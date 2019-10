Madame Irene Eddy se joint à Accord à titre de première vice-présidente, Marchés des capitaux

TORONTO, le 1er oct. 2019 /CNW/ - Accord Financial Corp. (« Accord ») (TSX : ACD), l'une des plus importantes sociétés de financement indépendantes en Amérique du Nord, a élargi son équipe en procédant à l'embauche d'Irene Eddy à titre de première vice-présidente, Marchés des capitaux. Madame Eddy se joint à l'équipe de la haute direction d'Accord. Elle mettra l'accent sur tous les aspects des marchés financiers, notamment le choix, l'établissement et la gestion de relations financières. Elle travaillera à partir des bureaux de notre entreprise à New York.

« La forte croissance d'Accord repose sur les compétences d'une spécialiste des marchés financiers chevronnée, et madame Eddy est la candidate idéale pour répondre à nos besoins, a expliqué Simon Hitzig, président et chef de la direction d'Accord. Nous sommes très heureux de l'accueillir dans notre équipe, et je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec elle. »

Elle sera notamment chargée de la planification et du respect des exigences financières d'Accord en diversifiant ses sources de capitaux, ce qui comprend, entre autres, les services bancaires, les conduits de titrisation, les dettes garanties en non garanties, les capitaux propres et autres solutions. Elle a occupé les postes de première vice-présidente chez GE Capital, et, tout récemment, au sein de DBRS. Elle est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université Fordham, et elle détient le titre de comptable agréée certifiée.

« J'apprécie l'optimisme, le dynamisme et l'attitude axée sur la collaboration que l'on retrouve chez Accord, a déclaré madame Eddy. Je me réjouis d'avoir l'occasion de travailler avec un groupe composé de chefs d'entreprises expérimentés aux talents complémentaires, et de faire partie des prochaines étapes vers une croissance considérable. »

Accord Financial Corp.

Accord Financial Corp. est une société de services financiers nord-américaine de premier plan qui offre des solutions de fonds de roulement distinctives à des entreprises d'un océan à l'autre. Les programmes de financement flexibles d'Accord couvrent toute la gamme des solutions de financement reposant sur l'actif, notamment l'affacturage, le financement de stocks, le financement d'équipement et le financement commercial, du cinéma et des médias. Depuis 40 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières.

SOURCE Accord Financial Corp.

Renseignements: Pour en savoir plus, visitez le www.accordfinancial.com ou communiquez avec : Simon Hitzig, Chef de la direction, Accord Financial Corp., 40, avenue Eglinton Est, bureau 602, Toronto (Ontario) M4P 3A2, 416 642-5647, hitzig@accordfinancial.com; Stuart Adair, Premier vice-président et chef des services financiers, Accord Financial Corp., 40, avenue Eglinton Est, bureau 602, Toronto (Ontario) M4P 3A2, 416 642-5647, sadair@accordfinancial.com

Related Links

http://www.accordfinancial.com