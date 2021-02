MONTRÉAL, le 24 févr. 2021 /CNW/ - Maison Birks, première maison d'importance de bijoux et de montres de luxe au Canada, annonce l'expansion de sa plateforme de commerce électronique, MaisonBirks.com, pour y inclure la gamme TUDOR.

· TUDOR est une gamme de montres primée de fabrication suisse qui propose des montres mécaniques à l'esthétique raffinée. Depuis sa création en 1926, TUDOR est un gage de fiabilité et de valeur. La gamme de marque est déjà offerte à trois boutiques Maison Birks au Canada et est vendue en ligne à MaisonBirks.com depuis le 16 février.

« En tant que destination de bijoux et de montres de luxe et de prestige au Canada, nous sommes heureux d'annoncer cet ajout à notre offre en ligne de premier plan », a déclaré Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Groupe Birks Inc. « Alors que nous continuons à élargir notre portefeuille de marques de commerce électronique et notre gamme de produits, nous innovons également dans la manière dont nous interagissons avec nos clients en ligne. L'ajout des montres Tudor à notre offre en ligne confirme notre position de première destination d'achat de montres et de bijoux de luxe au Canada. »

Cette offre en ligne élargie survient au moment où Maison Birks annonce la réouverture de boutiques au Québec et en Ontario à la suite de l'assouplissement des restrictions imposées par les gouvernements de ces deux provinces en raison de la pandémie de COVID-19. Conformément aux directives mises en place par les gouvernements provinciaux, les boutiques suivantes ont pu rouvrir leurs portes aux dates suivantes :

Québec - 8 février

Maison Birks au centre-ville de Montréal, au Carrefour Laval, au Quartier DIX30, à Place Sainte-Foy et à Fairview Pointe-Claire

Ontario - 16 février

Maison Birks au Centre Rideau, au Centre Bayshore, au Centre Oshawa et à Mapleview

Les clients peuvent continuer à prendre des dispositions pour ramasser leur commande au comptoir de services par l'intermédiaire du service de conciergerie de Maison Birks, par téléphone au 1 855 873-7373 et par courriel à [email protected]. Certaines boutiques proposent également des rendez-vous virtuels permettant aux clients de profiter d'un service supérieur par vidéobavardage. Il est possible de prendre un rendez-vous virtuel en ligne à https://www.maisonbirks.com/fr/rendez-vous-virtuel.

Les clients peuvent continuer à faire leurs achats en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'adresse MaisonBirks.com et profiter d'une expédition gratuite dans tout le Canada.

À propos de Groupe Birks inc.

Le Groupe Birks est l'un des principaux créateurs de bijoux, de montres et de cadeaux et exploitant de bijouteries de luxe au Canada. En date de février 2021, la société exploite 26 boutiques Maison Birks, réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada, ainsi qu'une boutique de marque Brinkhaus à Calgary et deux boutiques à Vancouver, soit une de marque Graff et une de marque Patek Philippe. Les collections de luxe Bijoux Birks sont aussi offertes aux boutiques Mappin & Webb et Goldsmiths au Royaume-Uni de même que chez plusieurs détaillants de bijoux en Amérique du Nord. Birks a été fondé en 1879 et est devenu le plus important détaillant et créateur de bijoux, de montres et de cadeaux au Canada. D'autres renseignements sont accessibles sur le site Web de Birks à www.birks.com.

SOURCE Maison Birks

