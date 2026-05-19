MONTRÉAL, le 19 mai 2026 /CNW/ - Pour la toute première fois, Magic Walk™ offrira au public l'occasion d'entrer dans l'univers spectaculaire de Pandora grâce à un parcours immersif et interactif inspiré de la franchise révolutionnaire Avatar de James Cameron. En mariant un récit captivant, une performance en direct et des technologies de pointe, Magic Walk™ permet aux participants de vivre une nouvelle forme d'expérience immersive. Les détails entourant le lieu de présentation et le lancement seront annoncés plus tard en 2026.

Magic Walk™ est une expérience immersive originale développée par IMMEX et produite par EMM Williams Productions, sous licence de Disney Theatrical Group et de Lightstorm Entertainment. Piloté depuis Montréal, ce projet ambitieux réunit une équipe créative qui veut donner vie à l'univers vibrant de Pandora.

Une mission collective au cœur de Pandora

Magic Walk™ plonge le public dans un spectacle qui se déroule en plusieurs chapitres, à l'image des expériences Disney les plus mémorables Les participants progressent à travers des environnements soigneusement conçus, où chaque détail évoque la richesse émotionnelle, spirituelle et naturelle de Pandora. À chaque étape du parcours, les participants découvrent une nouvelle facette de Pandora et sont invités à créer un lien plus profond avec son univers.

À mesure que l'aventure avance, les visiteurs découvrent une histoire de plus en plus riche et développent un lien personnel avec l'univers qui les entoure. L'expérience les plonge dans des mondes vivants et spectaculaires, où les décors, les sons, les images et les émotions les rapprochent toujours plus de l'aventure.

Le parcours se termine par un grand spectacle en direct. Tous les visiteurs sont réunis pour vivre une finale théâtrale impressionnante, qui célèbre l'histoire, le sentiment de communauté et la magie collective d'un monde devenu réel sous leurs yeux.

« Collaborer avec Disney et Lightstorm sur l'un des univers cinématographiques les plus emblématiques au monde est un immense privilège. Avec Avatar's Magic Walk, nous entrons dans une nouvelle ère sur la scène internationale. »

-- Antoine Haswani, fondateur et président d'EMM et d'IMMEX

« Depuis ses débuts, Avatar repose sur la création d'univers, l'émotion et l'innovation. Magic Walk™ transpose ces éléments dans une expérience immersive vivante qui invite les publics à interagir avec le monde de Pandora d'une manière nouvelle et significative. Ce projet reflète notre engagement continu à explorer de nouveaux formats qui élargissent la façon dont les publics vivent nos histoires. »

-- Angelo Desimini, vice-président principal, partenariats sous licence et gestion de marque, Disney Theatrical Group

Conçu comme une production itinérante, Magic Walk™ peut s'adapter à une grande variété de lieux tout en conservant une vision artistique distinctive. Grâce à un mélange de décors spectaculaires, de créations multimédias, de mise en scène à grande échelle et d'artistes en direct, les visiteurs sont complètement plongés dans l'univers de Pandora. Ils ne se contentent pas de l'observer : ils ont l'impression d'en faire partie et de vivre eux-mêmes la beauté, l'intensité et l'émerveillement de cette planète.

D'autres renseignements, notamment les détails de billetterie et le lieu de la première présentation, seront dévoilés plus tard en 2026.

À propos de Magic Walk™ et de ses créateurs

Développé au Québec, Magic Walk™ est un format de divertissement immersif, de nouvelle génération. Il réunit trame narrative, des technologies, de la robotique et des performances en direct dans une expérience complète et cohérente pour le public. Déployés en plusieurs chapitres et culminant dans une grande finale théâtrale, le format est conçu pour être déployé à l'international dans une variété de lieux, tout en préservant une vision créative.

Magic Walk™ appartient à IMMEX et est produit par EMM Williams Productions, une entreprise mondiale de divertissement établie à Montréal et fondée en 2003, spécialisée dans les spectacles vivants, les expériences immersives et les productions en tournée internationale. Forte de plusieurs décennies d'expertise en performance acrobatique, en environnements multimédias de grande envergure et en création d'événements en direct, EMM a collaboré avec de grandes marques mondiales et des partenaires créatifs de premier plan, notamment Cirque du Soleil, Live Nation, Fever, Disney, Notre-Dame de Paris et Fuerza Bruta, en plus de produire d'importants événements culturels et sportifs à l'échelle internationale.

Le projet bénéficie d'un important investissement privé ainsi que du soutien financier du programme Exportation créative Canada du gouvernement du Canada, volet Prêt à l'exportation. Ce soutien souligne la force de l'innovation créative canadienne et son potentiel d'exportation dans le secteur du divertissement vivant haut de gamme.

À propos d'EMM Williams Productions

Fondée en 2003, EMM Williams Productions est une entreprise mondiale de divertissement basée à Montréal, spécialisée dans les spectacles vivants, les expériences immersives et les tournées internationales. Son expertise couvre la performance acrobatique, les environnements multimédias de grande envergure et la création d'événements vivants. EMM a collaboré avec certaines des marques les plus prestigieuses au monde, dont Cirque du Soleil, Live Nation, Fever Up, Disney, Notre-Dame de Paris et Fuerza Bruta, ainsi qu'avec de grands studios de création à l'international.

