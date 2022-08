Garrand Moehlenkamp présente un nouveau manifeste de marque, un nouveau slogan et une nouvelle image de marque pour appuyer la vision stratégique, la croissance et la sensibilisation des consommateurs de MaidPro

BOSTON, 25 août 2022 /CNW/ - MaidPro, l'un des principaux franchiseurs de services de nettoyage professionnels à domicile, annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle identité visuelle, qui s'harmonise à leur approche centrée sur le client. L'agence Garrand Moehlenkamp, établie à Portland, dans le Maine, a servi d'agence de marque à la société pour mener à bien cette refonte, en s'appuyant sur la réputation établie de MaidPro tout en mettant en valeur ses avantages en tant que partenaire de confiance pour le nettoyage des maisons. Le projet comprend un nouveau slogan, « Cleaning is Deeper with MaidPro », ainsi qu'un nouveau manifeste de marque et une image de marque moderne, juste à temps pour l'International Housekeepers Week (Semaine internationale des aides ménagères) qui aura lieu du 11 au 17 septembre. L'évolution du site Web de l'entreprise est en cours et devrait être achevée d'ici la fin de 2022.

Le rafraîchissement de la marque MaidPro a été conçu pour mettre en valeur la tranquillité d'esprit qu'offrent les services de nettoyage à domicile, qui sont conçus pour enlever toute saleté dans la maison, ainsi que le fardeau du ménage qui pèse sur les épaules des clients. Axée sur le sentiment de satisfaction qui ne peut être atteint que dans un espace de vie confortable et propre, MaidPro souligne sa mission de permettre aux individus de passer plus de temps à profiter de la vie et à faire les choses qu'ils aiment. Le franchiseur travaille avec les clients pour offrir des services de nettoyage personnalisés, allant d'un nettoyage en profondeur une fois par mois à des rafraîchissements hebdomadaires. Les nouveaux efforts de promotion de l'image de marque de l'entreprise accordent la priorité à la diminution du stress, à la relaxation et au confort créés par un environnement propre à la maison.

« Chez MaidPro, nous savons qu'une maison bien nettoyée garantit moins de saleté et d'encombrement et est souvent la clé d'une diminution du stress et de l'anxiété… et la clé du bonheur», a déclaré le président de MaidPro, Tom Manchester. Ce changement marqué dans notre approche de communication vise à tirer parti des perspectives des propriétaires et à souligner à quel point un espace propre peut avoir une incidence sur la santé mentale et le bien-être. Nous reconnaissons que nos clients ont l'embarras du choix lorsqu'ils choisissent un partenaire pour le nettoyage de leur maison et cette nouvelle orientation renforce notre engagement à être une ressource fiable et digne de confiance pour nos clients partout en Amérique du Nord. »

La définition du terme « maison » a évolué pour signifier beaucoup plus qu'un toit au-dessus de nos têtes, mais plutôt un sanctuaire où la vie se déroule. Entre le travail, les loisirs, le repos et le temps passé en famille, les maisons deviennent rapidement désordonnées et cela peut générer une grande source d'anxiété. Les services d'entretien ménager améliorent la qualité de vie et permettent aux clients de vivre heureux, en santé et fièrement dans leurs espaces de vie. La nouvelle image de marque de MaidPro reflétera sa redéfinition de la notion de « propreté », avec des résultats visibles et une connexion plus profonde et plus significative avec la maison.

À propos de MaidPro

MaidPro est un fournisseur de services de nettoyage à domicile établi à Boston qui compte plus de 285 franchises dans 38 États, dans le District de Columbia et au Canada. L'entreprise, fondée en 1991, est un chef de file de l'industrie. Elle est fière de sa solide communauté de propriétaires, de sa technologie de pointe et de son marketing créatif. En tant que marque axée sur le consommateur, MaidPro personnalise chaque service pour répondre aux besoins de chaque propriétaire. La liste de vérification en 49 points permet de s'assurer qu'aucune surface n'est épargnée, ce qui permet au client de personnaliser son service de nettoyage avec des produits sécuritaires et efficaces. Grâce à des options flexibles en matière d'horaire, de services et de budget, MaidPro aide les propriétaires à se détendre pendant que ses nettoyeurs professionnels se mettent au travail.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1883934/Untitled_design__3_Logo.jpg

SOURCE MaidPro

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Amanda Morey, BRAVE Public Relations, 404 233-3993, [email protected]