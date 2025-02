SOREL-TRACY, QC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Créatrice de tendances laitières et végétales depuis 1920, Maison Riviera innove et annonce une nouvelle gamme de produits qui fera son entrée très prochainement sur les tablettes d'épicerie : le premier et unique yogourt à boire canadien fait d'aliments revalorisés et certifié ©UPcycled. En adéquation à l'essence et les valeurs de l'entreprise, le nouveau yogourt à boire, en plus d'offrir un goût délicieux, il contribuera également à réduire le gaspillage alimentaire alors que chaque bouteille intègre jusqu'à 30 % d'ingrédients revalorisés.

Maison Riviera, où l'innovation, la qualité et l'authenticité sont au cœur de chaque création, a créé ce yogourt à boire avec l'objectif d'offrir un produit délicieux et différent tout en répondant aux attentes des consommateurs qui souhaitent acheter des produits plus responsables et qui sont conscients de leur empreinte environnementale de consommation.

Alors qu'il s'apprête à percer le marché, le yogourt à boire aux fruits tropicaux de Maison Riviera se voit déjà récompensé alors qu'il est finaliste aux Grand Prix DUX 2025, un concours qui valorise chaque année les meilleurs produits et initiatives qui contribuent à améliorer l'offre alimentaire, la santé de la population et celle de la planète.

Le nouveau yogourt à boire : un plaisir nutritif et savoureux!

Fabriqué au Canada et fait de lait 100 % canadien, ce yogourt à boire onctueux est sans lactose, en plus d'être source de probiotiques. Il se décline en deux saveurs savoureuses : fraise-banane et fruits tropicaux. Fidèle à l'ADN de la Maison Riviera, ce nouveau yogourt à boire est composé d'une liste d'ingrédients simples, exempt d'agents de conservation, de colorants et d'arômes artificiels, en plus d'être certifié Casher et Aliments du Québec.

À consommer en collation ou au petit déjeuner, ce yogourt à boire est parfait pour toutes les occasions, offrant une expérience délicieuse, nutritive et polyvalente.

La bouteille de 946 ml est un format idéal pour la maison et pour encourager une consommation responsable. Il se détaille entre 7,49 $ et 7,99 $ selon les bannières et se retrouve sur les tablettes de tous les IGA du Québec et celles d'Adonis, ainsi que dans diverses autres chaînes, tant en Ontario que dans plusieurs autres provinces à travers le Canada.

Pour télécharger la fiche technique, cliquez ici.

Un engagement à revaloriser les aliments à leur plein potentiel

En plus d'être délicieuse et nutritive, cette nouvelle gamme reflète l'engagement de Maison Riviera à réduire le gaspillage alimentaire, en intégrant jusqu'à 30% d'ingrédients revalorisés dans chaque bouteille. À lui seul, ce yogourt à boire se distingue par son engagement à optimiser le plein potentiel des aliments grâce à deux initiatives : donner une seconde vie aux fruits imparfaits et revaloriser le perméat de lait.

Selon les prévisions de ventes 2025, les bananes imparfaites, composant 50% de la purée de fruits dans les recettes de chaque yogourt à boire, permettraient de sauver un minimum de 14 750 bananes épluchées annuellement, et un minimum de 35 000 kg de perméat de lait issu de la transformation des autres produits laitiers de Maison Riviera serait revalorisé.

Pour garantir leur démarche, la gamme est certifiée ©UPcycled, délivrée par UPcycled Food Association, qui est actuellement la seule certification tierce pour les aliments revalorisés dans le monde et garanti qu'un produit répond à des normes rigoureuses en matière de réduction du gaspillage alimentaire ce qui permet aux consommateurs d'identifier facilement des produits ayant un impact positif sur l'environnement en revalorisant des aliments.

Citations

« Chez Maison Riviera, nous nous engageons à améliorer nos pratiques pour avoir un impact positif sur l'industrie laitière et végétale. Notre priorité est d'offrir des produits de qualité, en mettant le consommateur au cœur de notre démarche, tout en promouvant une consommation responsable tournée vers l'avenir. Dans cet esprit, nous avons conçu et développé cette nouvelle gamme de yogourt à boire, à la fois délicieuse et responsable. Je suis particulière fière de notre entreprise qui, d'année en année, cherche toujours à faire plus et à faire mieux pour nos consommateurs. »

-Émilie Laurin, directrice générale, Maison Riviera

À propos de Maison Riviera

Depuis sa fondation en 1920, Maison Riviera, une entreprise du Québec, dont le siège social est à Sorel-Tracy, a connu une croissance impressionnante et propose une vaste sélection de produits tels que des fromages frais, des fromages fins, un produit de fromage à la crème, des yogourts, une gamme végétale, de la crème, du lait et auxquels vient s'ajouter le nouveau yogourt à boire. Toujours portée par l'innovation, Maison Riviera s'engage avec passion à développer de nouveaux produits distinctifs qui incarnent ses valeurs d'authenticité et de qualité avec le consommateur au cœur de son engagement.

Pour tout renseignement : Mara Hannan-Desjardins | 819-342-7064 | [email protected]