EMM a également signé la production d'importants événements culturels et sportifs, notamment le spectacle équestre Cavalero, la cérémonie d'ouverture du Rallye Dakar et des concerts promotionnels pour Céline Dion, Shakira et Scorpions.

À propos d'IMMEX

IMMEX est propriétaire de Magic Walk™, un format de divertissement immersif de nouvelle génération qui allie histoire, technologies, robotique et performances en direct pour offrir au public une expérience immersive complète. Pensé comme un format flexible et itinérant, Magic Walk™ est conçu pour un déploiement international dans une grande variété de lieux, tout en conservant une vision créative unifiée.

À propos de Disney Theatrical Group

DISNEY THEATRICAL GROUP, une division de The Walt Disney Studios, a été créée en 1994 et exerce ses activités sous la direction d'Andrew Flatt et d'Anne Quart. À l'échelle mondiale, ses dix titres présentés à Broadway ont été vus par plus de 200 millions de spectateurs et ont obtenu 62 nominations aux Tony Awards®, remportant à 20 reprises la plus haute distinction de Broadway.

La première production de la société, Beauty and the Beast, a pris l'affiche en 1994 et a connu une remarquable série de 13 ans à Broadway; elle continue d'être produite dans des versions fidèles partout dans le monde. En novembre 1997, Disney a marqué l'histoire du théâtre avec The Lion King, qui a remporté six Tony Awards en 1998, dont ceux de la meilleure comédie musicale et de la meilleure mise en scène. Ce dernier prix a été remis à Julie Taymor, première femme de l'histoire de Broadway à recevoir cet honneur.

Près de 30 ans après ses débuts à Broadway, The Lion King a accueilli plus de 124 millions de visiteurs dans le monde et compte encore plusieurs productions en cours à l'international. Sous la direction de Thomas Schumacher pendant les trois premières décennies de Disney Theatrical Group, The Lion King a été présenté dans plus de 100 villes, dans 24 pays et sur tous les continents sauf l'Antarctique. Ses recettes mondiales dépassent celles de tout film, spectacle de Broadway ou titre de divertissement dans l'histoire du box-office.

Aida, d'Elton John et Tim Rice, a ensuite pris l'affiche à Broadway et remporté quatre Tony Awards en 2000. Mary Poppins, coproduite avec Cameron Mackintosh, a suivi à Londres en 2004 avant de connaître une série primée de six ans à Broadway. TARZAN®, nommé aux Tony Awards lors de sa première à Broadway en 2006, est devenu un succès international, notamment grâce à une production primée présentée pendant dix ans en Allemagne.

En janvier 2008, The Little Mermaid a pris l'affiche à Broadway et est devenue la nouvelle comédie musicale la plus vendue de l'année. En 2012, Disney Theatrical a lancé à Broadway deux productions saluées par la critique, Peter and the Starcatcher et Newsies, qui ont remporté sept Tony Awards à elles deux. Toutes deux ont été présentées pendant deux ans et ont donné lieu à une tournée nord-américaine; Newsies a également fait l'objet d'une diffusion cinématographique record avec Fathom Events.

Lancée en 2014, Aladdin poursuit sa brillante série à Broadway après avoir donné naissance à onze productions sur quatre continents et été vue par plus de 21 millions de spectateurs. Frozen, le plus récent succès de Disney Theatrical et nommé en 2018 aux Tony Awards dans la catégorie meilleure comédie musicale, a donné lieu à huit productions dans le monde; une captation filmée de la comédie musicale est actuellement offerte sur Disney+.

Parmi les autres projets scéniques figurent King David en concert à Broadway, Der Glöckner Von Notre Dame à Berlin, les productions scéniques de Disney's High School Musical et Shakespeare in Love, succès du West End nommé aux Olivier Awards. Disney Theatrical Group a aussi collaboré avec des théâtres américains de premier plan au développement de nouvelles comédies musicales, dont The Hunchback of Notre Dame et Freaky Friday.

À la suite de l'acquisition de 20th Century Studios, Disney Theatrical supervise également Buena Vista Theatrical, bannière qui accorde des licences pour l'adaptation scénique de titres de Fox, dont Anastasia, Moulin Rouge! The Musical et Mrs. Doubtfire.

Disney Theatrical Group a récemment présenté Hercules dans le West End de Londres, ainsi qu'une production nord-américaine en tournée de Beauty and the Beast. L'adaptation scénique du film The Greatest Showman a récemment pris l'affiche à Bristol, au Royaume-Uni, où elle a établi des records au box-office; la prochaine étape de son parcours sera annoncée prochainement.

Au-delà des productions théâtrales, Disney Theatrical Group octroie des licences et gère des expériences de divertissement en lieux physiques, ou Location-Based Entertainment (LBE), pour The Walt Disney Company. Ces expériences comprennent notamment Disney On Ice, Mundo Pixar, Disney Junior Live On Tour et The Nightmare Before Christmas Light Trail, qui prolongent la magie du récit Disney dans des environnements immersifs partout dans le monde. Avec des dizaines de productions scéniques et d'événements payants en direct actuellement produits ou sous licence, une expérience Disney en direct se déroule pratiquement à toute heure du jour quelque part dans le monde.

SOURCE EMM Williams Productions

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