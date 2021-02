MONTRÉAL, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - M1 Composites Technologie a atteint MACH 5, soit le plus haut niveau de l'initiative MACH.

L'Initiative MACH d'AeroMontréal est un programme de développement des fournisseurs en aérospatiale ayant pour objectif de stimuler la collaboration et l'innovation au sein de la chaîne d'approvisionnement et d'améliorer la performance et la compétitivité des fournisseurs. Le cadre d'excellence MACH est une démarche méthodologique commune qui a été développée pour améliorer la maîtrise de processus d'affaires clés chez les fournisseurs, en vue d'atteindre l'excellence en LEADERSHIP, l'excellence OPÉRATIONNELLE, et l'excellence en PLANIFICATION et en DÉVELOPPEMENT de la main-d'œuvre.

M1 Composites devient la 2e entreprise à atteindre MACH 5, mais par-dessus tout, la première PME canadienne indépendante. En moins de 8 ans, M1 a fait la transition à travers le programme MACH, passant de MACH 2 au plus haut niveau, MACH 5. M1 a été en mesure d'atteindre rapidement MACH 5 grâce au mentorat d'Air Canada. La vision et le leadership de Calin Rovinescu, Richard Steer, Michael Rousseau, ainsi que l'équipe de direction d'Air Canada, ont contribué à la réalisation de ce qu'aucune autre PME canadienne n'a réussi.

L'atteinte du niveau MACH 5 a de réels avantages pour les clients de M1 Composites. Cet accomplissement démontre l'aptitude de M1 à développer rapidement de nouvelles capacités, à maintenir des hauts standards de qualité, à améliorer les processus et assurer des délais d'exécution rapides.

« C'est un accomplissement qui me rend fier de mon équipe. Félicitations à toute l'équipe pour leur travail acharné et leur dévouement, c'est une grande réussite pour débuter la nouvelle année. Avoir l'agilité nécessaire pour devenir rapidement un fournisseur stratégique, tout en conservant des normes internationales de qualité, d'amélioration continue et de service est la clé de notre succès. MACH 5 solidifie notre base pour la poursuite de notre croissance. », a déclaré Lorenzo Marandola, Président - M1 Composites.

À propos de M1 Composites:

M1 Composites Technologie est un organisme de maintenance agréé (AMO) et un organisme d'approbation de la conception (DAO) certifié par Transports Canada pour les structures de matériaux composites et métallique. M1 offre des produits et services spécialisés pour l'industrie aéronautique commerciale et militaire, incluant : ingénierie, certification, fabrication, réparation, et essais non destructifs (NDT). M1 est un chef de file dans la réparation et la remise à neuf de nacelles, surfaces de contrôle de vol, radômes, portes, intérieurs, fairings, cargo nets, et bien plus. De plus, M1 est approuvé par Airbus et Boeing, certifié ISO9001/AS9100/AS9110, et approuvé pour le militaire.

