbrent le savoir-faire d'ici.

