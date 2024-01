Depuis son lancement en 2020 au Royaume-Uni, Madri Excepcional est devenue une bière préférée des clients des pubs britanniques et est la nouvelle marque de Molson Coors qui a le rendement le plus élevé depuis les 20 dernières années

TORONTO, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Molson Coors entreprise de boissons (« MCBC » ou « Molson Coors ») (NYSE: TAP) (NYSE: TAP.A) est ravie de présenter Madrí Excepcional aux amateurs de bière au Canada dès février. Faisant suite à un début des plus réussis au Royaume-Uni en 2020, Madri Excepcional est rapidement devenue l'une des marques les plus populaires dans les pubs de Grande-Bretagne et dans les épiceries à travers le Royaume-Uni. Inspirée par « El Alma de Madrid », Madri Excepcional est le fruit de la première collaboration entre Molson Coors et la brasserie La Sagra près de Madrid. Le résultat est une lager de style européen qui fait partie du portefeuille de bières haut de gamme de Molson Coors. Elle s'est distinguée grâce au lancement de marque le mieux réussi des dernières décennies pour l'entreprise.

MADRI EXCEPCIONAL, UNE BIÈRE INSPIRÉE PAR L'ÂME DE MADRID ET AFFICHANT LA PLUS FORTE CROISSANCE AU ROYAUME-UNI, ARRIVE AU CANADA (Groupe CNW/Molson Coors Canada)

Comme le souligne Frederic Landtmeters, président de Molson Coors Canada, « Nous sommes enchantés du succès de Madrí Excepcional au Royaume-Uni. C'est l'innovation européenne de Molson Coors la plus réussie. En seulement trois ans, la marque est devenue la deuxième lager super premium la plus vendue dans les établissements de consommation sur place et la troisième bière du monde la plus populaire au Royaume-Uni. Les bières du monde super premium affichent une croissance au Canada et Madrí Excepcional vise à se positionner comme un joueur qui se démarque sur le marché grâce à son image de marque distincte, à son excellent goût et à son attrait espagnol authentique. Nous espérons que la dimension espagnole distinctive de la bière saura plaire aux consommateurs canadiens en proposant un choix rafraîchissant aux fervents amateurs de bière. »

Madrí Excepcional tend à refléter l'âme de Madrid (El alma de Madrid) et a les caractéristiques de goût d'une lager moderne de style espagnol, étant franche, onctueuse et rafraîchissante, et brassée à un taux d'alcool de 4,6 %.

Le cœur et l'âme de cette marque s'inspirent de la magie de la ville de contemporaine de Madrid, moderne, d'avant-garde et urbaine. Mais elle ne perd jamais de vue la riche culture et les traditions cultivées en Espagne depuis des millénaires. C'est cette fusion d'innovation et de patrimoine qui permet à la marque de se démarquer et d'en faire une bière véritablement « Excepcional ».

La marque est personnifiée par les « Chulapos », un groupe de gens de la société de Madrid du 19e siècle qui étaient reconnus pour leur style élaboré et leur comportement un peu effronté. Ce personnage distinctif est au cœur de l'emballage du produit et du matériel de communication. De nos jours, on utilise souvent le mot « Chulapo » pour faire référence aux habitants de Madrid et l'esprit du Chulapo original continue de vivre en eux.

Le lancement s'appuiera sur un investissement publicitaire important qui favorisera la présence de la marque à la télévision, et dans les médias sociaux et numériques. Des partenariats et activations de grande notoriété souligneront l'harmonisation de la marque avec les cultures évolutives des arts, de la gastronomie et de la musique.

En mars 2024, Madrí Excepcional sera offerte en fût dans des établissements de consommation sur place et sur les tablettes des principaux détaillants à travers le Canada.

