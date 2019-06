Mach dépose sa proposition formelle auprès de Transat

MONTRÉAL, le 14 juin 2019 /CNW Telbec/ - Groupe Mach inc. (« Mach ») a déposé hier sa proposition formelle d'acquisition de la totalité des actions votantes émises et en circulation (les « Actions ») de Transat A.T. inc. (TSX:TRZ) (« Transat » ou la « Société ») au prix de 14 $ par Action, payable en espèce, à l'attention du conseil d'administration de Transat, en réponse au communiqué de presse d'hier de la Société à l'effet que celle-ci n'aurait pas reçu de proposition formelle de Mach en lien avec son communiqué de presse du 4 juin 2019 (le « Communiqué de presse de Mach »).

