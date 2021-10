Maison Riviera entame une nouvelle étape de sa croissance - Laiterie Chalifoux passe le flambeau à ses partenaires de confiance

VARENNES, QC, le 15 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Laiterie Chalifoux est heureuse d'annoncer qu'elle passe le flambeau de la marque Maison Riviera à ses partenaires de longue date, la Coopérative Alsace Lait, et M. Frédéric Madon, actuel directeur général, afin de poursuivre le développement de la marque, en toute continuité des valeurs qui ont jusqu'à maintenant contribué à son succès.

Des ambitions de croissance

Les mots d'ordre de cette transition sont continuité et croissance. Ainsi, la Coopérative Alsace Lait misera sur le savoir-faire de l'équipe déjà en place et sur les infrastructures existantes pour réaliser ses projets de développement. Les emplois seront maintenus et les opérations se poursuivront normalement aux installations de Sorel-Tracy et au siège social de Varennes. Cette décision s'inscrit d'autant plus dans la continuité alors que Frédéric Madon est impliqué dans le développement de Maison Riviera depuis plusieurs années et qu'il la dirige depuis un an.

« Pour la famille Chalifoux, il était naturel de miser sur l'expertise de Frédéric Madon et de la Coopérative Alsace Lait afin de conférer à Maison Riviera un nouvel élan d'innovation et de propulser sa croissance. Il s'agit d'une transition logique qui s'effectue dans le plus grand respect des employés et de la mission de l'entreprise. C'est ce qui compte le plus pour nous. », souligne Alain Chalifoux, président de la Laiterie.

Plein feu sur l'innovation

La Coopérative Alsace Lait a permis à Maison Riviera de se démarquer dans le passé, notamment en intégrant la collection Petit Pot en verre et la gamme végétale. La Coopérative est ainsi déterminée à miser sur l'innovation pour surprendre les consommateurs et continuer de se distinguer dans un marché compétitif.

Pour la Laiterie Chalifoux, la Coopérative dispose d'une expertise de pointe pour accélérer la croissance de Maison Riviera. En effet, le Groupe Alsace Lait, qui regroupe la Coopérative Alsace Lait et Savoie Yaourt, possède plus de 100 ans d'expertise dans la transformation du lait, se classe dans les 25 plus grandes entreprises laitières en France et se démarque particulièrement dans le secteur du fromage blanc, de la crème fraiche et des yogourts. Qui plus est, les investisseurs disposent du soutien financier du Fonds d'investissement Bpifrance, qui renforcera leurs assises pour propulser le développement de Maison Riviera.

« Impliqué depuis 2015, cette opportunité me permettra d'intensifier mon engagement auprès des employés et de l'organisation. Maison Riviera est une marque florissante qui détient tout le potentiel de poursuivre son développement. Et je compte m'y consacrer à 100 %. », conclut Frédéric Madon, directeur général de Maison Riviera.

En terminant, précisons que le comptoir-boutique adjacent à l'usine de Sorel-Tracy demeure une propriété de la famille Chalifoux et poursuivra la vente des produits de la Maison Riviera.

À propos de Laiterie Chalifoux

Fondée en 1920 à Sorel-Tracy, Québec, la Laiterie Chalifoux fût le premier fabricant de la marque primée Maison Riviera, qui compte fromages frais, fromages fins et cheddars, lait et crème, des yogourts, la collection Petit Pot ainsi que la gamme végétale.

À propos de la Coopérative Alsace Lait

Cumulant plus de 100 ans d'expertise en transformation laitière, la Coopérative Alsace Lait regroupe actuellement plus de 200 producteurs de lait. Créée en 1915 avec 4 coopératives de la région, elle est aujourd'hui la seule coopérative indépendante de l'Est de la France.

SOURCE Laiterie Chalifoux - Maison Riviera

Renseignements: Isabelle Verge, TACT, Cellulaire: (514) 701-7223, Courriel: [email protected]