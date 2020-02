MACH et Devimco Immobilier scellent une entente pour la construction de 2 000 unités de condos dans le Quartier des lumières

Cliquez ici pour télécharger les visuels

Devimco Immobilier, en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, sera responsable de la composante « copropriétés » du projet à vocation mixte situé sur le site de l'ancienne maison de Radio-Canada

MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - MACH et Devimco Immobilier annoncent une entente pour la construction de plus de 2 000 unités de copropriétés dans le Quartier des lumières, situé sur le site de l'ancienne maison de Radio-Canada. Devimco Immobilier forme un partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ pour la réalisation de ce projet.

MACH confie à Devimco Immobilier le développement du volet « copropriétés » de son projet à vocation mixte qui comprendra, à terme, des condos, des appartements locatifs, des logements sociaux, des espaces à bureaux, des commerces de proximité, des espaces sociocommunautaires et culturels ainsi que 54 000 pieds carrés d'espaces verts publics. Les condos seront situés dans l'ancien stationnement du côté ouest de la célèbre tour de Radio-Canada, à l'angle de la rue Wolfe et du boulevard René-Lévesque.

Il s'agit de la toute première phase de ce grand projet. Celle-ci sera mise en chantier dès 2020 et sera connue sous le nom Auguste & Louis, un clin d'œil aux « frères Lumière », deux ingénieurs ayant joué un rôle primordial dans l'histoire du cinéma et de la photographie.

« MACH poursuit son engagement envers des projets qui répondent aux besoins d'une clientèle diversifiée. Nous avons choisi Devimco Immobilier grâce à son expertise indéniable dans le développement de copropriétés et pour la qualité de ses réalisations. La mixité d'usage ainsi que la mixité sociale sont les piliers principaux de ce nouveau quartier et MACH est fier d'en être le maître d'œuvre à très long terme », a affirmé Vincent Chiara, président de MACH.

« Devimco Immobilier jouit d'une grande expertise dans la construction d'unités résidentielles de toutes catégories. Nous avons mis en chantier un total de 6 300 unités résidentielles, représentant un investissement de 2,4 milliards $ sur l'île de Montréal seulement au cours des sept dernières années. Nous sommes heureux de développer, pour la toute première fois, un projet dans Centre-Sud, un quartier qui a une riche histoire et qui est hautement symbolique pour Montréal », a ajouté Serge Goulet, président de Devimco Immobilier.

Partenariat avec le Fonds

Pour mener à bien ce projet, Devimco Immobilier et le Fonds immobilier de solidarité FTQ font de nouveau équipe après avoir réalisé nombre de projets phares à Montréal, dont le SOLAR Uniquartier et Maestria, réalisés au fil d'une relation d'affaires qui dure depuis près de dix ans.

« Le Fonds immobilier de solidarité FTQ est fier de poursuivre sa relation d'affaires avec Devimco Immobilier dont les projets structurants génèrent des retombées importantes pour les 700 000 actionnaires-épargnants du Fonds de solidarité FTQ. La portion copropriétés, à laquelle nous sommes associés, inclura des unités pour les familles, ce qui constitue une belle réponse à la demande, particulièrement au centre-ville », a conclu Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Auguste et Louis

Cette première phase d'un ensemble, conçu en collaboration avec la firme d'architectes Provencher Roy, accueillera 270 unités de condominiums répartis sur 9 et 14 étages, des hauteurs qui sont permises de plein droit par le zonage actuel. La livraison des premières unités est prévue entre l'été 2022 et le printemps 2023.

Le concept architectural du projet, qui se démarquera par ses contrastes et ses jeux de lumière, trouve ses racines dans le thème du Quartier des lumières en rendant hommage aux frères Lumière. Le revêtement métallique aux étages supérieurs et à l'intérieur de la cour captera la lumière et la projettera aux étages inférieurs qui contrasteront par leur revêtement en maçonnerie. Le hall d'entrée en double hauteur fera également un clin d'œil au 7e art en plongeant les résidents dans une atmosphère rappelant les boîtes noires de projection cinématographique.

Sur le toit, adjacent au chalet urbain, on retrouvera une série de terrasses et d'espaces végétalisés aménagés pour favoriser un esprit communautaire, convivial et dynamique. Le projet sera couronné par une piscine extérieure au toit qui permettra aux résidents d'admirer un panorama époustouflant du pont Jacques-Cartier jusqu'au centre-ville.

Le Quartier des lumières

Le Quartier des lumières est un projet d'ensemble qui favorise la mixité sociale et la mixité d'usages, entre autres par la création d'aires publiques et l'implantation d'environ 600 logements sociaux sur le site. La construction de ces unités est prévue rapidement après le déménagement des employés de Radio-Canada.

Le Quartier des lumières sera conforme aux normes environnementales les plus élevées qui soient. Le Center for Active Design de New York vient d'ailleurs d'accorder la certification Fitwel Comunity 3 étoiles, pour la qualité de vie du milieu en termes de bien-être et de santé globale, à l'ensemble du développement, une première au Canada. À l'échelle de la conception du plan directeur, le Quartier des lumières a par ailleurs obtenu la certification Leed Neighbourhood Platine.

Faits saillants d'Auguste et Louis :

Près de 270 unités résidentielles pour la première phase

Des unités de type studios et de 1 à 3 chambres

Réparties sur 9 et 14 étages

Des espaces verts aménagés pour favoriser la biodiversité urbaine

Un lounge avec vue imprenable sur le centre-ville

Un aménagement extérieur pour les moments en famille

Une piscine extérieure

Une salle d'entraînement

Des stationnements intérieurs

À propos de MACH

MACH est l'un des plus grands propriétaires et promoteurs immobiliers privés du Canada. L'entreprise possède ou gère près de 35 millions de pieds carrés de propriétés commerciales, industrielles ou résidentielles au Québec. Depuis sa fondation en 2000, la philosophie de MACH est d'investir de façon permanente dans les communautés et de gérer ses propriétés sur le long terme. Avec une approche intégrée, qui comprend le développement, les services immobiliers et la construction, MACH est particulièrement attentive aux besoins des clients et des usagers. Son parc immobilier comprend notamment l'Édifice Sun Life, la tour CIBC, la Place Victoria ou encore l'Édifice TELUS à Québec. En 2018, MACH a reçu deux prix INOVA pour la qualité de ses projets de construction.

À propos de Devimco Immobilier

Devimco Immobilier est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets immobiliers d'envergure, notamment des complexes de type lifestyle et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Les projets immobiliers de l'entreprise se distinguent par la création d'environnements de vie uniques qui tiennent compte des besoins des gens du milieu.

Depuis 2005, Devimco Immobilier réalise le projet le District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté sera représenté. Elle réalise aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Ce projet d'un milliard de dollars deviendra une destination incontournable de la Rive-Sud de Montréal. Devimco Immobilier procèdera également à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare dans l'ouest du centre-ville de Montréal qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier. Le promoteur entamera cette année la construction du MAA Condominiums et PenthousesMC, situé au centre-ville de Montréal sur la rue Peel, un projet aussi riche que l'histoire du club sportif qu'il permettra de revitaliser. Le coup de lancement de Maestria CondominiumsMC, le plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal et situé sur le terrain de l'ancien Spectrum de Montréal, au cœur du Quartier des Spectacles, a également été donné à la fin de 2019.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2019, il comptait 56 projets en développement d'une valeur de 3,6 milliards $, 74 immeubles en gestion d'actifs, 1,3 million de pi2 de terrain et il comptait 90 millions $ d'investissements des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec.

