Ma plus belle histoire - Dévoilement des textes retenus

QUÉBEC, le 14 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE‑CSQ) est heureuse de dévoiler le nom des élèves dont les textes ont été retenus dans le cadre de l'édition 2022 du recueil Ma plus belle histoire. Le concours, qui en est à sa dix-neuvième édition, était parrainé par le rappeur, parolier et auteur-compositeur québécois Manu Militari.

Organisé chaque année en collaboration avec la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), le concours d'écriture Ma plus belle histoire s'adresse à tous les élèves de la formation générale des adultes inscrits dans un centre sur le territoire de la FSE. Ils sont invités à rédiger un texte sur un sujet qui les inspire. Le concours culmine avec la publication d'un recueil contenant les 50 meilleurs textes ainsi qu'une remise de prix.

Le gala Ma plus belle histoire, qui s'est tenu le 12 avril dernier a permis de récompenser les gagnantes et gagnants suivants :

Alexis Drouin-Vallée, Centre d'éducation des adultes des Découvreurs, mention Coup de cœur du jury;

Régis Crousset, Centre d'éducation des adultes de Matane , mention Antidote pour le meilleur usage de la langue française ;

, mention Antidote pour le meilleur usage de la langue française ; Marilou Caron Duceppe , Centre d'éducation des adultes des Sommets, mention spéciale 2 e cycle;

, Centre d'éducation des adultes des Sommets, mention spéciale 2 cycle; Fernanda Sabrina Da Cruz Barros , Centre La Relance, CSS des Hautes‑Rivières, mention spéciale Francisation;

, Centre La Relance, CSS des Hautes‑Rivières, mention spéciale Francisation; Jocelyne Gallant , Centre d'éducation des adultes de Matane , mention spéciale Insertion sociale/Intégration socioprofessionnelle;

, Centre d'éducation des adultes de , mention spéciale Insertion sociale/Intégration socioprofessionnelle; Alexandra Lizeth Del Angel , Centre de formation des Maskoutains, mention spéciale 1 er cycle;

, Centre de formation des Maskoutains, mention spéciale 1 cycle; Marc-André, Centre de formation générale des adultes du Chemin-du-Roy, mention spéciale Alphabétisation/Présecondaire.

« Cette année encore, j'ai été charmé par la qualité des quelque 400 textes que nous avons reçus. Chacun d'eux permet à sa façon de mettre en lumière le talent exceptionnel et la persévérance des élèves de la formation des adultes, ainsi que le dévouement des enseignantes et enseignants qui les aident à développer leur plein potentiel », a déclaré Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

On peut consulter le recueil en visitant le site Web de la FSE.

La FSE-CSQ tient à remercier l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ), ainsi que ses nombreux bénévoles pour leur inestimable collaboration au succès de ce concours.

Profil de la FSE-CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) regroupe 34 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Profil de la CSQ

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) représente plus de 206 000 membres, dont près de 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ CSQ). La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

