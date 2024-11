TORONTO, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) est heureux d'annoncer que son conseil d'administration a choisi comme président M. Christian Fournier, vice-président exécutif et leader, Assurance de dommages, chez Beneva.

M. Christian Fournier de Beneva est élu président du conseil d’administration du Bureau d’assurance du Canada (Groupe CNW/Bureau d'assurance du Canada)

« Je suis fier de travailler dans une industrie qui se soucie autant de ses clients et de la protection du Canada », a déclaré M. Fournier. « En tant que président du conseil d'administration du BAC, je m'efforcerai de faire progresser notre industrie. Je m'engage à travailler avec les membres du BAC en vue de promouvoir des solutions qui protègent les Canadiens d'un océan à l'autre. Le BAC est particulièrement bien placé pour relever certains des défis les plus pressants du pays. Je me réjouis à l'idée de contribuer à guider son important travail sur de nombreuses priorités clés, notamment le renforcement de la résilience du Canada aux catastrophes naturelles, ainsi que la mise en place de systèmes d'assurance automobile durables et d'un cadre réglementaire équilibré. »

Fort d'une carrière de plus de 30 ans dans l'industrie de l'assurance, M. Christian Fournier est vice-président exécutif et leader, Assurance de dommages, chez Beneva depuis sa création en 2020. Auparavant, il travaillait à La Capitale assurances générales depuis 2011 et il occupait jusqu'à tout récemment le poste de premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation.

Diplômé de l'Université Laval et Fellow de l'Institut canadien des actuaires et de la Casualty Actuarial Society, il a occupé de nombreux postes stratégiques au sein de l'industrie de l'assurance de dommages au Québec et ailleurs au Canada. Ses connaissances approfondies de l'industrie, sa capacité de réflexion stratégique et son leadership axé sur la responsabilisation ont été des vecteurs de succès tout au long de sa carrière.

M. Fournier siège au conseil d'administration du BAC depuis 2018 et au conseil d'administration de la Société d'indemnisation en matière d'assurance de dommages (PACICC) depuis 2020. Il œuvre également auprès de divers organismes de bienfaisance.

« Christian possède une vaste expérience et de nombreuses connaissances qui lui seront utiles à titre de président du conseil d'administration du BAC. Je suis heureuse de continuer à travailler avec lui sur les dossiers importants auxquels nous nous attaquons au nom des assureurs du Canada et de leurs clients », a déclaré madame Celyeste Power, présidente et chef de la direction du BAC. « Qu'il s'agisse de réagir et de s'adapter aux changements climatiques au Canada ou de stabiliser les systèmes d'assurance automobile dans plusieurs provinces et territoires de compétence dans un environnement réglementaire en pleine croissance et en évolution, un travail important nous attend. »

À propos du Bureau d'assurance du Canada

Créé en 1964, le Bureau d'assurance du Canada est l'association sectorielle nationale qui représente les assureurs habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres représentent la vaste majorité du marché hautement concurrentiel de l'assurance de dommages au Canada.

À titre de défenseur des assureurs de dommages privés au Canada, le BAC collabore avec les gouvernements, les organismes de réglementation et les intervenants pour garantir un environnement concurrentiel dans lequel l'industrie de l'assurance de dommages peut continuer à protéger les Canadiens des risques auxquels ils sont exposés aujourd'hui et dans les années à venir.

Le BAC estime que les Canadiens apprécient et méritent une industrie de l'assurance de dommages privée réactive et résiliente, qui offre des solutions d'assurance aux particuliers et aux entreprises.

Pour les communiqués de presse, les articles de la publication « Au point », ou pour obtenir une entrevue avec un représentant du BAC, parcourez le site ibc.ca. Suivez-nous sur LinkedIn, X et Instagram et aimez-nous sur Facebook. Si vous avez des questions au sujet de l'assurance habitation, automobile ou entreprise, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'information aux consommateurs du BAC, au 1 844 227­-5422. Nous sommes là pour vous aider.

