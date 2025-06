Célébrez l'été avec une touche d'ici

TORONTO, le 2 juin 2025 /CNW/ - Juste à temps pour la Fête du Canada, MadeGood présente ses bouchées granola canneberge et érable, une nouvelle collation en édition limitée fièrement fabriquée au Canada. Préparées avec du sirop d'érable et des canneberges séchées provenant du Québec, ainsi que de l'avoine nourrissante des Prairies, ces bouchées à la fois sucrées et acidulées réunissent des ingrédients locaux dans une collation saine, certifiés biologiques et sans allergènes, parfaites pour le partage. Que ce soit en pique-nique, sur la route ou pendant les célébrations estivales, c'est une façon délicieuse de goûter à l'été. Il s'agit aussi de la plus récente nouveauté de MadeGood dans sa mission d'offrir aux Canadiens des saveurs innovantes et inspirées des ingrédients locaux et des moments saisonniers.

Bouchées granola biologiques canneberge et érable de MadeGood (Groupe CNW/MadeGood)

La saveur canneberge et érable s'inspire de l'idée de célébrer les ingrédients locaux et les petits moments du quotidien. Le sirop d'érable et les canneberges proviennent du Québec, soutenant ainsi les producteurs d'ici tout en ajoutant une touche d'authenticité à chaque bouchée. En choisissant des ingrédients certifiés biologiques, MadeGood est fier de contribuer à la croissance de l'agriculture biologique canadienne. Résultat : une collation satisfaisante au goût riche et équilibré, la douceur naturelle de l'érable alliée à l'acidité des canneberges, idéale pour ceux qui souhaitent grignoter avec fierté et conscience.

« Cette saveur est inspirée de notre amour pour le Canada, » déclare Salma Fotovat, directrice de l'approvisionnement chez Riverside Natural Foods. « De l'avoine au sirop d'érable, chaque ingrédient a été choisi avec soin pour mettre en lumière notre patrimoine culinaire canadien. On espère que ça deviendra un incontournable de vos souvenirs d'été. »

Disponible dès le mois de juin dans les grands détaillants tels que Loblaws, Walmart et dans plusieurs épiceries naturelles à travers le Canada jusqu'à épuisement des stocks !

À propos de MadeGood

MadeGood® est une marque de collations fondée sur la conviction que chacun a le goût de plus - plus de joie, plus de connexion. La marque crée des collations biologiques faites avec des ingrédients savoureux, des recettes pensées pour le partage et un approvisionnement responsable, le tout pour soutenir la vraie vie et ceux qui la vivent pleinement. Tous les produits MadeGood sont végétaliens, sans gluten et exempts des allergènes les plus courants, pour que chacun puisse en profiter. Chaque produit est fièrement fabriqué au Canada. MadeGood fait partie de Riverside Natural Foods, une entreprise familiale basée à Toronto et certifiée B Corp. Pour en savoir plus ou trouver un point de vente près de chez vous, visitez : www.madegoodfoods.ca/fr.

SOURCE MadeGood

