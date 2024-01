Il s'agit de la quatrième transaction de BPA à la suite d'un investissement initial de la CDPQ en 2022, visant à soutenir le plan de développement stratégique pancanadien de l'entreprise et à accélérer sa croissance. L'entrée de l'entreprise dans le Canada atlantique marque une étape importante pour BPA.

MONTRÉAL, le 17 janv. 2024 /CNW/ - BPA, une firme d'ingénierie dont le siège social est à Montréal et qui est spécialisée dans les bâtiments institutionnels, commerciaux, multirésidentiels et industriels, ainsi que dans le développement durable, et M&R Engineering (« M&R »), une firme d'ingénierie ayant 50 ans d'histoire et une solide réputation à Halifax, en Nouvelle-Écosse, ont annoncé aujourd'hui qu'elles unissaient leurs forces.

De gauche à droite : Daniel Morris, Directeur de projets, M&R | Patrick St-Onge, Premier vice-président, BPA | Denis Morris, Associé principal, M&R | Charles Nelson, Associé, M&R | Dominic Latour, PDG, BPA | Aaron Smith, Associé, M&R | Michael Myatt, Associé, M&R (Groupe CNW/Bouthillette Parizeau)

Ce partenariat permet à BPA de consolider son leadership en ingénierie du bâtiment à l'échelle nationale, tout en bénéficiant d'une plus grande place dans le marché pour s'engager auprès de clients de renom et remporter des projets d'envergure. Cette collaboration élargit ainsi la gamme et la profondeur des services offerts par BPA.

« En intégrant M&R et ses 55 employés au sein de l'équipe de BPA, nous renforçons notre présence dans l'Est du Canada, tirant parti d'une force régionale bien établie, et nous nous positionnons pour offrir des services dans le Canada atlantique. BPA est un chef de file en matière de décarbonation des bâtiments et l'intégration de M&R à notre équipe renforce encore davantage notre capacité à accompagner nos clients dans la transition énergétique », a déclaré Patrick St-Onge, premier vice-président de BPA.

La richesse de l'expertise de M&R accentue la position de BPA en tant que leader dans le domaine de l'ingénierie du bâtiment. « Ce partenariat s'inscrit dans nos objectifs stratégiques d'élargir nos équipes et d'approfondir continuellement nos connaissances afin d'offrir des services de haute qualité à nos clients, d'un océan à l'autre », affirme Dominic Latour, président-directeur général de BPA. « Leur vaste expérience en mécanique et électricité consolide notre position de leader dans le domaine de la décarbonation des bâtiments, contribuant ainsi à bâtir un avenir durable », conclut M. Latour.

Guidées par des valeurs communes d'intégrité, de collaboration et d'excellence, BPA et M&R privilégient une approche axée sur le client dans la réalisation de leurs projets. Cette alliance accroît les capacités des deux entreprises et permet de maintenir leur engagement envers un service de qualité, tout en élargissant leur impact et leur rayonnement dans l'industrie.

« M&R et BPA ont collaboré sur plusieurs projets au Canada atlantique et dans l'ensemble du pays. En travaillant ensemble, nous avons identifié des valeurs communes pour assurer la satisfaction de nos clients, respecter notre personnel et exercer notre leadership envers une approche environnementale grâce à une ingénierie de haute qualité », explique Denis Morris, associé principal chez M&R. « En se joignant maintenant à BPA, M&R renforce sa position sur le marché du Canada atlantique, accède à de l'expertise et à des ressources, et rehausse sa compétitivité. Cette union avec BPA offre à notre équipe plus de possibilités de développement de carrière et des opportunités de contribuer à des projets nationaux, et nous positionne pour développer une nouvelle génération de leaders, assurant ainsi l'amélioration continue de nos services de consultation », ajoute-t-il.

Les employés, y compris les cadres supérieurs de M&R et de BPA, demeurent tous à l'emploi de BPA. La transaction s'élève à plusieurs millions de dollars. Les détails sont confidentiels.

À PROPOS DE BPA

BPA est une firme d'ingénierie spécialisée en bâtiment pour les marchés institutionnel, commercial, multirésidentiel et industriel. Ses employés présents à travers le Canada offrent leur expertise en mécanique, en électricité, en structure, en développement durable, en efficacité énergétique, en science du bâtiment, en télécommunications, en sécurité, en immotique, en acoustique, en services alimentaires et en mise en service. Pour en savoir plus sur BPA, rendez-vous sur bpa.ca.

À PROPOS DE M&R ENGINEERING

M&R Engineering offre des services-conseils en ingénierie mécanique et électrique. Depuis plus de 50 ans, elle fournit des services de conception et de supervision de systèmes mécaniques et électriques, des conseils en matière de développement durable, des audits énergétiques, des mises en service et des modélisations énergétiques. M&R a des bureaux à Halifax et à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Pour en savoir plus sur M&R, visitez le site mreng.ca.

