MACH annonce la nomination de Stephen Champion, à titre de Vice-président exécutif, Développement immobilier, Ontario et ouest canadien

MONTRÉAL, le 6 janv. 2020 /CNW Telbec/ - MACH annonce la nomination de Stephen Champion, à titre de Vice-président exécutif, Développement immobilier, pour l'Ontario et l'ouest du Canada. Stephen Champion cumule presque vingt ans d'expérience dans le domaine de l'immobilier commercial, où il a supervisé les investissements, le développement immobilier et la gestion des opérations, dans toutes les catégories d'actifs, principalement auprès de grands portefeuilles canadiens.

Stephen Champion (Groupe CNW/Groupe Mach Inc.)

Il est détenteur d'un MBA de l'Université de la Colombie-Britannique, d'un baccalauréat de l'Université de Washington et il a également complété le programme de gestion avancée (AMP) de la Harvard Business School.

« Stephen va nous nous apporter une expertise inestimable et c'est le collaborateur tout indiqué pour piloter nos projets d'expansion à l'ouest du Québec, à partir de nos nouveaux bureaux de Toronto », a déclaré Vincent Chiara, président de MACH.

Au cours de sa fructueuse carrière, Stephen Champion a agi comme Vice-président principal, développement immobilier pour le compte du fonds d'investissement immobilier (REIT) Smart Centres à Toronto, comme Vice-président principal, développement immobilier et stratégie pour Sears Canada et à titre de directeur principal de la division des services de développement immobilier pour Colliers en Colombie-Britannique et à Seattle dans l'état de Washington. Il est reconnu pour sa capacité à gérer des équipes multidisciplinaires et des projets immobiliers d'envergure.

Dans ses nouvelles fonctions chez MACH, M. Champion mettra à contribution ses connaissances du marché et son réseau approfondi de contacts pour identifier des opportunités d'acquisition à fort potentiel de croissance, dans toutes les catégories d'actifs, en Ontario et dans l'ouest canadien. À titre de gestionnaire chevronné, Stephen Champion aura aussi le mandat de recruter une équipe agile et performante pour soutenir la croissance de MACH dans ces nouveaux marchés.

À PROPOS DE MACH

MACH est l'un des plus grands propriétaires et promoteurs immobiliers privés du Canada. L'entreprise possède plus de 150 immeubles et gère plus de 30 millions de pieds carrés de propriétés commerciales, industrielles ou résidentielles au Québec. Depuis sa fondation en 2000, la philosophie de MACH est d'investir de façon permanente dans les communautés et de gérer ses propriétés sur le long terme. Avec une approche intégrée, qui comprend le développement, les services immobiliers et la construction, MACH est particulièrement attentive aux besoins des clients et des usagers. Son parc immobilier comprend notamment l'Édifice Sun Life, la tour CIBC, la Place Victoria à Montréal ou encore l'Édifice TELUS à Québec. En 2018, MACH a reçu deux prix INOVA pour la qualité de ses projets de construction.

